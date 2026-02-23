FOTO Tko kaže da ne možete jesti i mršavjeti istovremeno: U ovom restoranu se može!

Pri slaganju jelovnika vlasnica Ana Milas je surađivala s profesionalnim kuharom, no mnoga jela kreirala je sama, vodeći se vlastitim preferencijama i onim što je smatrala da nedostaje u ponudi
Nakon sedam godina na poziciji direktorice marketinga u jednoj zagrebačkoj IT tvrtki, Ana Milas odlučila je napraviti potpuni zaokret u karijeri. Svoju dugogodišnju strast prema kuhanju i fitnessu, koji su joj do tada bili samo hobi, pretvorila je u poslovnu ideju i otvorila Figuru, bistro na zagrebačkim Srednjacima s jedinstvenim konceptom na domaćoj gastronomskoj sceni. Naime, riječ je o prvom "makro friendly" restoranu u Zagrebu, mjestu gdje gosti mogu uživati u ukusnim i uravnoteženim obrocima, a da pritom točno znaju što unose u svoje tijelo jer su uz svako jelo istaknute kalorijske vrijednosti i makronutrijenti.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nakon sedam godina na poziciji direktorice marketinga u jednoj zagrebačkoj IT tvrtki, Ana Milas odlučila je napraviti potpuni zaokret u karijeri. Svoju dugogodišnju strast prema kuhanju i fitnessu, koji su joj do tada bili samo hobi, pretvorila je u poslovnu ideju i otvorila Figuru, bistro na zagrebačkim Srednjacima s jedinstvenim konceptom na domaćoj gastronomskoj sceni. Naime, riječ je o prvom "makro friendly" restoranu u Zagrebu, mjestu gdje gosti mogu uživati u ukusnim i uravnoteženim obrocima, a da pritom točno znaju što unose u svoje tijelo jer su uz svako jelo istaknute kalorijske vrijednosti i makronutrijenti.
|
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nakon sedam godina na poziciji direktorice marketinga u jednoj zagrebačkoj IT tvrtki, Ana Milas odlučila je napraviti potpuni zaokret u karijeri. Svoju dugogodišnju strast prema kuhanju i fitnessu, koji su joj do tada bili samo hobi, pretvorila je u poslovnu ideju i otvorila Figuru, bistro na zagrebačkim Srednjacima s jedinstvenim konceptom na domaćoj gastronomskoj sceni. Naime, riječ je o prvom "makro friendly" restoranu u Zagrebu, mjestu gdje gosti mogu uživati u ukusnim i uravnoteženim obrocima, a da pritom točno znaju što unose u svoje tijelo jer su uz svako jelo istaknute kalorijske vrijednosti i makronutrijenti.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ideja se, kako kaže, rodila iz osobne potrebe. Kao netko tko redovito vježba i pazi na prehranu, Ana nije mogla pronaći mjesto koje bi u potpunosti odgovaralo njezinom životnom stilu. Željela je restoran u koji može doći u bilo koje doba dana, pojesti doručak ili ručak i biti sigurna u kvalitetu i nutritivni sastav obroka.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
- Meni je falio svakodnevni brunch place, odnosno, htjela sam lokal gdje ću ja moći doći doručkovati kad god me volja, da ručam odmah kad dođem s posla ili treninga i da znam što sam pojela - objašnjava Milas.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
No Anina priča nije tipična ugostiteljska. Godinama se bavila marketingom i prodajom, a ljubav prema vježbanju i kuhanju uvijek je bila prisutna. Kroz fitness se, kaže, sve više educirala o prehrani i važnosti uravnoteženih obroka, što ju je na kraju i potaknulo na otvaranje vlastitog prostora.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
- Ono što je moj hobi pretvorilo se u principu u moj biznis. Moj hobi je fitness. Moja strast je kuhanje. Jako volim spremati hranu. Kroz fitness sam se sve više i više počela educirati o prehrani - priča Ana, dodajući kako je odlučila riješiti vlastiti problem i stvoriti mjesto kakvo je njoj nedostajalo na tržištu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Prije samog otvaranja provela je detaljno istraživanje i zaključila da, iako postoje određene dostave hrane sa sličnim konceptom, u Zagrebu, a vjerojatno i u cijeloj Hrvatskoj, ne postoji bistro u koji možete sjesti i pojesti obrok s jasno istaknutim kalorijama. Zato se u Figuri pazi na svaki detalj, od omjera proteina, ugljikohidrata i masti do toga da se sva jela pripremaju s minimalnom količinom masnoće, točnije na svega pet grama.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Jela po mjeri modernog čovjeka
