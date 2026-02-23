FOTO Tko kaže da ne možete jesti i mršavjeti istovremeno: U ovom restoranu se može!

Nakon sedam godina na poziciji direktorice marketinga u jednoj zagrebačkoj IT tvrtki, Ana Milas odlučila je napraviti potpuni zaokret u karijeri. Svoju dugogodišnju strast prema kuhanju i fitnessu, koji su joj do tada bili samo hobi, pretvorila je u poslovnu ideju i otvorila Figuru, bistro na zagrebačkim Srednjacima s jedinstvenim konceptom na domaćoj gastronomskoj sceni. Naime, riječ je o prvom "makro friendly" restoranu u Zagrebu, mjestu gdje gosti mogu uživati u ukusnim i uravnoteženim obrocima, a da pritom točno znaju što unose u svoje tijelo jer su uz svako jelo istaknute kalorijske vrijednosti i makronutrijenti. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL