SUNCE NAKON SNIJEGA

FOTO U Zagrebu i dalje ostali tragovi Adventa: Brojni građani dan iskoristili za šetnju centrom

Sunčan i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada, a neki su se opustili na terasama kafića uz dekicu i piće. Iako je Advent službeno završio, u gradu se još uvijek mogu vidjeti lampioni, ukrasne kućice i veliki bor na glavnom trgu
Zagreb: Sunčani ugodan dan mnogi građani proveli su u šetnji središtem grada
Sunčani i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada. Uživali su u toplom vremenu i mirnoj atmosferi nakon blagdanskih gužvi. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sunčani i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada. Uživali su u toplom vremenu i mirnoj atmosferi nakon blagdanskih gužvi. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
