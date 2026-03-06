FOTO Trkači 'poletjeli' na 5 km: Utrka po zrakoplovnoj pisti

Atraktivna utrka koja je spojila rekreaciju, neobičnu lokaciju i dobru zabavu – Runway Run, 5‑kilometarska utrka po zrakoplovnoj pisti na aerodromu u Dubrovniku
Riječ je o događaju koji sve više privlači pažnju trkača i ljubitelja aktivnog načina života, ne samo iz Hrvatske nego i iz regije, upravo zbog neobične rute koja se odvija na pisti gdje inače polijeću i slijeću avioni.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Riječ je o događaju koji sve više privlači pažnju trkača i ljubitelja aktivnog načina života, ne samo iz Hrvatske nego i iz regije, upravo zbog neobične rute koja se odvija na pisti gdje inače polijeću i slijeću avioni. |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Riječ je o događaju koji sve više privlači pažnju trkača i ljubitelja aktivnog načina života, ne samo iz Hrvatske nego i iz regije, upravo zbog neobične rute koja se odvija na pisti gdje inače polijeću i slijeću avioni.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Utrka je okupila velik broj sudionika svih dobi i kondicija, od rekreativaca koji su željeli iskusiti nešto drugačije do iskusnijih trkača koji su ovu rutu doživjeli kao novi izazov u kalendaru neformalnih natjecanja. Start i cilj nalazili su se na pisti, a trkače je dočekao ravni, široki teren koji je omogućio brze dionice i dinamičnu utrku bez uspona, što je savršeno za postizanje osobnih rezultata, ali i za druženje.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Osim same utrke, organizatori su pripremili i popratni sadržaj za gledatelje i sudionike, uključujući zonu zagrijavanja, DJ glazbu, osvježenje te mogućnost zajedničkog druženja nakon samog trčanja.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL