FOTO Šokirala internet! Tvrdi da je dobila američku vizu zbog svojih grudi veličine '36DD'

Julia Ain tvrdi da je dobila rijetku američku vizu zahvaljujući svojim atributima, veličini grudi 36DD. Julia je poznata po svojoj karijeri na društvenim mrežama i internetu, gdje dijeli sadržaj koji joj je, prema vlastitim riječima, otvorio vrata Sjedinjenih Američkih Država
Julia Ain izjavila je da joj je upravo fizički izgled i karijera na internetu bila ključna u dobivanju tzv. “extraordinary ability” vize.
Ova vrsta vize obično se dodjeljuje osobama s iznimnim talentima, poput vrhunskih sportaša, znanstvenika ili umjetnika, no Julia tvrdi da je njezina popularnost i jedinstveni status modela na internetu bila dovoljan razlog.
Ovakve tvrdnje izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.
Dok neki podržavaju njezinu iskrenost i smatraju da je riječ o legitimnoj karijeri u digitalnoj eri, drugi kritiziraju odluku američkih vlasti i raspravljaju o tome što se danas smatra “izvanrednom sposobnošću”
Mnogi komentatori su šokirani, dok su drugi humoristično komentirali da je Julia očito “isprobala novi način da osvoji vizu”.
Situacija s Juliom Ain otvara širu raspravu o tome kako se karijere i talenti vrednuju u digitalnom dobu. Platforme poput OnlyFans-a, Instagram-a i TikToka omogućuju influencerima i online kreatorima da ostvare globalni uspjeh i zarađuju milijune, a da pritom ne moraju proći kroz tradicionalne kanale priznanja.
Julia tvrdi da je upravo kombinacija njenog izgleda, popularnosti i digitalne prisutnosti bila presudna za dobivanje privilegirane vize, što dodatno potiče raspravu o tome kako se definira uspjeh u modernom svijetu.
Iako mnogi sumnjaju u legitimnost tvrdnji, Julia Ain postala je simbol novog doba u kojem društvene mreže i online karijere mogu otvoriti vrata koja su nekada bila rezervirana za tradicionalne talente i profesije.
