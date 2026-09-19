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OBRTNIČKI SAJAM

FOTO U Križevcima se i danas fino jede i pije, pa navratite

Jučer je u Križevcima svečano otvoren 28. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije, koji traje još danas, 19. rujna
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Križevci: Otvorenje dvodnevnog 28. izdanja Obrtničkog i gospodarskog sajma
Ovogodišnje izdanje, čiji je partner Krapinsko-zagorska županija, okupilo je 65 izlagača, predstavnike institucija i obrazovnog sustava te više od 20 sudionika popratnog programa. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Ovogodišnje izdanje, čiji je partner Krapinsko-zagorska županija, okupilo je 65 izlagača, predstavnike institucija i obrazovnog sustava te više od 20 sudionika popratnog programa. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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