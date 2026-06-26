POPULARNA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA FOTO Toliko je lijepa da joj to stvara problem: 'Ljubomorni ljudi mi prijavljuju profile'

Veronika Rajek izazvala je pažnju nakon što je izjavila da joj fizička privlačnost, osim prednosti, donosi i probleme u svakodnevnom životu. Tvrdi da je često bila meta kritika i sumnji u prirodnost svojeg izgleda