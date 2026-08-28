FOTO Uhvatite najveće valove: Najbolja mjesta za surfanje u cijelom svijetu

Diljem svijeta postoji 13 svjetskih surferskih rezervata, raspoređenih na četiri kontinenta. Status dodjeljuje organizacija Save The Waves kako bi zaštitila najvrjednije i najugroženije surferske lokacije
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U nastavku pogledajte najboljih 13 rezervata za surfanje, idealnih za putovanje.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najboljih 13 rezervata za surfanje, idealnih za putovanje. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najboljih 13 rezervata za surfanje, idealnih za putovanje.
| Foto: 123RF
BAHÍA DE TODOS SANTOS, MEKSIKO Bahía de Todos Santos u meksičkoj saveznoj državi Baja California privlači surfere svih razina, od početnika do iskusnih ljubitelja velikih valova. Posebno su poznati surf spotovi kod Ensenade, koji se ubrajaju među najcjenjenije na svijetu. Zaštita ovog područja od pretjerane urbanizacije jedan je od glavnih ciljeva organizacije Save The Waves Coalition.
| Foto: 123RF
ERICEIRA, PORTUGAL Ericeira se može pohvaliti s oko pet kilometara iznimnih surf lokacija, među kojima se posebno ističu Ribeira d’Ilhas i Coxos. Nekadašnje mirno ribarsko mjesto posljednjih je godina privuklo velik broj surfera i posjetitelja. Nagli razvoj područja doveo je i do rasta troškova života, što je stvorilo određene napetosti između lokalnog stanovništva i novih stanovnika.
| Foto: 123RF
GOLD COAST, AUSTRALIJA Gold Coast je oko 16 kilometara duga surferska oaza i jedno od najpoznatijih mjesta za surfanje u Australiji. Surferi desetljećima dolaze na ovu obalu u potrazi za idealnim valovima. Područje ima snažnu surf kulturu, a različite mjere zaštite trebale bi osigurati da njegovi poznati point breakovi ostanu očuvani i budućim generacijama.
| Foto: 123RF
GUARDA DO EMBAÚ, BRAZIL Guarda do Embaú smatra se jednom od najboljih surferskih lokacija u Brazilu, a snažnu ulogu u njezinoj popularnosti ima lokalna surf zajednica. Iz ovog kraja potekli su i poznati brazilski surferi, među kojima je bio i Ricardo dos Santos. Organizacije za očuvanje prirode surađuju s lokalnim surferima i vlastima kako bi zaštitile područje i njegovu snažnu surf kulturu.
| Foto: 123RF
HUANCHACO, PERU Huanchaco je poznat po pouzdanim valovima tijekom cijele godine i razvijenoj lokalnoj surferskoj sceni. Posebno je popularan između travnja i listopada, kada su uvjeti za surfanje vrlo privlačni. Valovi ondje mogu dosegnuti visinu od oko tri metra, a posjetitelji mogu računati i na snažnu podršku lokalne zajednice.
| Foto: 123RF
MALIBU, KALIFORNIJA Malibu je jedna od klasičnih surferskih lokacija koja privlači zaljubljenike u ovaj sport još od 1920-ih. Smatra se svojevrsnim središtem kalifornijske surf kulture, a ondje su valove tražili i profesionalci i početnici. Za mnoge surfanje u Malibuu nije samo sport, već dio kulture duboko ukorijenjene u lokalnoj zajednici.
| Foto: 123RF
MANLY-FRESHWATER, AUSTRALIJA Plaže Manly i Freshwater smatraju se rodnim mjestom surfanja u Australiji i poznate su po snažnoj lokalnoj zajednici. Područje se proteže na oko četiri kilometra i nudi različite vrste valova, od beach breakova do reef i point breakova. Posebno privlači surfere zbog pouzdanih uvjeta i mogućnosti surfanja na većim valovima.
| Foto: 123RF
NOOSA, AUSTRALIJA Noosa je još jedna poznata australska surferska destinacija s bogatom poviješću i aktivnom lokalnom zajednicom. Poznata je po kvalitetnim valovima koji privlače surfere iz različitih dijelova svijeta. Lokalno stanovništvo pritom ima važnu ulogu u očuvanju prirodnog okoliša i zaštiti područja.
| Foto: 123RF
NORTH DEVON, UJEDINJENO KRALJEVSTVO North Devon obuhvaća oko 30 kilometara atraktivne obale i jedno je od najpoznatijih surferskih područja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ondje se nalaze poznati spotovi poput Croydea, Sauntona, Woolacombea i Lynmoutha. Lokacije su tijekom godina izgradile snažnu surfersku zajednicu i privukle velik broj posjetitelja.
| Foto: 123RF
PLAYA HERMOSA, KOSTARIKA Playa Hermosa snažno je usmjerena na očuvanje svoje obale i uvjeta koji omogućuju surfanje. Lokalna zajednica posebno je podržala napore usmjerene prema zaštiti okoliša i održivom razvoju surferskog turizma. Cilj je stvoriti dugoročno održivu surf zajednicu koja će imati podršku šire mreže za očuvanje obale.
| Foto: 123RF
PUNTA DE LOBOS, ČILE Punta de Lobos jedno je od poznatijih surferskih područja u Čileu, a njegova zaštita rezultat je suradnje lokalne zajednice, čileanskih filantropa i organizacija za očuvanje prirode. Važnu ulogu u tim naporima ima Fundación Punta de Lobos. Zaštita područja dodatno je potaknuta kupnjom zemljišta na samom vrhu plaže, koje je namijenjeno očuvanju okoliša.
| Foto: 123RF
SANTA CRUZ, KALIFORNIJA Santa Cruz, smješten uz zaljev Monterey, jedno je od najpoznatijih surferskih odredišta u Kaliforniji. Duž njegove obale nalazi se više od 23 surf breaka, zbog čega ondje mogu uživati surferi različitih razina iskustva. Očuvanju područja pridonose lokalne i državne vlasti koje nastoje zaštititi obalu za buduće generacije.
| Foto: 123RF
PUERTO ESCONDIDO, MEKSIKO Puerto Escondido jedno je od najpoznatijih surferskih odredišta u Meksiku, posebno zbog snažnih valova koji mogu dosegnuti i više od visine surfera. U ožujku 2025. proglašen je 14. svjetskim surferskim rezervatom, a zaštićeno područje obuhvaća oko 10 kilometara obale i osam surf lokacija. Među njima je Playa Zicatela, poznata po velikim cijevastim valovima i nadimku „meksički Pipeline“, te reef break Punta Colorada.
| Foto: 123RF