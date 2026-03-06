FOTO Trkači 'poletjeli' na 5 km: Utrka po zrakoplovnoj pisti

Utrka je okupila velik broj sudionika svih dobi i kondicija, od rekreativaca koji su željeli iskusiti nešto drugačije do iskusnijih trkača koji su ovu rutu doživjeli kao novi izazov u kalendaru neformalnih natjecanja. Start i cilj nalazili su se na pisti, a trkače je dočekao ravni, široki teren koji je omogućio brze dionice i dinamičnu utrku bez uspona, što je savršeno za postizanje osobnih rezultata, ali i za druženje. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL