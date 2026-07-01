FOTO Upoznajte Hrvatice koje žive japansku modu: 'To nema veze sa seksom, baš suprotno!'

Šest djevojaka Ela, Tena, Ili, Marta, Ana i Ema otkrivaju nam zašto nose japansku J-fashion modu i kako se mašnicama, krinolinama i bojama bore protiv predrasuda
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Ili je grafička dizajnerica podrijetlom iz Malezije, Tena je studentica etnologije i filozofije iz Siska, Ela studira sociologiju, Marta iz Petrinje buduća je profesorica, Ana radi kao kemičarka, a Ema iz Samobora tekstilna je dizajnerica. Djevojke su u 20-im i 30-im godinama, dobre prijateljice i dio hrvatske J-fashion zajednice, koja okuplja zaljubljenice u japansku ekstravagantnu modu - lolitu i druge stilove poput manbe, decore, fairy keija, sweet lolite, gothic lolite i aristocrata.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ili je grafička dizajnerica podrijetlom iz Malezije, Tena je studentica etnologije i filozofije iz Siska, Ela studira sociologiju, Marta iz Petrinje buduća je profesorica, Ana radi kao kemičarka, a Ema iz Samobora tekstilna je dizajnerica. Djevojke su u 20-im i 30-im godinama, dobre prijateljice i dio hrvatske J-fashion zajednice, koja okuplja zaljubljenice u japansku ekstravagantnu modu - lolitu i druge stilove poput manbe, decore, fairy keija, sweet lolite, gothic lolite i aristocrata.
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ili je grafička dizajnerica podrijetlom iz Malezije, Tena je studentica etnologije i filozofije iz Siska, Ela studira sociologiju, Marta iz Petrinje buduća je profesorica, Ana radi kao kemičarka, a Ema iz Samobora tekstilna je dizajnerica. Djevojke su u 20-im i 30-im godinama, dobre prijateljice i dio hrvatske J-fashion zajednice, koja okuplja zaljubljenice u japansku ekstravagantnu modu - lolitu i druge stilove poput manbe, decore, fairy keija, sweet lolite, gothic lolite i aristocrata.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ili nosi crnu lolita haljinu s trešnjicama, Tena i Ela njeguju decora stil s mnoštvom ukrasa, špangica i nakita, Ana je u gothic izdanju, Ema nosi svijetlu lolita haljinu s motivima djevojčica, a Marta crnu lolita kreaciju s ružičastom košuljom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Djevojke predstavljaju hrvatski ogranak subkulture nastale u Japanu 1960-ih kao oblik otpora patrijarhatu i društvenim očekivanjima prema ženama. Lolite su odrasle, samostalne žene koje se odijevaju poput lutaka, inspirirane viktorijanskim razdobljem, rokokoom, kasnim barokom ili drugim stilovima. Naglašavaju kako njihova moda nema nikakve veze s romanom "Lolita" Vladimira Nabokova niti sa seksualizacijom djevojčica. Upravo suprotno – J-fashion protivi se seksualizaciji mladih djevojaka i slavi nevinost, razigranost i motive djetinjstva.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na zagrebačkom Zrinjevcu ispričale su kako danas uglavnom dobivaju pozitivne reakcije prolaznika. Negativni komentari najčešće dolaze od mlađih muškaraca koji ih nazivaju "sektom" ili "maškarama", no na to se ne obaziru. Tena priznaje da ponekad doživi neugodnosti u javnom prijevozu, osobito na putu između Siska i Zagreba, ali češće im prilaze starije gospođe i djeca koja se oduševljavaju njihovim izgledom i žele se fotografirati s njima.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Hrvatska J-fashion zajednica ima pedesetak članova, uključujući muškarce koji najčešće nose viktorijanska aristokratska odijela. Okupljaju se barem jedanput mjesečno, a svaki stil ima svoja pravila. Lolita odjeća uključuje haljine do koljena s više slojeva podstava i krinolinom, gothic stil prati tamna šminka, a u decora stilu naglasak je na velikoj količini šarenih ukrasa. Mnoge odjevne predmete izrađuju same ili kupuju rabljene, a nove haljine u specijaliziranim trgovinama mogu stajati i do 300 eura.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Djevojke ovako odjevene odlaze na posao, fakultet i u izlaske. Kažu da ih obitelji i prijatelji podržavaju, a mnogi prijatelji također su dio zajednice. Tena planira na obranu diplomskog rada doći u još raskošnijem izdanju jer smatra da posebni događaji zaslužuju posebnu odjeću. Kad izađe bez svojih mnogobrojnih ukrasa, osjeća se kao da nije potpuno svoja.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Marta kaže da se ovako odijeva svaki put kad izlazi među ljude te da su njezini prijatelji i profesori odavno navikli na njezin stil. U Petrinji se rjeđe tako odijeva jer je riječ o manjoj sredini, no uglavnom nailazi na normalne reakcije.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na pitanje zašto biraju J-fashion, odgovaraju jednostavno - zato što ih to veseli i čini sretnima. Odijevaju se prvenstveno zbog sebe, a ne zbog tuđih očekivanja. Ema ističe kako joj majka ponekad brine zbog mogućih neugodnosti, ali istodobno obožava taj stil. Ili iz Malezije dodaje kako je važno da one nose modu a ne moda njih. U Hrvatsku je došla prije sedam godina zbog ljubavi, a uskoro planira vjenčanje u lolita vjenčanici izrađenoj po mjeri.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Za Ili je ova moda izraz hrabrosti, ženstvenosti i osobnog stava. Nije joj cilj šokirati ljude nego širiti veselje. Ema odbacuje stereotip da su lolite djetinjaste. Kaže da su sve odrasle žene koje jednostavno ne žele odbaciti motive djetinjstva poput ružičaste boje, mašni i slatkih uzoraka. Marta dodaje da ovakav način života nije jeftin. Odjeća i putovanja na međunarodna okupljanja zahtijevaju ozbiljna financijska sredstva, što pokazuje da su članice zajednice samostalne žene koje vlastitim radom financiraju svoj hobi.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na kraju priznaju da se jednostavno ne žele odreći čarolije.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sociologinja Martina Križanić, jedna od pokretačica hrvatske J-fashion zajednice i autorica knjige "Slatko lice pobune", objašnjava da lolite koriste motive djetinjstva jer ono simbolizira slobodu, nevinost, aseksualnost, čaroliju i optimizam.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ističe da zapadnjačko shvaćanje pojma "lolita" nema veze s japanskom subkulturom. Japanske lolite predstavljaju odrasle žene koje se svjesno odijevaju poput lutaka iz prošlosti kako bi odbile društvene pritiske i seksualizaciju. Smatra da kritike o njihovoj infantilnosti nisu utemeljene jer su to samostalne žene koje vlastitim novcem financiraju svoj stil života.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Prema njezinim riječima, suvremena zapadna kultura agresivno seksualizira ženstvenost, uključujući vrlo mlade djevojke, a japanska lolita moda predstavlja alternativu takvom pogledu. Riječ je o obliku ženskog bunta koji odbija nametnute standarde i pokazuje da ženstvenost ne mora značiti podređenost. U Japanu su poznate kao "onna no ko bunka" – ženstvene buntovnice u svijetu kojim dominiraju muškarci.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL