FOTO Šokirala internet! Tvrdi da je dobila američku vizu zbog svojih grudi veličine '36DD'

Situacija s Juliom Ain otvara širu raspravu o tome kako se karijere i talenti vrednuju u digitalnom dobu. Platforme poput OnlyFans-a, Instagram-a i TikToka omogućuju influencerima i online kreatorima da ostvare globalni uspjeh i zarađuju milijune, a da pritom ne moraju proći kroz tradicionalne kanale priznanja. | Foto: Instagram