FOTO Ukrajinki svi zavide na tijelu, a njezini savjeti mnogima su pomogli da se 'utegnu'

U digitalnoj eri gdje se milijuni profila natječu za pažnju, jedna Ukrajinka uspjela je istovremeno zaintrigirati i motivirati, ne skandalima, ne šokantnim objavama, već čvrstom disciplinom i predanošću svom tijelu i zdravlju
Riječ je o Evgeniyi Mosienko, poznatijoj na Instagramu kao @jenny.m.official, fitness ikoni koja je dosljedno gradila svoj put do 1,1 milijun pratitelja.
Riječ je o Evgeniyi Mosienko, poznatijoj na Instagramu kao @jenny.m.official, fitness ikoni koja je dosljedno gradila svoj put do 1,1 milijun pratitelja.
Evgeniya, ili kako je mnogi zovu, Jenny Hanna, svoju fitness priču započela je kao gotovo svatko drugi: interesom za vlastito zdravlje i tijelo.
U njenom slučaju “savršeno tijelo” nije metafora, to je rezultat godina i godina dosljednog rada u teretani, praćenja napretka u ogledalu i stalnog podizanja vlastitih granica.
S vremenom je njezina figura postajala sve definiranija, a trbušnjaci i mišićna definicija postali su njezin zaštitni znak. Uploadanjem videozapisa i fotografija s treninga, uspjela je pokazati koliko strast i trud mogu utjecati na tijelo.
Njezini postovi često uključuju snimke intenzivnih vježbi, savjete o prehrani i inspirativne tekstove o tome kako je disciplina ključ uspjeha.
Upravo ta autentičnost i predanost pomogli su joj izgraditi zajednicu ljudi koji ne prate samo ljepotu, već i mentalnu snagu koja stoji iza njezinog putovanja.
U vremenu brzih transformacija i filtera, njezin put podsjeća da prava forma, bilo fizička ili mentalna, dolazi iz kontinuiteta.
