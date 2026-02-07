FOTO Festival čvaraka u Puli: Uživancija u slasnoj deliciji

Još u 9 sati ujutro, veliki kotao postavljen je na tržnici te počeo kuhati svoje prve obroke, a poznati pulski gastro entuzijast Žižo i njegova ekipa prelijavali su je vrelim čvarcima pred znatiželjnim okupljenima. Tradicionalno jelo - palenta s čvarcima - danas je predstavljeno u velikom stilu, a nekoliko stotina porcija podijeljeno je posjetiteljima koji su došli uživati u tom autentičnom specijalitetu. | Foto: Sasa Miljevic