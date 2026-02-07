FOTO Festival čvaraka u Puli: Uživancija u slasnoj deliciji

Na pulskoj tržnici danas je održana već 23. po redu Ucvirken fest, tradicionalna gastronomska manifestacija posvećena jednom od najukusnijih dijelova domaće seoske kuhinje - čvarcima, ucvirku, žmari i cicciolima
Ovaj se festival svake godine sve više učvršćuje kao omiljeni zimski događaj za građane Pule i njezine goste, a danas je tržnica mirisala na pržene i tople delicije još od jutarnjih sati.
| Foto: Sasa Miljevic
Ovaj se festival svake godine sve više učvršćuje kao omiljeni zimski događaj za građane Pule i njezine goste, a danas je tržnica mirisala na pržene i tople delicije još od jutarnjih sati. |
Foto: Sasa Miljevic
Ovaj se festival svake godine sve više učvršćuje kao omiljeni zimski događaj za građane Pule i njezine goste, a danas je tržnica mirisala na pržene i tople delicije još od jutarnjih sati.
| Foto: Sasa Miljevic
Još u 9 sati ujutro, veliki kotao postavljen je na tržnici te počeo kuhati svoje prve obroke, a poznati pulski gastro entuzijast Žižo i njegova ekipa prelijavali su je vrelim čvarcima pred znatiželjnim okupljenima. Tradicionalno jelo - palenta s čvarcima - danas je predstavljeno u velikom stilu, a nekoliko stotina porcija podijeljeno je posjetiteljima koji su došli uživati u tom autentičnom specijalitetu.
| Foto: Sasa Miljevic
Ono što Ucvirken fest čini posebno živahnim jest i natjecanje u taljenju čvaraka - okupljene tri ekipe iz Slavonije i Istre pokazale su razne tehnike pripreme ove delikatese, dok je žiri imao težak zadatak odabrati najukusnije čvarke. Uz vrhunsku gastronomiju, manifestaciju su pratili i veseli zvukovi glazbe te opuštena atmosfera kakva priliči zimskim feštama uz dobru hranu i društvo.
| Foto: Sasa Miljevic
Manifestacija je i ove godine organizirana pod pokroviteljstvom Grada Pule i Turističke zajednice grada Pule, a posjetitelji su osim ukusne palente i čvaraka mogli uživati i u druženju s lokalnim proizvođačima, razgledavanju tradicionalnih namirnica te razgovorima o proširenju gastro ponude regije.
| Foto: Sasa Miljevic
Istarski Ucvirken fest dugo je poznat kao događaj koji slavi sve ono što čvarci, žmari i ciccioli znače za lokalnu tradiciju - nekada jednostavna seoska hrana s radnih polja danas je prerastala u pravu gastronomsku atrakciju koja spaja generacije i okuplja ljubitelje domaćih okusa iz svih krajeva Hrvatske.
| Foto: Sasa Miljevic
Kako dan bude odmicao, pulska tržnica ostaje središte druženja i dobrog raspoloženja, potvrđujući da je Ucvirken fest više od obične gastro manifestacije - to je prava fešta od žmara i čvaraka, spoj okusa, tradicije i zajedništva koji se u Puli rado doživljava iz godine u godinu.
| Foto: Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic