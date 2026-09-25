FOTO Svi se dive njezinom struku: Poznata influencerica pokazala zašto mami uzdahe

Gabby Scheyen svojim je izgledom i ženstvenom figurom privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje često dijeli fotografije iz teretane, s plaže i iz svakodnevnog života. Uz atraktivan izgled, izgradila je i karijeru
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Influencerica Gabby Scheyen pažnju je privukla fotografijama iz teretane i naglašenom, atletskom figurom, a upravo je njezin izgled postao jedan od zaštitnih znakova profila. Posebno se ističe vitkim strukom, izraženim mišićima i ženstvenim oblinama koje često pokazuje u sportskim kombinacijama i bikinijima.
| Foto: Instagram/gabbyschey
Influencerica Gabby Scheyen pažnju je privukla fotografijama iz teretane i naglašenom, atletskom figurom, a upravo je njezin izgled postao jedan od zaštitnih znakova profila. Posebno se ističe vitkim strukom, izraženim mišićima i ženstvenim oblinama koje često pokazuje u sportskim kombinacijama i bikinijima. |
Foto: Instagram/gabbyschey
Influencerica Gabby Scheyen pažnju je privukla fotografijama iz teretane i naglašenom, atletskom figurom, a upravo je njezin izgled postao jedan od zaštitnih znakova profila. Posebno se ističe vitkim strukom, izraženim mišićima i ženstvenim oblinama koje često pokazuje u sportskim kombinacijama i bikinijima.
| Foto: Instagram/gabbyschey
Na društvenim mrežama često pozira u kupaćim kostimima i pripijenoj sportskoj odjeći, zbog čega je izgradila prepoznatljiv fitness-glam imidž. Fotografije njezine utrenirane figure privukle su velik broj pratitelja, ali i pažnju brendova iz svijeta mode i fitnessa.
| Foto: Instagram/gabbyschey
Svoj put započela je objavama iz teretane, a interes pratitelja za njezine transformacije i treninge s vremenom je prerastao u posao. Pokrenula je vlastiti fitness biznis i osmislila program treninga koji uključuje vježbe, savjete o prehrani i planiranje treninga.
| Foto: Instagram/gabbyschey
Scheyen je često naglašavala važnost treninga s utezima za oblikovanje tijela i izgradnju mišića. Posebnu pažnju posvećivala je treninzima stražnjice i donjeg dijela tijela, čime je dodatno naglasila svoju prepoznatljivu figuru.
| Foto: Instagram/gabbyschey
Osim treninga, dijeli sadržaj povezan s hranom, receptima i zdravijim načinom života. U svojim fitness programima kombinirala je planove prehrane s treninzima, a njezin sadržaj pokazuje da joj je izgled podjednako važan kao i način života koji stoji iza njega.
| Foto: Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey
Foto Instagram/gabbyschey