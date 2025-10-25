Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LUKSUZNA NEKRETNINA

FOTO Stan u srcu Varaždina ima bazen, jacuzzi i saunu! Cijena će mnoge iznenaditi...

Na prodaju je luksuzni 4-sobni stan u samom centru Varaždina, smješten u novogradnji u Ulici Zrinskih i Frankopana. Stan se nalazi na drugom katu stambene zgrade s ukupno tri kata, a prostire se na impresivnih 175 m² stambene površine
FOTO Stan u srcu Varaždina ima bazen, jacuzzi i saunu! Cijena će mnoge iznenaditi...
Izgrađen je 2022. godine i energetski je razred A+, što jamči visoku energetsku učinkovitost i niske troškove održavanja. | Foto: Njuškalo/Opereta
1/27
Izgrađen je 2022. godine i energetski je razred A+, što jamči visoku energetsku učinkovitost i niske troškove održavanja. | Foto: Njuškalo/Opereta
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025