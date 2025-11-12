Obavijesti

FOTO Ovo je prognostičarka Yanet. Dečko ju je ostavio da više može igrati Call of Duty

Yanet García je meksička prognostičarka i influencerica poznata po izazovnim objavama na društvenim mrežama. Njena kombinacija televizijske karijere i online prisutnosti učinila ju je globalno prepoznatljivom
Yanet je meksička prognostičarka koja je stekla svjetsku pozornost zahvaljujući svom izgledu i društvenim mrežama. Postala je poznata kao jedna od najseksi prognostičarki na svijetu. Na društvenim mrežama često objavljuje izazovne fotografije i videe, čime dodatno pojačava svoju popularnost. | Foto: Pixsell/privatna arhiva