Pri slaganju jelovnika Ana je surađivala s profesionalnim kuharom, no mnoga jela kreirala je sama, vodeći se vlastitim preferencijama i onim što je smatrala da nedostaje u ponudi. Glavni cilj bio je stvoriti jela koja su zasitna, ali nakon kojih se gosti ne osjećaju teško i umorno, što je, kako kaže, najljepši kompliment koji dobiva od svojih posjetitelja.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
- Najeo sam se, ali nije mi teško. To mi je najdraže što čujem od naših mušterija. Taj balans je najbitniji, a za njega su jako bitne kvalitetne namirnice i način na koji spremate - ističe vlasnica.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ponuda uključuje doručke s jajima, poput omleta, koji su osmišljeni da budu lagani, ali nutritivno bogati. Tu su i proteinske tjestenine, a Ana posebno izdvaja svoju verziju umaka Alfredo, koji ne sadrži vrhnje, već se kremoznost postiže korištenjem vode u kojoj se kuhala tjestenina i sira Grana Padano. Najprodavanije jelo u restoranu je zdjela "Steak the Weights", koja sadrži ramstek, batat, zelenu salatu, crveni kupus i razno povrće. Popularan je i "Cinco de Makro", jelo s piletinom, rižom i avokadom, inspirirano meksičkom kuhinjom.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Jedan od ciljeva bio je i razbiti mit da se za mršavljenje nužno mora izbaciti kruh. Zato Figura u ponudi ima i sendviče te tortilje.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
- Cijeli Balkan tvrdi da se može smršavjeti jedino ako se iz prehrane maknu kruh i slatka jela. Osobno u to ne vjerujem. Možete jesti kruh i proizvode od kruha, ali normalno, i za njih znamo koliko čega ima i koje su nutritivne vrijednosti - naglašava.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Posebna se pažnja posvećuje odabiru namirnica. Ana inzistira na kvaliteti i suradnji s lokalnim dobavljačima i OPG-ovima. Tijekom potrage za idealnim partnerima, promijenila je nekoliko dobavljača dok nije pronašla one koji zadovoljavaju njezine visoke standarde. Oko 90 posto namirnica dolazi iz regije, a transparentnost je ključna.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
- Meso nam je jako kvalitetno, pogotovo ono za bolonjez. To vam je čista junetina, moj mesar i hrvatska proizvodnja. Melje se ispred mene, tako da točno znam što je u kojem jelu - ponosno ističe.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Sve se u kuhinji radi precizno, svaka se namirnica važe, zbog čega je moguće točno izračunati kalorijsku i nutritivnu vrijednost svakog obroka. Ta posvećenost detaljima i kvaliteti prepoznata je od strane gostiju, a Figura je od samog otvaranja izazvala velik interes, pozicionirajući se kao nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje fitnessa i zdrave prehrane, ali i za sve one koji jednostavno žele ukusan i uravnotežen obrok. Cijela priča nastala je iz Aninog osobnog Instagram profila, Figura Concept, gdje je i ranije dijelila svoje recepte i ideje.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Recept za Chicken Alfredo - Ako pazite na prehranu, kod kuće možete pripremiti zdraviju verziju Chicken Alfreda, a vlasnica Ana s nama je podijelila niskokalorični recept.Sastojci: Pileći file izrezan na kockice, češnjak, proteinska tjestenina, špinat, Grana Padano sir, sušena rajčica, brokula
Priprema: Prepržite piletinu i češnjak na tavi na malo maslinovog ulja. Špinat, češnjak i brokulu i sušene rajčice sotirajte 30 sekundi na tavi. Podlijte s malo vode u kojoj ste kuhali tjesteninu, pa zatim dodajte i tjesteninu. Završite u tavi još koju minutu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL