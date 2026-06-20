Unesite sreću, bogatstvo i pozitivu u dom s ovih 17 biljaka

Želite li privući sreću i pozitivnu energiju u svoj život? Prema drevnoj kineskoj filozofiji Feng Shuija, mnoge prekrasne biljke mogu donijeti novac i sreću. Postavljene na pravo mjesto, Feng Shui biljke ne samo da će biti savršen ukras za vaš unutarnji prostor, već će i uskladiti vaš dom i uravnotežiti njegove energetske tokove
Bez obzira jeste li iskusni ljubitelj biljaka ili početnik, možete uživati u magiji Feng Shui biljaka u svom domu ili uredu i stvoriti mirno zeleno okruženje koje odbija negativno i donosi pozitivno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Bez obzira jeste li iskusni ljubitelj biljaka ili početnik, možete uživati u magiji Feng Shui biljaka u svom domu ili uredu i stvoriti mirno zeleno okruženje koje odbija negativno i donosi pozitivno.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Bez obzira jeste li iskusni ljubitelj biljaka ili početnik, možete uživati u magiji Feng Shui biljaka u svom domu ili uredu i stvoriti mirno zeleno okruženje koje odbija negativno i donosi pozitivno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Srcolisni filodendron (Philodendron hederaceum): Tropska biljka, prepoznatljiva po sjajnim listovima u obliku srca i puzavim lozama. Prema Feng Shuiju, donosi mentalni mir i opuštanje. Također predstavlja ljubav i označava ravnotežu i partnerstvo. Poput većine filodendrona, ova sorta uživa u jarkoj, ali neizravnoj sunčevoj svjetlosti, blagim temperaturama, visokoj vlažnosti i redovitom zalijevanju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Zlatni potos (Epipremnum aureum): Imaju živopisne zelene listove koji simboliziraju rast, obnovu i bogatstvo. Potiču pozitivnost i poboljšavaju energiju prostora. Međutim, imajte na umu da je otrovan za mačke i pse. Ove biljke preferiraju srednju, ali neizravnu sunčevu svjetlost, s najmanje 6 sati dnevnog izlaganja svjetlosti. Treba ih zalijevati jednom tjedno da bi napredovale. Preferiraju visoku vlažnost i blage temperature.
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3. Žad (Crassula ovata): Jedna je od najpopularnijih biljaka za ulazna vrata prema Feng Shuiju. Žad ima posebno simbolično značenje i vjeruje se da privlači bogatstvo, prosperitet, sreću, uspjeh i pozitivnost. Treba ih držati na ulazu ili u jugoistočnom kutu sobe. Njega uključuje jarku, ali neizravnu sunčevu svjetlost, zalijevanje svaka 2-3 tjedna, nisku vlažnost i tople temperature.
| Foto: VIKBULKA
4. Stablo novca (Pachira aquatica): Donosi bogatstvo i jedna je od omiljenih biljaka sreće na uredskom stolu. Uobičajen je dar na korporativnim događajima, vjenčanjima i zabavama useljenja. To je biljka koja ne zahtijeva puno održavanja i koju biste trebali zalijevati svakih 1-2 tjedna. Voli umjerenu do visoku vlažnost i uspijeva na sobnoj temperaturi, uz pristup jarkom, filtriranom svjetlu.
5. Sretni bambus (Dracaena sanderiana): Poboljšavaju ugođaj sobe i pročišćavaju zrak. Zato su izvrsne Feng Shui biljke za spavaće sobe, poznate po tome što potiču pozitivnu energiju i sreću. Među omiljenim su sretnim Feng Shui biljkama za uredske prostore. Da biste se brinuli za svoj sretni bambus, osigurajte mu jarku, ali neizravnu sunčevu svjetlost i prosječnu unutarnju vlažnost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Stablo limuna (Citrus limon): Postavljeno prema istoku, donosi rast i dobro zdravlje. Ovo stablo je dobra Feng Shui biljka za nove početke, regulirajući pozitivnu energiju. Može uspjeti kao lončanica u zatvorenom i na otvorenom ako dobije 8 sati pune sunčeve svjetlosti. Zalijevajte biljku jednom ili dva puta tjedno i držite je u toplom i vlažnom okruženju.
7. Kineska biljka novca (Pilea peperomioides): Popularna je sobna biljka Feng Shuija. Poznato je da donosi sreću i blagostanje. Štoviše, to je sorta biljke prilagođena kućnim ljubimcima jer im neće naštetiti. Ove biljke novca također su odličan izbor ako tražite sretnu biljku za uredski stol ili trebate poboljšati svoje mentalno zdravlje. Preferira tople temperature, dodatnu vlažnost, tjedno zalijevanje i srednju do jaku neizravnu sunčevu svjetlost.
