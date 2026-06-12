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U FITNESSU OD MALIH NOGU

FOTO Trenira više od 20 godina i vidi se! Milijuni ljudi misle da joj je tijelo savršeno

Tana Ashlee svoju je ljubav prema fitnessu pretvorila u uspješnu karijeru trenerice i online poduzetnice. Poznata je po atletskoj građi koju održava treningom snage i discipliniranom prehranom
FOTO Trenira više od 20 godina i vidi se! Milijuni ljudi misle da joj je tijelo savršeno
Tana Cogan počela je trenirati već s 13 godina, kada ju je majka uvela u svijet fitnessa. Ono što je krenulo kao hobi ubrzo je postalo njezina najveća strast, a već s 18 godina počela se natjecati u fitnessu. | Foto: Facebook
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Tana Cogan počela je trenirati već s 13 godina, kada ju je majka uvela u svijet fitnessa. Ono što je krenulo kao hobi ubrzo je postalo njezina najveća strast, a već s 18 godina počela se natjecati u fitnessu. | Foto: Facebook
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