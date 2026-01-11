FOTO U Zagrebu i dalje ostali tragovi Adventa: Brojni građani dan iskoristili za šetnju centrom

Sunčan i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada, a neki su se opustili na terasama kafića uz dekicu i piće. Iako je Advent službeno završio, u gradu se još uvijek mogu vidjeti lampioni, ukrasne kućice i veliki bor na glavnom trgu
Sunčani i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada. Uživali su u toplom vremenu i mirnoj atmosferi nakon blagdanskih gužvi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sunčani i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada. Uživali su u toplom vremenu i mirnoj atmosferi nakon blagdanskih gužvi. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sunčani i ugodan dan mnogi su građani iskoristili za šetnju središtem grada. Uživali su u toplom vremenu i mirnoj atmosferi nakon blagdanskih gužvi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Neki su se odlučili opustiti na terasama kafića, sa dekicom i pićem u ruci. Ulice su bile žive, ali opuštene, idealne za laganu šetnju.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Advent je službeno završio 7. siječnja, ali u gradu se i dalje mogu vidjeti kućice i ukrasi koji podsjećaju na blagdansko razdoblje.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Trgu kralja Tomislava gotovo ništa nije uklonjeno od dekoracija za Ledeni park, dok je na Zrinjevcu ostalo tek nekoliko lampiona.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na glavnom gradskom trgu ostao je samo veliki glavni bor, simbol nedavno završenog Adventa i svečane atmosfere grada.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL