FOTO Spektakl! Ovo su najljepši panoramski pogledi na svijetu

39. DVORAC NEUSCHWANSTEIN, NJEMAČKA. Čini li vam se idilični njemački dvorac Neuschwanstein poznatim? Razlog bi mogao biti taj što je ova nevjerojatna građevina u podnožju Alpa, koju je u drugoj polovici 19. stoljeća dao izgraditi bavarski kralj Ludwig II., navodno poslužila kao inspiracija mladom Waltu Disneyju i njegovim kasnijim djelima. Ludwig II., poznat i kao Kralj labudova ili Kralj iz bajke, bio je povučen vladar koji je dvorac dao izgraditi kako bi se udaljio od javnog života. Samo sedam tjedana nakon njegove smrti 1886. godine dvorac je otvoren za javnost. Danas ovu znamenitost godišnje posjeti oko 1,4 milijuna ljudi. | Foto: Canva