FOTO Festival čvaraka u Puli: Uživancija u slasnoj deliciji

Na pulskoj tržnici danas je održana već 23. po redu Ucvirken fest, tradicionalna gastronomska manifestacija posvećena jednom od najukusnijih dijelova domaće seoske kuhinje - čvarcima, ucvirku, žmari i cicciolima
U Puli se održava 23. Ucvirkenfest
Ovaj se festival svake godine sve više učvršćuje kao omiljeni zimski događaj za građane Pule i njezine goste, a danas je tržnica mirisala na pržene i tople delicije još od jutarnjih sati. | Foto: Sasa Miljevic
