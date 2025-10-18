FOTO Tvrđava bila ispunjena pivom na još jednom izdanju Pivo festa u Slavonskom Brodu

Organizator, Grad Slavonski Brod, pripremio je bogat program, a fokus događanja, koje je održano jučer, bili su domaći pivari
Četvrto izdanje Pivo Festa održano je 17. listopada 2025. u brodskoj Tvrđavi i ponovno je okupilo brojne ljubitelje piva. Prostor istočnih kazamata pretvorio se u središte jesenske zabave, mirisa fine hrane i izvrsne atmosfere.
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Grad Slavonski Brod i ove se godine pobrinuo za bogat program i autentičan ugođaj. Organizacija je protekla besprijekorno, a posjetitelji su uživali u spoju tradicije, dobre glazbe i domaćih okusa.
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Domaći pivari predstavili su svoje najbolje proizvode te još jednom dokazali kvalitetu i raznolikost slavonske craft scene. Posjetitelji su imali priliku kušati jedinstvene okuse i razgovarati s proizvođačima o procesu stvaranja piva.
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Uz bogatu ponudu piva, posjetitelji su uživali i u prigodnoj gastronomskoj ponudi. Okusi domaćih specijaliteta savršeno su se nadopunjavali s raznovrsnim pivskim notama, stvarajući nezaboravno iskustvo.
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Program je trajao do ranih jutarnjih sati, a Tvrđava Brod ponovno je dokazala da može biti središte dobre zabave. Pivo Fest je još jednom potvrdio status nezaobilazne jesenske manifestacije u Slavonskom Brodu.
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
