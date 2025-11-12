FOTO Ovo je prognostičarka Yanet. Dečko ju je ostavio da više može igrati Call of Duty

Iako se prvenstveno poznaje kao „prognostičarka“ – voditeljica vremenske prognoze – Yanet koristi i svoj imidž za dodatnu pažnju medija. Iz toga je proizlazilo i dosta objava u kojima prezentira svoj izgled više nego profesionalni sadržaj. Time je prepoznata ne samo kao voditeljica, već i kao influencerica i model. | Foto: Instagram/iamyanetgarcia