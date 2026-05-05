FOTO Tko je pretjerao? Najgore odjeveni na Met Gali 2026.

Met Gala, kao i svake godine, bude prilika zvijezdama da na sebe obuku neobične komade i zablistaju. Ovogodišnja tema 'Kostimi su umjetnost' nekima je 'sjela' lošije nego ostalima...
Toliko smo željeli voljeti eteričnu bijelu Robert Wun haljinu. Prozirna je, ukrašena, sve je to - dok više nije. Zvijezda "Bijelog lotosa", Lisa, upotpunila je svoj izgled bijelim velom koji su spojile 3D skenovi njezinih vlastitih ruku u pozi tajlandskog plesa, prema Vogueu. Na kraju je izgledala robotski.
Foto: DANIEL COLE
Foto: DANIEL COLE
Foto: DANIEL COLE
Ove godine nešto se događa s skrivanjem lica. Katy Perry je najnovija i vjerojatno najteže pogođena žrtva. Pop umjetnica stigla je u bijeloj haljini Stelle McCartney po mjeri, uz odgovarajuće operne rukavice.
Ali neprozirna kromatska maska za lice privlači našu - i svjetsku - pažnju. Možemo se nadati da nije ometala Perryin vid dok se penjala uz stepenice Meta.
| Foto: DANIEL COLE
Kad se Gigi Hadid pojavi na modnom događaju, svi je gledaju. Upravo njezina aura plijeni svu pažnju. Ali ovaj put, čak ni glamurozna prisutnost Hadid nije mogla spasiti njezin izgled u prozirnoj haljini Miu Miu po mjeri. Prozirnost je ove godine u modi, ali gdje je kreativnost koja je uz nju?
| Foto: DANIEL COLE
Sarah Paulson je isprva shvatila poruku, ali je onda dopustila da joj novčanica od jednog dolara zamuti vid. Još jedno prikrivanje očiju, ali ovaj put novac doslovno 'zasljepljuje'.
| Foto: DANIEL COLE
Carey Mulligan odlučila se za retro stil sa svojom haljinom s printom iz 1998. za kolumnu iz Prade. Zabavno je, ali tako izvan teme.
| Foto: DANIEL COLE
Irina Shayk pokazala je svoju „živahnost“ u malom grudnjaku napravljenom od ogrlica i satova, uparenom s crnom, niskostrukom, dugačkom suknjom do poda.
| Foto: DANIEL COLE
Jarko crvena Valentinova kreacija Lene Dunham na jedno rame nesumnjivo je započela s odličnom vizijom. Međutim, s crvenim perjem koje joj je prekrivalo pola lica, nažalost ne možemo reći isto za izvedbu njezine haljine inspirirane "krvavom mrljom".
| Foto: DANIEL COLE
Heidi Klum rijetko razočara svoje obožavatelje svojim kreativnim izborima. Međutim, ovaj put kao da je malo pretjerala.
| Foto: DANIEL COLE
Plava haljina koju je nosila supruga Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez, je prekrasna, ali dekoltirana plava Schiaparelli koja prianja uz tijelo neće oduševiti Met Galu. Mogao bi to biti bilo koji drugi dan za nagrađivanu novinarku koja šeta sa svojim suprugom milijarderom.
| Foto: DANIEL COLE
Ashley Graham je stigla u Di Petsa haljini po mjeri. Prozirna tkanina slagala se s tonom njezine kože, čineći da izgleda kao produžetak njezina tijela. Steznik je pripijao njezinu figuru, a sloj tkanine stvarao je križni uzorak preko torza, dok se prozirna suknja širila oko njezinih bedara i padala u šlep.
Izgled je upotpunila dijamantnim nakitom, zalizanom kosom i prstima sa srebrnim vrhovima koji su djelovali obojeno.
Graham je izgledala elegantno, ali izgled je bio nedovoljan za Met Galu. Haljina koja bi ostavila snažniji dojam više bi se istaknula na najvećoj modnoj noći.
| Foto: DANIEL COLE
Ben Stiller je za Met Galu odabrao jednostavno tamnoplavo odijelo, koje je upario s narančastom kravatom. Izgled je izgledao kao aluzija na New York Knickse, koji su u NBA doigravanju i igrali su protiv Philadelphia 76ersa u ponedjeljak navečer.
Stiller je veliki navijač Knicksa, pa je imalo smisla da on predstavlja boje tima. Međutim, to nije imalo smisla za Met Galu.
| Foto: DANIEL COLE
Olivia Wilde je došla u haljini Thoma Brownea koja je bila klasična sprijeda, a zbunjujuća straga. Neutralna haljina imala je crni satenski gornji dio s naramenicama koje su se spuštale, bijeli til pričvršćen na stražnjici... i strukturni kavez koji se protezao iz njega. Potonji detalj bio je posebno čudan i djelovao je neprimjereno na elegantnoj odjeći.
| Foto: DANIEL COLE
Patrick Schwarzenegger je riskirao sa svojim potpuno crnim ansamblom. Nosio je ekstra kratku, kratku kožnu jaknu preko ekstra dugog sakoa i bijelu košulju na kopčanje, koju je uvukao u hlače s korzetom. Također je nosio kožne rukavice, crnu kravatu i štap.
Nažalost, odjevna kombinacija je imala previše slojeva da bismo zaista mogli cijeniti bilo koji određeni dio.
| Foto: DANIEL COLE
Kim Kardashian nosila je jedan od najsjajnijih lookova večeri: metalik narančasti bodi s korzetom u struku i visokim dekolteom. Činilo se da je izrađen od materijala sličnog plastici koji je preuveličavao oblik njezina tijela.
Iako je gornji dio bio privlačan, bio je ukrašen kožnom polu-suknjom koja nije odgovarala izgledu. Izradio ju je Allen Jones po mjeri za nju.
| Foto: DANIEL COLE
Valentino je po mjeri izradio Odessi A'zion odvažnu odjevnu kombinaciju za Met Galu. Sastojala se od crnog satenskog korzeta za struk preko prozirnih tajica, čizama do bedara, jakne nalik ogrtaču prebačene preko bokova i cvjetnih aplikacija umjesto topa.
U konačnici, s odjevnom kombinacijom bilo je previše toga.
| Foto: DANIEL COLE
Charli XCX poznata je po svom neobuzdanom modnom izričaju, ali ove je godine na Met Gali igrala previše sigurno.
Nosila je haljinu Saint Laurent bez naramenica s mrežastim šlepom i cvjetnim ukrasom preko gornjeg dijela. Dramatičniji dizajn, po mogućnosti onaj inspiriran umjetničkim djelom, bolje bi pristajao događaju.
| Foto: DANIEL COLE
Camila Morrone bila je među mnogim, mnogim zvijezdama koje su se držale neutralnih tonova - i u boji i u strukturi.
Satenska haljina Tory Burch po narudžbi bila je ružičasta, toliko svijetlo ružičasta da je gotovo izgledala bijelo, s klasičnim gornjim dijelom bez naramenica.
Njezin ogrtač imao je 7000 svilenih cvjetova, ali su bili izvezeni u istoj crnoj boji kao i njezin ogrtač, što ih je činilo gotovo nevidljivima.
| Foto: DANIEL COLE
Cardi B postala je ikona Met Gale, ali njezina odjevna kombinacija iz 2026. neće se pamtiti kao jedna od njezinih najboljih. Njezina haljina Marca Jacobsa bila je izrađena od prozirne čipke i smeđeg satena koji se širio na njezinim ramenima i oko stopala. Bilo je i nasumičnih pastelnih mrlja uvučenih u čipku.
Glazbenica se činila da se zabavlja sa svojom odjevnom kombinacijom, ali preveliki nabori od tkanine činili su je više čudnom nego modernom.
| Foto: DANIEL COLE
Remi Malekov potpuno crni Saint Laurent ansambl sastojao se od balonera, hlača i dramatičnog, mekanog šala koji mu je čvrsto stezao vrat. Izgled je spojio s Cartier Crash satom i brošem na reveru.
U Malekovom izgledu bilo je zabavnih elemenata, ali nažalost, šal je zasjenio ostatak odjevne kombinacije i nije bilo odmah jasno kako se izgled odnosi na dress code.
| Foto: DANIEL COLE
Tylina Valentinova haljina po narudžbi bila je odvažna. Njezin gornji dio bio je izrađen od nizova dragulja koji su se spuštali nisko u sredini i bili izrezani sa strane. Tirkizna suknja bila je nisko na njezinom struku i imala je dramatičan prorez u sredini.
Suknja i gornji dio djelovali su pomalo nepovezano, a šljokice na njezinom tijelu nisu baš odgovarale izgledu. U usporedbi s Tylinim spektakularnim izgledom s Met Gale 2024., haljina jednostavno nije bila toliko impresivna.
| Foto: DANIEL COLE
Teniska zvijezda nosila je metalik Marc Jacobs haljinu za Met Galu. Haljina s naramenicama imala je jednu naramenicu, izrez u obliku ključanice, nabore u struku i suknju koja je s jedne strane bila mini, a s druge do poda.
Iako je silueta izgledala zapanjujuće na Sereni Williams, srebrna nijansa njezine haljine činila ju je više nalik kostimu nego komadu za crveni tepih. Isto se može reći i za njezine zlatne cipele s remenčićima i visokom potpeticom.
| Foto: DANIEL COLE
Češnjak je poznat po tome što je zabranjen na jelovniku Met Gale - zajedno s lukom i vlascem - ali to nije spriječilo Karlie Kloss da obuče haljinu koja podsjeća luk.
Klossina bijela haljina imala je lukovičasti donji dio, što je davalo malo hirovitosti. Ali monokromatski izgled, upotpunjen neobičnim cvjetnim ukrasom za glavu, i dalje je djelovao jednostavno.
| Foto: DANIEL COLE
Sarah Pidgeon je samostalno pomogla oživjeti trake za glavu boje kornjačevine i ovalne sunčane naočale svojom ulogom Carolyn Bessette Kennedy u seriji "Love Story".
Ali limeta zelena Loewe korda popularne TV glumice, s bandeau topom i suknjom, vjerojatno neće pokrenuti nikakve nove trendove.
Ansembl je bio lijep, ali predvidljiv, s vrstom siluete koju je brza moda već beskrajno kopirala. Voljeli bismo vidjeti Pidgeon kako dodaje nešto dodatno - šlep, ogrtač, bilo što - za malo drame.
| Foto: DANIEL COLE