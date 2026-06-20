Unesite sreću, bogatstvo i pozitivu u dom s ovih 17 biljaka

8. Laurentijeva zmijska biljka (Sansevieria trifasciata 'Laurentii'): Vjeruje se da ova šarena biljka omogućuje zaštitu i pozitivne vrline. Poznata je i kao "svekrvin jezik". To su biljke sreće, koje se drže u prednjem dijelu kuće, te privlače sreću, dugovječnost, zdravlje, kreativnost i snagu. Ove prekrasne biljke uspijevaju na umjerenom svjetlu, iako mogu podnijeti i uvjete sa slabim svjetlom. Zalijevajte ih svaka 2-3 tjedna, ovisno o klimi, i održavajte nisku vlažnost oko njih. | Foto: YouTubE