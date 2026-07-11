FOTO Spektakl! Ovo su najljepši panoramski pogledi na svijetu

Svijet je prepun prizora koji izgledaju kao stvoreni za fotografiranje. Tu su parkovi, ravnice i područja netaknute prirode koja se naizgled protežu unedogled, kao i planine, jezera i rijeke toliko lijepe da djeluju gotovo nestvarno. Tu su i spektakularne gradske panorame te građevine nastale zahvaljujući ljudskoj mašti i kreativnosti. Uz toliko zadivljujućih prizora, putnicima ponekad nije lako odlučiti kamo prvo usmjeriti pogled
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Za početak, uživajte u ovom izboru očaravajućih pogleda koji ostavljaju bez daha.
| Foto: Canva
Za početak, uživajte u ovom izboru očaravajućih pogleda koji ostavljaju bez daha. |
Foto: Canva
Za početak, uživajte u ovom izboru očaravajućih pogleda koji ostavljaju bez daha.
| Foto: Canva
40. AVENIJA BAOBABA, MADAGASKAR.
Ovaj drvored baobaba neobičnih, masivnih debala jednako je fascinantan i očaravajući kao i lemuri narančastih očiju po kojima je Madagaskar poznat, a vjerojatno je i jednako često fotografiran. Avenija baobaba nalazi se uz zemljanu cestu između Morondave i Belon'i Tsiribihine na zapadu Madagaskara. Čine je veličanstvena stabla stara nekoliko stoljeća, od kojih neka dosežu visinu i do 30 metara.
| Foto: Canva
39. DVORAC NEUSCHWANSTEIN, NJEMAČKA.
Čini li vam se idilični njemački dvorac Neuschwanstein poznatim? Razlog bi mogao biti taj što je ova nevjerojatna građevina u podnožju Alpa, koju je u drugoj polovici 19. stoljeća dao izgraditi bavarski kralj Ludwig II., navodno poslužila kao inspiracija mladom Waltu Disneyju i njegovim kasnijim djelima.
Ludwig II., poznat i kao Kralj labudova ili Kralj iz bajke, bio je povučen vladar koji je dvorac dao izgraditi kako bi se udaljio od javnog života.
Samo sedam tjedana nakon njegove smrti 1886. godine dvorac je otvoren za javnost. Danas ovu znamenitost godišnje posjeti oko 1,4 milijuna ljudi.
| Foto: Canva
38. STOLNA PLANINA, JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA.
Afrički kontinent dom je nekih od najljepših pogleda na svijetu, a jedan od najupečatljivijih nalazi se na samom jugu kontinenta, uz obalu Južnoafričke Republike. Prepoznatljiva Stolna planina, visoka oko 1.086 metara, uzdiže se iznad Cape Towna i Atlantskog oceana, a ime je dobila po karakterističnom ravnom vrhu. Bez obzira na to uživate li u spektakularnom panoramskom pogledu s njezina vrha ili promatrate njezinu veličanstvenu siluetu iz grada, teško je osporiti da ovaj iznimno slikovit krajolik zaslužuje mjesto među najljepšim prizorima svijeta.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
37. GRAD UMJETNOSTI I ZNANOSTI, ŠPANJOLSKA.
Futuristički Grad umjetnosti i znanosti u Valenciji izgleda gotovo kao prizor iz nekog drugog svijeta. Navodno je izgradnja ovog impresivnog kompleksa premašila prvotni proračun čak četiri puta, a konačni troškovi projekta procjenjuju se na nešto više od 1,3 milijarde dolara.
Kada su u pitanju tako golemi iznosi, kritike nije teško pronaći. Ipak, oni koji su imali priliku izbliza vidjeti monumentalne građevine nalik prizorima iz znanstvenofantastičnih filmova često ostaju zadivljeni njihovom smjelom i spektakularnom arhitekturom.
Za posebno dojmljiv prizor kompleks vrijedi posjetiti noću, kada je osvijetljen, a njegove futurističke građevine odražavaju se u okolnim vodenim površinama.
| Foto: Canva
36. BRYCE CANYON, UTAH, SAD.
Ima nečeg gotovo mističnog u šiljastim kamenim tornjevima i neobičnim geološkim formacijama poznatim kao hoodoosi, koji se uzdižu iz krajolika ovog očaravajućeg nacionalnog parka. Ili se barem takav dojam može steći ako ih dovoljno dugo promatrate.
Stijene u nijansama kremaste, narančaste i boje marelice stvaraju uistinu fascinantan prizor, a posebno se ističe golemi prirodni amfiteatar koji se najbolje može vidjeti s vidikovca Inspiration Point, prikazanog na fotografiji.
| Foto: Canva
35. TOWER BRIDGE, ENGLESKA, UJEDINJENO KRALJEVSTVO.
London obiluje znamenitostima koje su postale prepoznatljive diljem svijeta, kao i poznatim mostovima koji se protežu preko rijeke Temze. Ipak, Tower Bridge, izgrađen između 1886. i 1894. godine u neogotičkom stilu, jedan je od najpoznatijih i najfotografiranijih među njima.
Njegova dva prepoznatljiva tornja, po kojima je most dobio ime, te kabeli nježne, pastelno plave boje londonskom krajoliku daju gotovo bajkovit izgled.
| Foto: News Syndication/Pixsell
34. DOLINA DOURO, PORTUGAL.
Ponekad se prirodna ljepota i ljudska vještina udruže kako bi stvorile nešto doista veličanstveno. Vinogradi portugalske doline Douro izvrstan su primjer takvog sklada.
Terase usječene u strme padine uz rijeku Douro pokazuju da praktična rješenja mogu biti iznimno lijepa. Stoljećima oblikovan krajolik omogućuje uzgoj grožđa od kojeg nastaju čuveni porto i vrhunska crna vina po kojima je ova portugalska regija poznata diljem svijeta.
| Foto: Canva
33. CLOUD GATE, ILLINOIS, SAD.
Chicago obiluje impresivnim prizorima, od dubokog plavetnila jezera Michigan do nebodera koji oblikuju njegovu prepoznatljivu gradsku panoramu. Ipak, najveću pozornost često privlači skulptura u obliku zrna graha, djelo britansko-indijskog umjetnika Sir Anisha Kapoora.
Cloud Gate, poznatija pod nadimkom The Bean, blistava je znamenitost smještena u Millennium Parku. Posebno dojmljivo izgleda na pozadini nekih od najpoznatijih čikaških zgrada, dok njezina zrcalna površina gotovo savršeno odražava okolni gradski krajolik.
| Foto: Canva
32. LLYN LLYDAW, WALES.
Ovaj veličanstveni prizor pruža se s vrha planine Snowdon. Usko i vijugavo jezero Llyn Llydaw nalazi se unutar Nacionalnog parka Snowdonia, smješteno među smaragdnozelenim dolinama i okruženo impresivnim planinskim vrhovima.
Jezero se povezuje i s legendama o kralju Arthuru i Gospi od Jezera, što ovom dramatičnom krajoliku daje dodatnu dozu tajanstvenosti. Malo je pogleda u Ujedinjenom Kraljevstvu koji se mogu usporediti s ljepotom ovog prizora.
| Foto: Canva
31. POLJA LAVANDE U PROVANSI, FRANCUSKA.
Japan je poznat po cvjetovima trešnje, američka Nova Engleska po raskošnim jesenskim bojama, a Provansa na jugu Francuske po nepreglednim poljima lavande.
Svakog ljeta polja i farme pretvaraju se u očaravajuće more nijansi lila, ljubičaste i purpurne boje, dok se zrak ispunjava nježnim i prepoznatljivim mirisom lavande. Prizor je jednostavno veličanstven.
| Foto: Canva
30. STARA GRADSKA JEZGRA DUBROVNIKA, HRVATSKA.
Od krovova u toplim nijansama marelice i meda do širokih kamenih ulica izglačanih poput mramora, dubrovačka stara gradska jezgra djeluje gotovo nestvarno lijepo.
Povijesna jezgra, čiji razvoj seže u 13. stoljeće, okružena je masivnim kamenim zidinama s kojih se pružaju očaravajući pogledi u svim smjerovima. Kao da to nije dovoljno, grad se uzdiže iznad Jadranskog mora, otkrivajući prizore safirnoplavog mora prošaranog zelenim otocima.
| Foto: Hotel More
29. MAJANSKE RUŠEVINE U TULUMU, MEKSIKO.
Meksička obala Karipskog mora bogata je majanskim arheološkim nalazištima, no ruševine u Tulumu imaju posebnu privlačnost.
Ostaci utvrđenog grada iz 13. stoljeća smješteni su na litici iznad mora. Drevne kamene građevine stvaraju upečatljiv kontrast s plažama svijetlog pijeska i tirkiznim morem, zbog čega je Tulum jedan od najfotogeničnijih povijesnih lokaliteta u Meksiku.
| Foto: Canva
28. WHITE SANDS, NOVI MEKSIKO, SAD.
Valovite pješčane dine ovog prostranog nacionalnog parka u bazenu Tularosa toliko su bijele da bi se moglo pomisliti kako je tlo prekriveno snijegom. Taj dojam dodatno pojačavaju posjetitelji koji se niz padine spuštaju na sanjkama.
Dine se uzdižu, zakrivljuju i spuštaju naizgled unedogled. Ovaj neobični pustinjski krajolik zapravo se prostire na približno 710 četvornih kilometara između planinskih lanaca San Andres i Sacramento.
| Foto: Canva
27. THAT WANAKA TREE, NOVI ZELAND.
Najpoznatije i najfotografiranije stablo Novog Zelanda, That Wanaka Tree, poznato i kao That Wanaka Willow, postalo je prava zvijezda društvenih mreža nakon što je fotografija Dennisa Radermachera iz Christchurcha osvojila nagradu za fotografiju godine časopisa New Zealand Geographic 2014. godine.
Snimljeno jednog maglovitog lipanjskog jutra, usamljeno stablo koje raste u vodi ubrzo je postalo čest prizor na Instagramu. Nalazi se na južnom kraju jezera Wanaka, u regiji Otago na Južnom otoku. Za mirniji doživljaj i fotografiju bez gužve najbolje je stići rano ujutro, prije dolaska brojnih posjetitelja.
| Foto: Canva
26. JEZERO CRATER, OREGON, SAD.
Neki su prizori uvijek dostupni pogledu, dok se drugi otkrivaju tek kada se steknu pravi uvjeti. Jezero Crater svakako pripada ovoj drugoj skupini.
Smješteno je u kalderi nastaloj urušavanjem vulkana, a puni se kišnicom i otopljenim snijegom. S najvećom dubinom od približno 598 metara najdublje je jezero u Sjedinjenim Američkim Državama.
Često ga prekriva gusta magla, zbog čega njegova intenzivna plava boja djeluje još posebnije kada se oblaci napokon raziđu i otkriju cijeli prizor.
| Foto: Canva
25. MOST GOLDEN GATE, KALIFORNIJA, SAD.
Ova znamenitost San Francisca s razlogom se smatra bezvremenskim klasikom. Odvažne linije i elegantni lukovi prepoznatljive crvenonarančaste boje djeluju očaravajuće gotovo iz svakog kuta i s bilo koje udaljenosti.
Iako je Golden Gate Bridge izvanredno djelo ljudske gradnje i inženjerstva, skladno se uklapa u okolni krajolik. Jednako prirodno nadopunjuje gradske parkove i plaže kao i blistavu panoramu središta San Francisca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
24. BLEDSKO JEZERO, SLOVENIJA.
Crkva na otočiću usred tirkiznog jezera prizor je koji izgleda gotovo savršeno poput razglednice. Upravo takav pogled pruža Bledsko jezero, smješteno u istoimenom slovenskom turističkom mjestu.
Otočićem u središtu jezera dominira srednjovjekovna crkva Uznesenja Marijina, poznata i kao Gospa od Jezera, čiji se zvonik uzdiže iznad krošnji drveća.
Kada se tome doda dramatična kulisa Julijskih Alpa i planinskog lanca Karavanke, nastaje prizor koji doista izgleda kao da je izašao iz bajke.
| Foto: PROFIMEDIA
23. JEZERO MORAINE, KANADA.
Ovisno o svjetlosti i dobu dana, površina jezera Moraine, jednog od najljepših prizora Nacionalnog parka Banff, može poprimiti nježnu plavozelenu, blistavu ledenoplavu ili mliječno tirkiznu boju.
Netaknuto ledenjačko jezero okruženo je obalama obraslim borovima, dok se u pozadini uzdižu veličanstveni planinski vrhovi prekriveni snijegom.
Tijekom zime i ranog proljeća na jezeru se stvara led, a komadi leda često plutaju neposredno ispod površine vode, dajući ovom očaravajućem krajoliku dodatnu dozu nestvarne ljepote.
| Foto: Canva
22. SALAR DE UYUNI, BOLIVIJA.
Opisati ovaj krajolik kao pust i ogoljen jednostavno nije dovoljno. Više nalikuje površini Mjeseca ili prizoru iz nekog nestvarnog svijeta.
Salar de Uyuni najveća je slana ravnica na svijetu, a prostire se na gotovo 12.000 četvornih kilometara prekrivenih bijelom soli, ispucalom površinom i neobičnim kamenim formacijama.
Ovaj spektakularni krajolik nastao je nakon isušivanja prapovijesnog jezera, koje je iza sebe ostavilo blistavu, gotovo beskrajnu slanu pustinju.
| Foto: Rodrigo M. Nunes
21. SUPERTREE GROVE, SINGAPUR.
Ove nestvarne skulpture dio su kompleksa Gardens by the Bay, čiji su staklenici ispunjeni bujnim biljkama i raskošnim cvijećem.
Divovska „stabla” visoka su između 25 i 50 metara, a noću su osvijetljena tisućama svjetala. Tada cijeli prostor poprima posebno spektakularan izgled, dodatno obogaćujući modernu i blistavu gradsku panoramu Singapura.
| Foto: Canva
20. PLANINE SIMIEN, ETIOPIJA.
Na sjeveru ove prostrane i fascinantne zemlje nalazi se Nacionalni park Simien Mountains, koji na gotovo svakom koraku pruža spektakularne poglede.
Zelenim, valovitim planinskim krajolikom kreću se valije, rijetke divlje koze prepoznatljive po zakrivljenim rogovima, kao i ugroženi etiopski vukovi.
Ipak, najlakše je uočiti endemske gelade, majmune koji se okupljaju u velikim skupinama na planinskim livadama, gdje se međusobno njeguju, hrane i igraju. Uz dramatične litice, duboke doline i bogat životinjski svijet, planine Simien jedan su od najupečatljivijih prirodnih krajolika Afrike.
| Foto: Canva
19. HALLSTATT, AUSTRIJA.
Kada selo sa samo oko 800 stanovnika godišnje privuče više od tri milijuna posjetitelja, jasno je da je riječ o doista posebnom mjestu.
Smješten između visokih alpskih planina i prekrasnog plavog jezera, Hallstatt se ubraja među najslikovitija mjesta na svijetu. Njegove tradicionalne kuće, planinska kulisa i mirna površina jezera stvaraju prizor koji izgleda gotovo poput razglednice.
Smatra se da je Hallstatt poslužio kao jedna od inspiracija za izmišljeno kraljevstvo Arendelle iz Disneyjeva animiranog filma „Snježno kraljevstvo” iz 2013. godine. Ipak, golema popularnost donijela je i probleme pa su posljednjih godina lokalni stanovnici prosvjedovali protiv prekomjernog turizma i tražili ograničavanje broja dnevnih posjetitelja.
| Foto: Canva
18. VIKTORIJINI SLAPOVI, ZIMBABVE I ZAMBIJA.
Kako god ih promatrali, golemi i zaglušujući Viktorijini slapovi na rijeci Zambezi ostavljaju bez daha. Smješteni na granici Zimbabvea i Zambije, protežu se u širinu veću od 1.700 metara, dok voda pada s visine do približno 108 metara.
Riječ je o jednom od najvećih i najpoznatijih slapova na svijetu, čija golema količina vode stvara snažnu buku i oblake vodene maglice vidljive iz velike udaljenosti.
Upravo zbog tog spektakularnog prizora i tutnjave vode lokalni narod slapove je nazvao Mosi-oa-Tunya, što znači „Dim koji grmi”.
| Foto: 123RF
17. MILFORD SOUND, NOVI ZELAND.
Ovaj spektakularni fjord na Južnom otoku Novog Zelanda okružen je bujnim kišnim šumama i brojnim slapovima, a njegove vode dom su tuljanima, pingvinima i dupinima.
Krajolik dodatno uljepšavaju veličanstveni planinski vrhovi, među kojima se posebno ističe često fotografirani Mitre Peak, koji dominira obalom fjorda.
Čak je i kiša u Milford Soundu poseban doživljaj. Obilne oborine stvaraju brojne privremene slapove koji se spuštaju niz strme planinske padine, pretvarajući cijeli krajolik u još spektakularniji prizor.
| Foto: Canva
16. BAGAN, MIJANMAR.
Magla i tajanstvenost obavijaju ovaj grad hramova, prijestolnicu drevnog Kraljevstva Bagan između 11. i 13. stoljeća. Arheološko nalazište smješteno je na zavoju rijeke Ayeyarwady, u središnjoj ravnici Mjanmara. Riječ je o nevjerojatnoj zbirci zlatnih hramova, samostana i skulptura, vrijednoj pravog muzeja. Pogled je još spektakularniji kada baloni na vrući zrak u zoru lebde iznad raskošnog krajolika.
| Foto: Canva
15. TOP OF THE ROCK, NEW YORK, SAD.
New York se može pohvaliti jednom od najpoznatijih gradskih panorama na svijetu. Želite li vidjeti Veliku Jabuku u punom sjaju, s prepoznatljivim Empire State Buildingom u središtu pogleda, popnite se na Rockefeller Center i posjetite vidikovac Top of the Rock.
Ako ste u mogućnosti, posjet planirajte u vrijeme zalaska sunca. Dok sunce polako nestaje iza horizonta, a bezbrojna svjetla njujorških nebodera počinju obasjavati grad, pred posjetiteljima se otvara prizor koji se teško zaboravlja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. MATTERHORN, ŠVICARSKA.
Matterhorn možda nije najviša planina na svijetu, ali zasigurno pripada među najprepoznatljivije planinske vrhove. Poznat je, među ostalim, i po tome što se njegov karakteristični oblik godinama povezivao s pakiranjem čokolade Toblerone.
Ovaj često fotografirani planinski div nalazi se na granici Švicarske i Italije. Prepoznatljiv po oštrom vrhu nalik golemom kamenom zubu, Matterhorn se uzdiže iznad slikovitog alpskog mjesta Zermatt i privlači ljubitelje planina i avanturiste iz cijelog svijeta.
Njegov vrh nalazi se na 4.478 metara nadmorske visine, a uspon na Matterhorn velik je izazov čak i za iskusne planinare i alpiniste.
| Foto: Canva
13. PAMUKKALE, TURSKA.
Blistavo bijela i svjetlucava tirkizna savršena su kombinacija boja, a malo je mjesta koja to pokazuju ljepše od termalnih bazena Pamukkalea, grada na zapadu Turske. Sedrene terase, čije se stepenaste formacije spuštaju niz planinsku padinu, nastale su taloženjem vapnenca tijekom tisućljeća iz prirodnih termalnih izvora koji prelijevanjem stvaraju mliječno-plave bazene.
| Foto: Canva
12. MONT-SAINT-MICHEL, FRANCUSKA.
U zemlji toliko bogatoj veličanstvenim krajolicima i zadivljujućom arhitekturom poput Francuske, nije lako biti smatran njezinim najimpresivnijim prizorom. Upravo se time može pohvaliti Mont-Saint-Michel. Ovaj sveti otok smješten je u prekrasnom zaljevu između Normandije i Bretanje, a njegova opatija, koja kao da prkosi gravitaciji, doima se kao da izranja iz pijeska. Stoljećima je jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Europi. Kada je riječ o ovom spektakularnom lokalitetu pod zaštitom UNESCO-a, zaista ga treba vidjeti da bi se povjerovalo u njegovu ljepotu.
| Foto: Karl Allen Lugmayer
12. MONT-SAINT-MICHEL, FRANCUSKA.
U zemlji toliko bogatoj veličanstvenim krajolicima i zadivljujućom arhitekturom poput Francuske, nije lako biti smatran njezinim najimpresivnijim prizorom. Upravo se time može pohvaliti Mont-Saint-Michel. Ovaj sveti otok smješten je u prekrasnom zaljevu između Normandije i Bretanje, a njegova opatija, koja kao da prkosi gravitaciji, doima se kao da izranja iz pijeska. Stoljećima je jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Europi. Kada je riječ o ovom spektakularnom lokalitetu pod zaštitom UNESCO-a, zaista ga treba vidjeti da bi se povjerovalo u njegovu ljepotu.
| Foto: Canva
10. PIRAMIDE U GIZI, EGIPAT.
Nijedan popis najljepših pogleda na svijetu ne bi bio potpun bez legendarnih piramida u Gizi. Smještene nedaleko od užurbanog suvremenog Kaira, ove goleme građevine usred pustinje na jedinstven način spajaju drevni i moderni svijet. Već stoljećima zaokupljaju maštu ljudi i ne prestaju izazivati divljenje. Velika piramida u Gizi najveća je među egipatskim piramidama. Smatra se da je stara više od 4.500 godina, a sa svojih današnjih 137 metara visine ponosno stoji kao simbol iznimnog graditeljskog umijeća drevnog Egipta.
| Foto: Canva
9. OLD MAN OF STORR, ŠKOTSKA, UJEDINJENO KRALJEVSTVO.
Na škotskom otoku Skye doista ne nedostaje prekrasnih pogleda. Njegovi veličanstveni i gotovo nestvarni krajolici mogli bi ispuniti čitavu galeriju fotografija. Jedan od najupečatljivijih prizora svakako je legendarni Old Man of Storr na grebenu Trotternish. Ovaj 55 metara visok bazaltni kameni stup ostatak je drevne vulkanske formacije stare oko 2,8 milijardi godina.
| Foto: Canva
8. VELIKI KORALJNI GREBEN, AUSTRALIJA.
Veliki koraljni greben toliko je prostran da se može vidjeti iz svemira, a jednako je impresivan pod vodom i promatran s kopna. Najveći je sustav koraljnih grebena na svijetu, sastavljen od gotovo 3.000 pojedinačnih grebena i prostire se na više od 350.000 četvornih kilometara. Dom je kitovima, dupinima, morskim kornjačama i tisućama vrsta riba. Čak i bez svog bogatog životinjskog svijeta, blistavo plavetnilo prošarano različitim nijansama čini ovaj prizor iznimno lijepim.
