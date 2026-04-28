FOTO Splavnica na Trgu puna je presadnica: Evo koje su cijene

Kraj travnja donosi veliku potražnju za presadnicama na Splavnici na Trgu bana Jelačića, no i dalje treba biti oprezan. Zbog mogućih niskih temperatura idućih dana, sa sadnjom osjetljivijih biljaka preporučuje se još malo pričekati
Cijene presadnica se kreću od 30 centi za zelje i raštiku do 70 centi za paprike i rajčice, dok začinsko bilje košta od 1 eura na više.
Naravno, sadili u vrtu ili na balkonima, za većinu povrca bi bilo dobro pričekati da prođe opasnost od mraza i niskih temperatura koje su prema prognozama vremena moguće idućih dana.
Presadnica za celer također se prodaje po cijeni od 0,30 centi.
Brokula je također 0,30 centi kao i cvjetača.
Paprika i rajčice su 0,70 centi.
