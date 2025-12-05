Obavijesti

ODLIČNA IDEJA!

FOTO Spektularno! Otvoreno klizalište u Areni Pula uz klizački show i glazbeni nastup

U pulskoj Areni svečano je otvoreno popularno klizalište koje će i ove godine biti jedno od omiljenih zimskih okupljališta djece, mladih i obitelji. Već prvi dan se okupilo velik broj posjetitelja
Pula: Svečano otvorenje klizališta u Areni
Otvorenje je obilježeno energičnom i radosnom atmosferom uz nastup Klizačkog kluba „Medo“ iz Zagreba, čiji su najmlađi i stariji članovi oduševili posjetitelje svojim koreografijama na ledu. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
