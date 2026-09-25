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SEKSI GABBY

FOTO Svi se dive njezinom struku: Poznata influencerica pokazala zašto mami uzdahe

Gabby Scheyen svojim je izgledom i ženstvenom figurom privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje često dijeli fotografije iz teretane, s plaže i iz svakodnevnog života. Uz atraktivan izgled, izgradila je i karijeru
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FOTO Svi se dive njezinom struku: Poznata influencerica pokazala zašto mami uzdahe
Influencerica Gabby Scheyen pažnju je privukla fotografijama iz teretane i naglašenom, atletskom figurom, a upravo je njezin izgled postao jedan od zaštitnih znakova profila. Posebno se ističe vitkim strukom, izraženim mišićima i ženstvenim oblinama koje često pokazuje u sportskim kombinacijama i bikinijima. | Foto: Instagram/gabbyschey
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Influencerica Gabby Scheyen pažnju je privukla fotografijama iz teretane i naglašenom, atletskom figurom, a upravo je njezin izgled postao jedan od zaštitnih znakova profila. Posebno se ističe vitkim strukom, izraženim mišićima i ženstvenim oblinama koje često pokazuje u sportskim kombinacijama i bikinijima. | Foto: Instagram/gabbyschey
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