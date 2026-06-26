FOTO Toliko je lijepa da joj to stvara problem: 'Ljubomorni ljudi mi prijavljuju profile'

Veronika Rajek izazvala je pažnju nakon što je izjavila da joj fizička privlačnost, osim prednosti, donosi i probleme u svakodnevnom životu. Tvrdi da je često bila meta kritika i sumnji u prirodnost svojeg izgleda
Slovačka manekenka i influencerica Veronika Rajek privukla je veliku pažnju nakon što je izjavila da joj fizički izgled stvara probleme u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Tvrdi da je zbog izgleda često meta kritika i negativnih komentara.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Slovačka manekenka i influencerica Veronika Rajek privukla je veliku pažnju nakon što je izjavila da joj fizički izgled stvara probleme u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Tvrdi da je zbog izgleda često meta kritika i negativnih komentara. |
Foto: Instagram/veronikarajek
Slovačka manekenka i influencerica Veronika Rajek privukla je veliku pažnju nakon što je izjavila da joj fizički izgled stvara probleme u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Tvrdi da je zbog izgleda često meta kritika i negativnih komentara.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Rajek se manekenstvom bavi od 14. godine, a javnosti je postala poznata i kao finalistkinja izbora ljepote u Slovačkoj. Karijeru je gradila kroz modeling i aktivnosti na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Izjavila je da je njezin izgled kod dijela publike izazivao ljubomoru i negativne reakcije. Navela je da su zbog toga prijavljivani njezini profili na društvenim mrežama, što je, prema njezinim riječima, utjecalo i na poslovne angažmane.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Tvrdi da je više puta morala dokazivati da njezin izgled nije rezultat estetskih zahvata ili digitalnih izmjena fotografija. Jednom je čak objavila medicinsku dokumentaciju kako bi pokazala da su njezine fizičke karakteristike prirodne.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Veronika Rajek ranije je govorila i o neugodnim iskustvima iz djetinjstva. Ispričala je da je zbog visine i izgleda bila izložena zadirkivanju vršnjaka.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Njezine izjave izazvale su podijeljene reakcije na internetu. Dok su jedni pokazali razumijevanje za njezina iskustva, drugi su tvrdnje o "opasnoj ljepoti" ismijavali i kritizirali.
| Foto: Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek
Foto Instagram/veronikarajek