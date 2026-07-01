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NAŠE LOLITE

FOTO Upoznajte Hrvatice koje žive japansku modu: 'To nema veze sa seksom, baš suprotno!'

Šest djevojaka Ela, Tena, Ili, Marta, Ana i Ema otkrivaju nam zašto nose japansku J-fashion modu i kako se mašnicama, krinolinama i bojama bore protiv predrasuda
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24 sata Zagreb: Djevojke Lolita J-Fashion subkulture
Ili je grafička dizajnerica podrijetlom iz Malezije, Tena je studentica etnologije i filozofije iz Siska, Ela studira sociologiju, Marta iz Petrinje buduća je profesorica, Ana radi kao kemičarka, a Ema iz Samobora tekstilna je dizajnerica. Djevojke su u 20-im i 30-im godinama, dobre prijateljice i dio hrvatske J-fashion zajednice, koja okuplja zaljubljenice u japansku ekstravagantnu modu - lolitu i druge stilove poput manbe, decore, fairy keija, sweet lolite, gothic lolite i aristocrata. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Ili je grafička dizajnerica podrijetlom iz Malezije, Tena je studentica etnologije i filozofije iz Siska, Ela studira sociologiju, Marta iz Petrinje buduća je profesorica, Ana radi kao kemičarka, a Ema iz Samobora tekstilna je dizajnerica. Djevojke su u 20-im i 30-im godinama, dobre prijateljice i dio hrvatske J-fashion zajednice, koja okuplja zaljubljenice u japansku ekstravagantnu modu - lolitu i druge stilove poput manbe, decore, fairy keija, sweet lolite, gothic lolite i aristocrata. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komentari 2

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