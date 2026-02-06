Obavijesti

BUJNA LJEPOTICA

FOTO Šokirala internet! Tvrdi da je dobila američku vizu zbog svojih grudi veličine '36DD'

Julia Ain tvrdi da je dobila rijetku američku vizu zahvaljujući svojim atributima, veličini grudi 36DD. Julia je poznata po svojoj karijeri na društvenim mrežama i internetu, gdje dijeli sadržaj koji joj je, prema vlastitim riječima, otvorio vrata Sjedinjenih Američkih Država
Julia Ain izjavila je da joj je upravo fizički izgled i karijera na internetu bila ključna u dobivanju tzv. “extraordinary ability” vize. | Foto: Instagram
Julia Ain izjavila je da joj je upravo fizički izgled i karijera na internetu bila ključna u dobivanju tzv. “extraordinary ability” vize. | Foto: Instagram
