FOTO U Križevcima se i danas fino jede i pije, pa navratite

Na otvorenju je istaknuta važnost obrtnika, malih i srednjih poduzetnika za razvoj lokalnog gospodarstva, ali i vrijednost osobnog povezivanja i predstavljanja domaćih proizvoda. Županija je najavila i gotovo dva milijuna eura potpora male vrijednosti za gospodarstvo i poljoprivredu u 2026. godini. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL