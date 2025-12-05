FOTO Spektularno! Otvoreno klizalište u Areni Pula uz klizački show i glazbeni nastup

Svečano otvorenje tako je označilo početak još jedne klizačke sezone u Areni, a posjetitelje kroz prosinac i siječanj očekuju brojni programi, radionice i zabavni sadržaji za sve uzraste. Klizalište je odmah prvog dana privuklo velik broj posjetitelja, što potvrđuje da je zimska tradicija klizanja i dalje jedan od najdražih prazničnih rituala Pule i okolice. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL