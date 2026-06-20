Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FENG SHUI BILJKE ZA SREĆU

Unesite sreću, bogatstvo i pozitivu u dom s ovih 17 biljaka

Želite li privući sreću i pozitivnu energiju u svoj život? Prema drevnoj kineskoj filozofiji Feng Shuija, mnoge prekrasne biljke mogu donijeti novac i sreću. Postavljene na pravo mjesto, Feng Shui biljke ne samo da će biti savršen ukras za vaš unutarnji prostor, već će i uskladiti vaš dom i uravnotežiti njegove energetske tokove
Unesite sreću, bogatstvo i pozitivu u dom s ovih 17 biljaka
Bez obzira jeste li iskusni ljubitelj biljaka ili početnik, možete uživati ​​u magiji Feng Shui biljaka u svom domu ili uredu i stvoriti mirno zeleno okruženje koje odbija negativno i donosi pozitivno. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/19
Bez obzira jeste li iskusni ljubitelj biljaka ili početnik, možete uživati ​​u magiji Feng Shui biljaka u svom domu ili uredu i stvoriti mirno zeleno okruženje koje odbija negativno i donosi pozitivno. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026