FESTIVAL DOKUART FOTO Tulum za pamćenje! Strani radnici rasplesali se u Bjelovaru

BJELOVAR - Organizatori DOKUart-a, Festivala dokumentarnog filma priredili su posebni program - DOKUart 2025. Bjelovarski festival slavi jubilarnu okruglu 20. godišnjicu održavanja, pa se gledateljima iznova nude dokumentarističke poslastice, redom višestruko nagrađivani dokumentarni filmovi, a to podrazumijeva i dolazak gostiju koji predstavljaju filmove. Šesta večer nedvojbeno je bila kruna i vrhunac ovogodišnjeg jubilarnog izdanja, i zasigurno će se uvijek pamtiti kao posebna i ponajbolja jer za nezaboravno ozračje pobrinuli su se posebni gosti, strani radnici iz udaljenih zemalja, a koje su pozvali organizatori DOKUarta. Zahvaljujući njihovom odazivu publika u bjelovarskom kinu nikad nije bila šarolikija. Rasplesanom ozračju nije odoljela niti selektorica Rada Šešić, a nazočio je i gradonačelnik Dario Hrebak.