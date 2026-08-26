FOTO Spektakularni prizori: Ovo je 15 najljepših planina u Europi

Ako tražite planinski krajolik koji ostavlja bez daha, Europa nudi mnogo više od najpoznatijih Alpa. Od dramatičnih vrhova i tirkiznih jezera do dubokih fjordova i vulkanskih litica, ove planine će vas oduševiti
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U nastavku pogledajte najljepše planine u Europi.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najljepše planine u Europi. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najljepše planine u Europi.
| Foto: Canva/123RF
DOLOMITI, ITALIJA Dolomiti izgledaju gotovo nestvarno – golemi blijedi stjenoviti vrhovi izdižu se iznad zelenih dolina i stvaraju jedan od najprepoznatljivijih krajolika u Europi. Tre Cime di Lavaredo posebno su impresivne, dok Seceda privlači pogledom na oštre planinske grebene koji izgledaju kao kulisa iz filma.
| Foto: 123RF
ŠVICARSKI ALPI, ŠVICARSKA Ako postoji krajolik koji izgleda kao razglednica, onda su to švicarski Alpi. Matterhorn iznad Zermatta, dolina Lauterbrunnena i planine oko Grindelwalda nude kombinaciju snijegom prekrivenih vrhova, zelenih livada, slapova i tradicionalnih sela.
| Foto: 123RF
JULIJSKE ALPE, SLOVENIJA Julijske Alpe spajaju visoke, nazubljene vrhove s gustim šumama, zelenim dolinama, jezerima i kristalno čistim rijekama. Triglav je njihov simbol, a Bohinj i dolina Soče posebno privlače zbog spoja mirne prirode i dramatičnih planinskih pejzaža.
| Foto: 123RF
ALPI OKO INNSBRUCKA, AUSTRIJA Malo je gradova u kojima se iz samog središta može gledati prema visokim alpskim vrhovima. Žičara prema Nordketteu omogućuje da se u kratkom vremenu iz gradske atmosfere stigne do spektakularnih planinskih vidikovaca.
| Foto: 123RF
VISOKE TATRE, SLOVAČKA Visoke Tatre djeluju kao minijaturne, ali izrazito dramatične Alpe, s oštrim stjenovitim vrhovima, dubokim dolinama i planinskim jezerima. Zbog svoje raznolikosti odličan su izbor za aktivan odmor, ali i za one koji žele uživati u spektakularnoj prirodi.
| Foto: 123RF
TATRE, POLJSKA Poljske Tatre poznate su po strmim stjenovitim grebenima, planinskim jezerima i prekrasnim pješačkim stazama. Područje oko Zakopanea dodatno privlači tradicionalnom gorštačkom arhitekturom, lokalnom hranom i brojnim mogućnostima za opuštanje nakon planinarenja.
| Foto: 123RF
MONT BLANC, FRANCUSKA I ITALIJA Mont Blanc jedno je od najimpresivnijih područja europskih Alpa, s golemim vrhovima, ledenjacima i dubokim dolinama. Čak i bez uspona na sam vrh, okolne staze i vidikovci pružaju spektakularne prizore koji ostavljaju bez daha.
| Foto: 123RF
PIRENEJI, FRANCUSKA I ŠPANJOLSKA Pireneji nude spoj visokih planina, zelenih dolina, jezera i divlje prirode, a često su znatno mirniji od popularnijih Alpa. Posebni su i zbog različitog ugođaja francuske i španjolske strane planinskog lanca.
| Foto: 123RF
PICOS DE EUROPA, ŠPANJOLSKA Ovo planinsko područje izgleda potpuno drugačije od klasičnih alpskih krajolika, s ogromnim vapnenačkim stijenama, dubokim klancima i zelenim dolinama. Dramatičan kontrast stijena i bujne vegetacije daje mu gotovo filmski izgled.
| Foto: 123RF
NORVEŠKI FJORDOVI I PLANINE, NORVEŠKA Ovdje se visoke planine gotovo okomito spuštaju prema dubokim fjordovima, stvarajući jedan od najdramatičnijih krajolika Europe. Trolltunga, Preikestolen i Lofoti posebno su atraktivni zbog nevjerojatnih pogleda na spoj planina, mora i neba.
| Foto: 123RF
RILA, BUGARSKA Rila iznenađuje raznolikošću krajolika, od gustih šuma i visokih vrhova do kristalno čistih planinskih jezera. Najpoznatijih Sedam rilskih jezera smješteno je na različitim nadmorskim visinama i jedno su od najljepših prirodnih mjesta na Balkanu.
| Foto: 123RF
PIRENEJI ANDORE Andora je mala zemlja, ali gotovo sa svih strana okružena planinama i prekrasnim visokoplaninskim krajolicima. Osim planinarenja, privlačna je zbog slikovitih mjesta, shoppinga, restorana i poznatih wellness centara.
| Foto: 123RF
KAVKAZ, GRUZIJA Područje oko Kazbegija izgleda gotovo nestvarno, s ogromnim snijegom prekrivenim vrhovima, dubokim dolinama i drevnim samostanima. Upravo spoj surove prirode i povijesnih građevina čini ovaj dio Gruzije posebno fascinantnim.
| Foto: 123RF
CAIRNGORMS, ŠKOTSKA Cairngorms nude potpuno drugačiji doživljaj planina, obilježen prostranom divljinom, tamnim jezerima, šumama i često maglovitim krajolikom. Nema klasičnog alpskog ugođaja, ali upravo surovost i osjećaj udaljenosti daju ovom području poseban karakter.
| Foto: 123RF
MADEIRA, PORTUGAL Madeira nije klasična planinska destinacija, ali njezine vulkanske planine, strme litice i duboke zelene doline stvaraju spektakularne prizore. Posebnu čar imaju levade, uz koje vode staze kroz bujne šume i planinske predjele.
| Foto: 123RF