| Foto: Canva
7. DREVNI GRAD PETRA, JORDAN.
Petra je toliko očaravajuća da je dobila nekoliko slikovitih nadimaka: Ružičasti grad, Grad ruža i Izgubljeni grad. Prva dva naziva duguje ružičastoj nijansi pješčenjaka od kojeg je isklesana, dok se posljednji odnosi na činjenicu da je zapadnom svijetu bila nepoznata sve do 1812. godine. Jedan od najimpresivnijih prizora pruža veličanstvena i bogato isklesana Al-Khazneh, poznata kao Riznica, do koje se dolazi kroz uski i vijugavi kanjon Siq.
| Foto: Canva
6. JUŽNI RUB VELIKOG KANJONA, ARIZONA, SAD.
Neki krajolici jednostavno imaju moć staviti sve u pravu perspektivu ili barem učiniti da se osjećate doista malenima. Veliki kanjon pravi je majstor u tome. Iako se u ovom golemom nacionalnom parku gotovo posvuda pružaju veličanstveni pogledi, Južni rub smatra se najboljim mjestom za uživanje u panorami. Valovita dolina nazubljenih stijena hrđavocrvene boje pri izlasku sunca obavijena je nježnim nijansama lila i ružičaste.
| Foto: 123RF
5. PLANINA FUJI, JAPAN.
Japan obiluje tolikim prirodnim ljepotama da je teško izdvojiti najljepše prizore. Ipak, jedan od njegovih najprepoznatljivijih pogleda zasigurno je savršeni vrh planine Fuji, čija snijegom prekrivena kupola djeluje gotovo potpuno simetrično. Okružena je jednako očaravajućim mjestima, od jezera Ashi u Hakoneu do grada Fujiyoshide, odakle se njezin vrh može promatrati s pagode Chureito.
| Foto: Canva
4. ULURU, SJEVERNI TERITORIJ, AUSTRALIJA.
Kad pomislite na australsku divljinu, velika je vjerojatnost da će vam se odmah pojaviti slika legendarnog Ulurua. Ovaj golemi monolit od pješčenjaka, visok 348 metara, uzdiže se iznad okolnog krajolika, a procjenjuje se da je star oko 550 milijuna godina. Iako je uspon na stijenu zabranjen u listopadu 2019. godine, pogled na Uluru koji se proteže na horizontu, osobito pri izlasku i zalasku sunca, i dalje ostavlja nezaboravan dojam. Svakako ga vrijedi uvrstiti na popis mjesta koja želite posjetiti.
| Foto: Canva
3. KINESKI ZID, KINA.
Pogledi s najduže građevine koju je izgradio čovjek, a koja se proteže na više od 20.000 kilometara, doista su spektakularni. Ipak, upravo sam zid, koji vijuga kroz šume, preko planina i uz rijeke, najviše zaokuplja maštu i ostavlja bez daha. Ovaj sustav utvrda građen je od 3. stoljeća prije Krista do 17. stoljeća, a toliko je golem da se, uz pomoć optičkih pomagala, može vidjeti čak i iz svemira.
| Foto: YouTubE
2. TAJ MAHAL, INDIJA.
Kada lijepa građevina postaje veličanstven prizor? Kada je toliko impresivna i prepoznatljiva poput Taj Mahala, koji se elegantno uzdiže na južnoj obali rijeke Yamune u gradu Agri. Ovaj mauzolej od bijelog mramora jedno je od sedam svjetskih čuda, a izgrađen je između 1632. i 1648. godine kao grobnica za suprugu mogulskog cara. Njegove kupole boje bjelokosti, raskošno isklesani detalji i minareti okruženi su pomno uređenim vrtovima, dok dugi reflektirajući bazen dodatno naglašava ljepotu cijelog prizora.
| Foto: Canva
1. MACHU PICCHU, Peru - jedno je od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svijetu i simbol civilizacije Inka. Smješten je visoko u peruanskim Andama, na gotovo 2500 metara nadmorske visine, a izgrađen je u 15. stoljeću za vrijeme vladara Pachacuteca.
| Foto: Canva