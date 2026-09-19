FOTO U Križevcima se i danas fino jede i pije, pa navratite

Jučer je u Križevcima svečano otvoren 28. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije, koji traje još danas, 19. rujna
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Ovogodišnje izdanje, čiji je partner Krapinsko-zagorska županija, okupilo je 65 izlagača, predstavnike institucija i obrazovnog sustava te više od 20 sudionika popratnog programa.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ovogodišnje izdanje, čiji je partner Krapinsko-zagorska županija, okupilo je 65 izlagača, predstavnike institucija i obrazovnog sustava te više od 20 sudionika popratnog programa. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ovogodišnje izdanje, čiji je partner Krapinsko-zagorska županija, okupilo je 65 izlagača, predstavnike institucija i obrazovnog sustava te više od 20 sudionika popratnog programa.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na otvorenju je istaknuta važnost obrtnika, malih i srednjih poduzetnika za razvoj lokalnog gospodarstva, ali i vrijednost osobnog povezivanja i predstavljanja domaćih proizvoda. Županija je najavila i gotovo dva milijuna eura potpora male vrijednosti za gospodarstvo i poljoprivredu u 2026. godini.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Sajam je službeno otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, a okupljenima su se obratili i predstavnici Grada, Županije i Hrvatske obrtničke komore.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Program se nastavlja i danas uz stručna predavanja, panel-rasprave, radionice i demonstracije obrtničkih zanimanja, kao i gastronomske, kulturno-zabavne i obiteljske sadržaje.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL