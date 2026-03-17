FOTO Suvremeni hotel u starom ribarskom mjestu na Ugljanu privlači ljubitelje mira i uživanja

U malom ribarskom mjestu Kali na otoku Ugljanu nalazi se boutique hotel koji pokazuje kako suvremeni dizajn može funkcionirati u tradicionalnom dalmatinskom okruženju. Hotel Kali smješten je u središtu mjesta i donosi drukčiji pristup smještaju na otocima, fokusiran na estetiku prostora, mir i autentičan doživljaj lokacije
Hotel Kali raspolaže s 15 luksuzno opremljenih soba koje su pažljivo dizajnirane kako bi spojile minimalizam, udobnost i priču mjesta u kojem se nalaze.
Svaka soba pruža mir, prirodnu svjetlost i detalje koji evociraju mediteranski duh, od materijala poput kamena i drva do tekstura i boja inspiriranih morem i dalmatinskim krajolikom.
Restoran hotela slavi lokalnu kuhinju koristeći sezonske i svježe namirnice iz okolice, posebno plodove mora i ribe te domaće maslinovo ulje i povrće.
Ugljan je poznat kao “zeleni otok” zahvaljujući bogatoj vegetaciji, maslinicima i netaknutoj prirodi. Hotel Kali odlična je polazišna točka za istraživanje otoka, bilo pješice, biciklom ili brodom.
Pored tradicionalnih dalmatinskih specijaliteta, gosti mogu uživati i u modernim interpretacijama jadranskih okusa uz prekrasan pogled na more i otoke zadarskog arhipelaga.
Hotel Kali je rezultat pažljive transformacije nekadašnjeg lokalnog restorana u moderan hotel, a pri tome se zadržao duh tradicije i povijesti mjesta.
Bilo da tražite bijeg od svakodnevnog stresa, kulinarski užitak ili aktivan odmor u autentičnom dalmatinskom okruženju, ovaj hotel nudi sve to i više.
