FOTO Sveti Martin preplavili su američki oldtimeri i pin-up cure

Prvi dan 18. izdanja festivala okupio je ljubitelje američke kulture iz cijele Europe uz impresivne oldtimere, pin-up estetiku, burn-out atrakcije i bogat zabavni program
Petak, prvi dan 18. izdanja Trash&Burna u Svetom Martinu na Muri protekao je u znaku američkih automobila, motora, dobre glazbe i retro atmosfere koja već godinama privlači posjetitelje iz brojnih europskih zemalja.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Petak, prvi dan 18. izdanja Trash&Burna u Svetom Martinu na Muri protekao je u znaku američkih automobila, motora, dobre glazbe i retro atmosfere koja već godinama privlači posjetitelje iz brojnih europskih zemalja. |
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Petak, prvi dan 18. izdanja Trash&Burna u Svetom Martinu na Muri protekao je u znaku američkih automobila, motora, dobre glazbe i retro atmosfere koja već godinama privlači posjetitelje iz brojnih europskih zemalja.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Točno u 16 sati vrata Izletišta Goričanec otvorena su za tisuće zaljubljenika u američku automobilsku kulturu, a već od prvih sati festivalski prostor ispunili su blještavi kromirani klasici, snažni motori i prepoznatljiv rockabilly stil. Trash&Burn je tijekom svojih osamnaest godina prerastao okvire običnog automobilskog susreta i postao jedan od najprepoznatljivijih festivala ovakvog tipa u regiji.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Veliku pažnju posjetitelja privukao je popularni burn-out box, dok je posebna atrakcija i Trash&Burn Taxi – originalni američki oldtimer koji tijekom festivala vozi između Izletišta Goričanec i Termi Sveti Martin.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Prošlogodišnje izdanje okupilo je oko 400 američkih automobila i jednako toliko motocikala, a organizatori vjeruju da bi ovogodišnje izdanje moglo nadmašiti te brojke.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Osim impresivnih vozila, festival nudi i bogat popratni sadržaj. Posjetitelji mogu razgledati vintage štandove s odjećom i unikatnim predmetima, istražiti ponudu sajma vinila, upoznati tattoo umjetnike te uživati u burlesknim nastupima i pin-up estetici koja je postala zaštitni znak Trash&Burna.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Do kraja festivala očekuje se još mnoštvo atrakcija, druženja i glazbenih nastupa koji će potvrditi zašto je Trash&Burn već godinama nezaobilazno odredište za sve ljubitelje američke kulture na kotačima.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL