FOTO Šokantni modeli cipela: Saint Laurent želi da svi vide gola muška stopala!

Modna kuća Saint Laurent ponovno pomiče granice muške mode neobičnim dizajnom koji je izazvao podijeljene reakcije. U središtu pozornosti našao se i poznati glumac čije je modno izdanje privuklo brojne komentare
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Modna kuća Saint Laurent predstavila je prozirne muške cipele na vezanje u kolekciji za proljeće/ljeto 2027. pod kreativnim vodstvom Anthonyja Vaccarella. Izrađene od prozirnog PVC-a, cipele otkrivaju stopala i odudaraju od klasične predodžbe elegantne muške obuće.
| Foto: Gorunway
Modna kuća Saint Laurent predstavila je prozirne muške cipele na vezanje u kolekciji za proljeće/ljeto 2027. pod kreativnim vodstvom Anthonyja Vaccarella. Izrađene od prozirnog PVC-a, cipele otkrivaju stopala i odudaraju od klasične predodžbe elegantne muške obuće. |
Foto: Gorunway
Modna kuća Saint Laurent predstavila je prozirne muške cipele na vezanje u kolekciji za proljeće/ljeto 2027. pod kreativnim vodstvom Anthonyja Vaccarella. Izrađene od prozirnog PVC-a, cipele otkrivaju stopala i odudaraju od klasične predodžbe elegantne muške obuće.
| Foto: Gorunway
Cipele spajaju tradicionalan oblik svečane obuće s neobičnim materijalom koji izaziva podijeljene reakcije. Dok ih jedni smatraju odvažnim dizajnerskim eksperimentom, drugi ih doživljavaju kao pretjeranu modnu provokaciju.
| Foto: YSL
Anthony Vaccarello poznat je po senzualnoj estetici i pomicanju granica tradicionalne elegancije. Prozirnom obućom nastavio je istraživati odnos između odijevanja, izlaganja tijela i provokacije u muškoj modi.
| Foto: Gorunway
Švedski glumac Alexander Skarsgård dodatno je popularizirao cipele pojavivši se u njima 8. listopada 2026. na londonskoj projekciji filma Wicker. Nosio je metalik zlatno odijelo Saint Laurenta bez košulje, a prozirne cipele postale su jedan od najupečatljivijih detalja njegova izdanja.
| Foto: Doug Peters/PA Images/Getty
Skarsgårdov izbor izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama i u modnim medijima. Dok su neki pohvalili njegovu odvažnost, drugi su propitivali izgled i praktičnost cipela kroz koje se jasno vide stopala.
| Foto: Doug Peters/PA Images/Getty
Unatoč upečatljivom izgledu, cipele otvaraju pitanja udobnosti i praktičnosti. PVC ne propušta zrak kao mnogi tradicionalni materijali za obuću, što bi moglo izazvati nelagodu tijekom duljeg nošenja.
| Foto: Gorunway
Prozirne cipele postale su primjer kako jedan neobičan modni predmet može privući pozornost daleko izvan modne piste. Kombinacija luksuznog brenda, provokativnog dizajna i Skarsgårdova javnog pojavljivanja pretvorila ih je u viralnu modnu temu.
| Foto: Gorunway
Ukoliko su vam se svidjele, nažalost Saint Laurent zasad nije objavio cijenu prozirnih muških cipela, a nije poznato ni kada će se naći u prodaji.
| Foto: Gorunway
Foto Gorunway
Foto Gorunway
Foto Gorunway
Foto Gorunway
Foto Gorunway
Foto Gorunway