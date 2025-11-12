FOTO Ovo je prognostičarka Yanet. Dečko ju je ostavio da više može igrati Call of Duty

Yanet García je meksička prognostičarka i influencerica poznata po izazovnim objavama na društvenim mrežama. Njena kombinacija televizijske karijere i online prisutnosti učinila ju je globalno prepoznatljivom
Yanet je meksička prognostičarka koja je stekla svjetsku pozornost zahvaljujući svom izgledu i društvenim mrežama.
Postala je poznata kao jedna od najseksi prognostičarki na svijetu. Na društvenim mrežama često objavljuje izazovne fotografije i videe, čime dodatno pojačava svoju popularnost.
Jedna od njenih viralnih objava bila je video u kojem leži u krevetu u tangama, fokusirajući se na svoj izgled. Taj je video u kratkom vremenskom periodu pogledalo više od dva milijuna pratitelja. Komentari su bili puni pohvala, primjerice: „Imaš predobru guzu“.
Na Instagramu je ima više od 13 milijuna pratitelja u trenutku objave ovih sadržaja. Veliki broj pratitelja omogućuje joj širok doseg i snažan utjecaj na društvenim mrežama. Time je izgradila prepoznatljiv osobni brend izvan same televizijske uloge.
Njezin bivši dečko je profesionalni igrač videoigara Douglas FaZe Censor Martin koji ju je navodno ostavio kako bi se potpuno posvetio igri Call of Duty. Premda je bila povrijeđena, izjavila je da mu ipak sve oprašta i želi mu sreću. Također je naglasila da ne očekuje ponovno pomirenje.
Iako se prvenstveno poznaje kao „prognostičarka“ – voditeljica vremenske prognoze – Yanet koristi i svoj imidž za dodatnu pažnju medija. Iz toga je proizlazilo i dosta objava u kojima prezentira svoj izgled više nego profesionalni sadržaj. Time je prepoznata ne samo kao voditeljica, već i kao influencerica i model.
Objektivno, njezina popularnost ide dalje od zemlje porijekla – mediji je opisuju kao globalnu zvijezdu u segmentu zabave i društvenih mreža. Takav status omogućuje joj raznovrsne mogućnosti suradnje, pojavljivanja i promocije brendova. Također, taj status dolazi s dodatnim pritiscima i očekivanjima javnosti.
Iz njezine medijske egzistencije može se naslutiti zanimljiva kombinacija – s jedne strane televizijski posao (meteorologija/prognoza vremena), s druge strane vrlo izloženi i atraktivni sadržaj na društvenim mrežama. To znači da uspješno balansira između tradicionalnog medija i digitalne platforme. U današnje vrijeme takav pristup može značajno povećati doseg i zaradu, te izgraditi jači osobni brend.
