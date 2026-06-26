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FOTO Toliko je lijepa da joj to stvara problem: 'Ljubomorni ljudi mi prijavljuju profile'

Veronika Rajek izazvala je pažnju nakon što je izjavila da joj fizička privlačnost, osim prednosti, donosi i probleme u svakodnevnom životu. Tvrdi da je često bila meta kritika i sumnji u prirodnost svojeg izgleda
FOTO Toliko je lijepa da joj to stvara problem: 'Ljubomorni ljudi mi prijavljuju profile'
Slovačka manekenka i influencerica Veronika Rajek privukla je veliku pažnju nakon što je izjavila da joj fizički izgled stvara probleme u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Tvrdi da je zbog izgleda često meta kritika i negativnih komentara. | Foto: Instagram/veronikarajek
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Slovačka manekenka i influencerica Veronika Rajek privukla je veliku pažnju nakon što je izjavila da joj fizički izgled stvara probleme u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Tvrdi da je zbog izgleda često meta kritika i negativnih komentara. | Foto: Instagram/veronikarajek
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