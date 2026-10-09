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A KAKO ĆE MIRISATI?

FOTO Šokantni modeli cipela: Saint Laurent želi da svi vide gola muška stopala!

Modna kuća Saint Laurent ponovno pomiče granice muške mode neobičnim dizajnom koji je izazvao podijeljene reakcije. U središtu pozornosti našao se i poznati glumac čije je modno izdanje privuklo brojne komentare
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FOTO Šokantni modeli cipela: Saint Laurent želi da svi vide gola muška stopala!
Modna kuća Saint Laurent predstavila je prozirne muške cipele na vezanje u kolekciji za proljeće/ljeto 2027. pod kreativnim vodstvom Anthonyja Vaccarella. Izrađene od prozirnog PVC-a, cipele otkrivaju stopala i odudaraju od klasične predodžbe elegantne muške obuće. | Foto: Gorunway
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Modna kuća Saint Laurent predstavila je prozirne muške cipele na vezanje u kolekciji za proljeće/ljeto 2027. pod kreativnim vodstvom Anthonyja Vaccarella. Izrađene od prozirnog PVC-a, cipele otkrivaju stopala i odudaraju od klasične predodžbe elegantne muške obuće. | Foto: Gorunway
Komentari 1

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