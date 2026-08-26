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Super ideje za izlet

FOTO Spektakularni prizori: Ovo je 15 najljepših planina u Europi

Ako tražite planinski krajolik koji ostavlja bez daha, Europa nudi mnogo više od najpoznatijih Alpa. Od dramatičnih vrhova i tirkiznih jezera do dubokih fjordova i vulkanskih litica, ove planine će vas oduševiti
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FOTO Spektakularni prizori: Ovo je 15 najljepših planina u Europi
U nastavku pogledajte najljepše planine u Europi. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte najljepše planine u Europi. | Foto: Canva/123RF
Komentari 1

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