FOTO Tvrđava bila ispunjena pivom na još jednom izdanju Pivo festa u Slavonskom Brodu

Organizator, Grad Slavonski Brod, pripremio je bogat program, a fokus događanja, koje je održano jučer, bili su domaći pivari
Četvrto izdanje Pivo Festa održano je 17. listopada 2025. u brodskoj Tvrđavi i ponovno je okupilo brojne ljubitelje piva. Prostor istočnih kazamata pretvorio se u središte jesenske zabave, mirisa fine hrane i izvrsne atmosfere. | Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
