FOTO Upoznajte Hrvatice koje žive japansku modu: 'To nema veze sa seksom, baš suprotno!'

Na pitanje zašto biraju J-fashion, odgovaraju jednostavno - zato što ih to veseli i čini sretnima. Odijevaju se prvenstveno zbog sebe, a ne zbog tuđih očekivanja. Ema ističe kako joj majka ponekad brine zbog mogućih neugodnosti, ali istodobno obožava taj stil. Ili iz Malezije dodaje kako je važno da one nose modu a ne moda njih. U Hrvatsku je došla prije sedam godina zbog ljubavi, a uskoro planira vjenčanje u lolita vjenčanici izrađenoj po mjeri. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL