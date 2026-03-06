Obavijesti

FOTO Trkači 'poletjeli' na 5 km: Utrka po zrakoplovnoj pisti

Atraktivna utrka koja je spojila rekreaciju, neobičnu lokaciju i dobru zabavu – Runway Run, 5‑kilometarska utrka po zrakoplovnoj pisti na aerodromu u Dubrovniku
Dubrovnik: Runway Run, utrka po zrakoplovnoj pisti u dužini 5km
Riječ je o događaju koji sve više privlači pažnju trkača i ljubitelja aktivnog načina života, ne samo iz Hrvatske nego i iz regije, upravo zbog neobične rute koja se odvija na pisti gdje inače polijeću i slijeću avioni. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
