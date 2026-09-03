FOTO U Zagrebu je osvanula neobična instalacija od suhog cvijeća - evo o čemu se radi
Suho cvijeće u ovoj je instalaciji dobilo novu umjetničku ulogu, stvarajući dojmljivu vizualnu cjelinu. Prirodni materijali kroz neobičan raspored i oblik stvaraju snažan dojam te pokazuju kako cvijeće može postati puno više od ukrasa
U dvorištu Palače Gvozdanović postavljena je cvjetno-zvučna instalacija „Sag mir, wo die Blumen sind“ autora Vanje Blumenšajna. U središtu instalacije nalazi se suho cvijeće koje je pretvoreno u skulpturalni element. Instalacija je posebno osmišljena za Zagrebački muzejski vikend. | Foto: Marko Seper/PIXSELL