FOTO Ukrajinki svi zavide na tijelu, a njezini savjeti mnogima su pomogli da se 'utegnu'

U digitalnoj eri gdje se milijuni profila natječu za pažnju, jedna Ukrajinka uspjela je istovremeno zaintrigirati i motivirati, ne skandalima, ne šokantnim objavama, već čvrstom disciplinom i predanošću svom tijelu i zdravlju
Riječ je o Evgeniyi Mosienko, poznatijoj na Instagramu kao @jenny.m.official, fitness ikoni koja je dosljedno gradila svoj put do 1,1 milijun pratitelja. | Foto: Instagram
