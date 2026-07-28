FOTO Stare pločice iz haustora u Zagrebu 'izašle' su na ulicu

U mirnom zagrebačkom kvartu Donji grad kod Suvaga osvanuli su uzorci koji se inače mogu vidjeti samo u starim gradskim vežama. Od sada više nisu skrivene iza ulaznih vrata zagrebačkih zgrada
Iza projekta pod nazivom "Zagrebački haustori izlaze na ulicu" stoji street art umjetnik Boris Bare, koji je na pločniku u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, ispred Poliklinike SUVAG, prenio uzorke karakteristične za stare zagrebačke ulaze.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Iza projekta pod nazivom "Zagrebački haustori izlaze na ulicu" stoji street art umjetnik Boris Bare, koji je na pločniku u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, ispred Poliklinike SUVAG, prenio uzorke karakteristične za stare zagrebačke ulaze. |
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Iza projekta pod nazivom "Zagrebački haustori izlaze na ulicu" stoji street art umjetnik Boris Bare, koji je na pločniku u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, ispred Poliklinike SUVAG, prenio uzorke karakteristične za stare zagrebačke ulaze.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Boje i dezeni s podova haustora, koji su dosad bili vidljivi samo stanarima, jarkih su boja i karakterističnih vitica.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
"Pločice iz starih donjogradskih haustora, nekada skrivene iza ulaznih vrata i dostupne tek stanarima pojedinih zgrada, sada postaju dio javnog prostora. Njihovi uzorci i boje izlaze na ulicu i postaju dostupni svima - prolaznicima, susjedima i slučajnim prolaznicima. Tako detalj iz svakodnevice Zagreba postaje dio zajedničkog gradskog iskustva", napisao je Bare uz predstavljanje projekta.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Intervencija na jednostavan način povezuje prošlost i sadašnjost grada te podsjeća na bogatu arhitektonsku baštinu Donjeg grada, čije su veže i podovi s prepoznatljivim geometrijskim uzorcima godinama bili svojevrsni skriveni detalji Zagreba. Zahvaljujući ovom projektu, dio tog identiteta sada je vidljiv svima koji prolaze ulicom.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL