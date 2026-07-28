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FOTO Stare pločice iz haustora u Zagrebu 'izašle' su na ulicu

U mirnom zagrebačkom kvartu Donji grad kod Suvaga osvanuli su uzorci koji se inače mogu vidjeti samo u starim gradskim vežama. Od sada više nisu skrivene iza ulaznih vrata zagrebačkih zgrada
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Zagreb: Projekt "Zagrebački haustori izlaze na ulicu" donio motive starih zgrada na pločnik
Iza projekta pod nazivom "Zagrebački haustori izlaze na ulicu" stoji street art umjetnik Boris Bare, koji je na pločniku u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, ispred Poliklinike SUVAG, prenio uzorke karakteristične za stare zagrebačke ulaze. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Iza projekta pod nazivom "Zagrebački haustori izlaze na ulicu" stoji street art umjetnik Boris Bare, koji je na pločniku u Ulici kneza Ljudevita Posavskog, ispred Poliklinike SUVAG, prenio uzorke karakteristične za stare zagrebačke ulaze. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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