8. Laurentijeva zmijska biljka (Sansevieria trifasciata 'Laurentii'): Vjeruje se da ova šarena biljka omogućuje zaštitu i pozitivne vrline. Poznata je i kao "svekrvin jezik". To su biljke sreće, koje se drže u prednjem dijelu kuće, te privlače sreću, dugovječnost, zdravlje, kreativnost i snagu. Ove prekrasne biljke uspijevaju na umjerenom svjetlu, iako mogu podnijeti i uvjete sa slabim svjetlom. Zalijevajte ih svaka 2-3 tjedna, ovisno o klimi, i održavajte nisku vlažnost oko njih.
| Foto: YouTubE
9. Areka palma (Dypsis lutescens): Smatraju se sretnim biljkama za domove i vrtove, jer simboliziraju mir, prosperitet, obilje i pozitivnost. Također imaju snažna svojstva pročišćavanja zraka, poboljšavajući kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. Svojim lučno zavijenim listovima, ove prekrasne sobne palme unose tropski ugođaj u svaki prostor. Uspijevaju na srednjem, neizravnom svjetlu i srednjoj vlažnosti. Za najbolje rezultate zalijevajte ih svakih 7-10 dana.
| Foto: Oxy plants
10. Niz srca (Ceropegia woodii): predstavlja napredak, razvoj i poboljšano osobno razumijevanje. Prema Feng Shuiju, potiče spokoj te donosi sreću i obilje. Da biste vidjeli kako ovaj jedinstveni sukulent cvjeta, jednostavno ga zalijevajte jednom tjedno i držite ga na jakom, neizravnom svjetlu.
11. Liljan mira (Spathiphyllum): Zovu ga i Jedarce, sa svojim bijelim cvjetovima, označava sklad, ravnotežu i spokoj. Najbolje funkcioniraju kada se postave na sjevernu stranu i idealne su Feng Shui biljke u spavaćim sobama. Prilično su jednostavni za njegu, s tjednim zalijevanjem i pristupom jakoj, neizravnoj sunčevoj svjetlosti. Također preferiraju umjerene temperature i srednju vlažnost.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
12. Biljka pauna (Calathea roseopicta) unose stabilnost u život i pružaju snažan temelj za razvoj i uspjeh. Također imaju pozitivan, smirujući učinak, što ih čini izvrsnim biljkama sreće za unutarnje prostore. Postavite ih na mjesto koje prima srednje do jako, neizravno svjetlo s visokom vlagom i toplinom. Ne zaboravite ih zalijevati jednom ili dvaput tjedno.
13. Anturija (Anthurium Clarinervium): Poznata je po tropskom, džunglastom izgledu i upečatljivom lišću. Može doseći visinu od 90 cm, što je čini savršenom za veće unutarnje prostore. Ponosi se velikim, srcolikim, baršunastim tamnozelenim listovima koji predstavljaju ljubav i mir. Magnet je pozitivne energije, što je čini jednom od omiljenih sretnih biljaka u Feng Shuiju. Uživa u jarkoj, filtriranoj sunčevoj svjetlosti. Zalijevajte je dva puta tjedno i osigurajte prosječnu do visoku vlažnost i tople temperature.
14. Strelicija ili Rajska ptica (Strelitzia reginae): Izvrsne sretne biljke za prednji dio kuće, koje donose radost, sreću i bogatstvo. Također označavaju uzbuđenje i slobodu te su prekrasni darovi koji simboliziraju vjernost u ljubavi. Ove biljke pozitivne energije imaju živopisne listove nalik banani i upečatljive cvjetove kada se zalijevaju svaki tjedan. Ne zahtijevaju puno održavanja, uživaju u nekoliko sati jarke, izravne svjetlosti i uspijevaju na sobnoj temperaturi bez dodatne vlage.
15. Peperomija (Peperomia obtusifolia): Simboliziraju hranjivost i dobrobit te se često povezuju s plodnošću. Ove sretne sobne biljke potiču kreativnu energiju, osobni rast i nove početke. Njega ove biljke je relativno jednostavna. Ove ljepotice uspijevaju na srednje jakom do jakom neizravnom svjetlu, ali podnose i uvjete slabog osvjetljenja. Preferiraju visoku vlažnost zraka kako bi dobro rasle.
16. Kaučuk drvo ili Fikus (Ficus robusta 'Burgundy'): Sretne biljke koje djeluju na mjestima okrenutim prema sjeveroistoku. U Feng Shuiju uspostavljaju stabilnost i ravnotežu te potiču transformaciju, otpornost i rast. Ove prekrasne biljke kaučukovog drveća s tamnim listovima uspijevaju na jakom, neizravnom svjetlu i srednjoj vlažnosti. Zalijevajte ih jednom tjedno ili kada se tlo osuši.
17. Fitonija (Fittonia albivenis): Biljka koja potiče pozitivnu energiju i sreću. Otvara puteve i pomaže u prevladavanju izazova i prepreka. Štoviše, to je biljka prilagođena kućnim ljubimcima. Dopustite ovoj cvjetnici da uživa u jarkoj, ali neizravnoj sunčevoj svjetlosti i okruženjima s visokom vlažnošću. Zalijevajte je svaka 3-4 dana ljeti, a jednom tjedno zimi.
| Foto: 123RF