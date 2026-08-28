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FOTO Uhvatite najveće valove: Najbolja mjesta za surfanje u cijelom svijetu

Diljem svijeta postoji 13 svjetskih surferskih rezervata, raspoređenih na četiri kontinenta. Status dodjeljuje organizacija Save The Waves kako bi zaštitila najvrjednije i najugroženije surferske lokacije
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FOTO Uhvatite najveće valove: Najbolja mjesta za surfanje u cijelom svijetu
U nastavku pogledajte najboljih 13 rezervata za surfanje, idealnih za putovanje. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte najboljih 13 rezervata za surfanje, idealnih za putovanje. | Foto: 123RF
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