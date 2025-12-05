FOTO Spektularno! Otvoreno klizalište u Areni Pula uz klizački show i glazbeni nastup

U pulskoj Areni svečano je otvoreno popularno klizalište koje će i ove godine biti jedno od omiljenih zimskih okupljališta djece, mladih i obitelji. Već prvi dan se okupilo velik broj posjetitelja
Otvorenje je obilježeno energičnom i radosnom atmosferom uz nastup Klizačkog kluba „Medo“ iz Zagreba, čiji su najmlađi i stariji članovi oduševili posjetitelje svojim koreografijama na ledu.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
|
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Publika je imala priliku vidjeti niz atraktivnih izvedbi – od uvježbanih solo nastupa do grupnih formacija, koje su pokazale vještinu i predan rad mladih klizača. Poseban trenutak večeri bio je glazbeni nastup mlade pulske pjevačice Zoe Šestan, koja je unijela dodatnu toplinu i emociju u ledenu pozornicu, podižući atmosferu među okupljenima.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svečano otvorenje tako je označilo početak još jedne klizačke sezone u Areni, a posjetitelje kroz prosinac i siječanj očekuju brojni programi, radionice i zabavni sadržaji za sve uzraste. Klizalište je odmah prvog dana privuklo velik broj posjetitelja, što potvrđuje da je zimska tradicija klizanja i dalje jedan od najdražih prazničnih rituala Pule i okolice.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
