FOTO Stan u srcu Varaždina ima bazen, jacuzzi i saunu! Cijena će mnoge iznenaditi...

Na prodaju je luksuzni 4-sobni stan u samom centru Varaždina, smješten u novogradnji u Ulici Zrinskih i Frankopana. Stan se nalazi na drugom katu stambene zgrade s ukupno tri kata, a prostire se na impresivnih 175 m² stambene površine
Izgrađen je 2022. godine i energetski je razred A+, što jamči visoku energetsku učinkovitost i niske troškove održavanja.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Izgrađen je 2022. godine i energetski je razred A+, što jamči visoku energetsku učinkovitost i niske troškove održavanja. |
Foto: Njuškalo/Opereta
Izgrađen je 2022. godine i energetski je razred A+, što jamči visoku energetsku učinkovitost i niske troškove održavanja.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Stan je potpuno namješten dizajnerskim namještajem i opremljen najmodernijom tehnologijom.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Sustav "Smart home" omogućuje daljinsku regulaciju grijanja i hlađenja, dok električne zavjese i podno grijanje doprinose udobnosti i energetskoj učinkovitosti.
| Foto: Njuškalo/Opereta
U središtu dnevnog prostora od 50,89 m² nalazi se moderni kamin na drva, koji dodatno unosi toplinu u interijer.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Stan se sastoji od ulaznog prostora, predsoblja, WC-a, dvije kupaonice, tri spavaće sobe (od kojih jedna ima vlastitu garderobu), radne sobe, loggie i dva natkrivena balkona.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Dodatnu vrijednost čini pripadajuća dva garažna parkirna mjesta i spremište.
| Foto: Njuškalo/Opereta
U prizemlju zgrade nalazi se luksuzna wellness zona s grijanim zatvorenim bazenom, saunom, jacuzziem, tuševima i teretanom. Ovaj prostor omogućuje opuštanje i rekreaciju u udobnosti vlastitog doma.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Cijena stana iznosi 699.680 €, a kupci su oslobođeni plaćanja poreza na prijenos vlasništva.
| Foto: Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta
Foto Njuškalo/Opereta