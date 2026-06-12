FOTO Trenira više od 20 godina i vidi se! Milijuni ljudi misle da joj je tijelo savršeno

Tana Ashlee svoju je ljubav prema fitnessu pretvorila u uspješnu karijeru trenerice i online poduzetnice. Poznata je po atletskoj građi koju održava treningom snage i discipliniranom prehranom
Tana Cogan počela je trenirati već s 13 godina, kada ju je majka uvela u svijet fitnessa. Ono što je krenulo kao hobi ubrzo je postalo njezina najveća strast, a već s 18 godina počela se natjecati u fitnessu.
| Foto: Facebook
Tana Cogan počela je trenirati već s 13 godina, kada ju je majka uvela u svijet fitnessa. Ono što je krenulo kao hobi ubrzo je postalo njezina najveća strast, a već s 18 godina počela se natjecati u fitnessu. |
Foto: Facebook
Tana Cogan počela je trenirati već s 13 godina, kada ju je majka uvela u svijet fitnessa. Ono što je krenulo kao hobi ubrzo je postalo njezina najveća strast, a već s 18 godina počela se natjecati u fitnessu.
| Foto: Facebook
Nakon godina rada u teretani izgradila je karijeru osobne trenerice i pokrenula vlastiti online coaching program. Danas pomaže klijentima da kroz trening i pravilnu prehranu postignu bolje zdravlje, formu i samopouzdanje.
| Foto: Facebook
Njezin pristup treningu temelji se prvenstveno na radu s utezima. Posebnu pažnju posvećuje razvoju snage i mišićne mase, dok kardio koristi kao dodatak, a ne kao glavni alat za oblikovanje tijela.
| Foto: Facebook
Poznata je po atletskoj i skladno razvijenoj građi, s naglašenim nogama, gluteusima i ramenima. Redoviti trening snage i disciplinirana prehrana omogućili su joj da održi visoku razinu definicije mišića tijekom cijele godine.
| Foto: Facebook
Kroz svoj rad promovira zdrav i aktivan način života te ističe važnost dosljednosti. Smatra da se dugoročni rezultati postižu svakodnevnim navikama, a ne kratkotrajnim dijetama i brzim rješenjima.
| Foto: Facebook
Velik dio popularnosti stekla je dijeljenjem treninga, savjeta o prehrani i vlastitog iskustva na društvenim mrežama, gdje inspirira tisuće žena da postanu snažnije, zdravije i sigurnije u sebe.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook