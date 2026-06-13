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Trash&Burn festival

FOTO Sveti Martin preplavili su američki oldtimeri i pin-up cure

Prvi dan 18. izdanja festivala okupio je ljubitelje američke kulture iz cijele Europe uz impresivne oldtimere, pin-up estetiku, burn-out atrakcije i bogat zabavni program
Sveti Martin na Muri: Trash&Burn miting američkih automobila
Petak, prvi dan 18. izdanja Trash&Burna u Svetom Martinu na Muri protekao je u znaku američkih automobila, motora, dobre glazbe i retro atmosfere koja već godinama privlači posjetitelje iz brojnih europskih zemalja. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Petak, prvi dan 18. izdanja Trash&Burna u Svetom Martinu na Muri protekao je u znaku američkih automobila, motora, dobre glazbe i retro atmosfere koja već godinama privlači posjetitelje iz brojnih europskih zemalja. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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