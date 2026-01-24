Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VINO I DRUŽENJE

FOTO Velika fešta u Daruvaru! Evo kako se slavilo Vincekovo

Tradicionalna proslava Vincekova održana je 24. siječnja u vinogradima vinarije Badel 1862 u Daruvaru, u organizaciji Grada Daruvara, Turističke zajednice Daruvar-Papuk, Daruvarskih vinskih cesta i domaćina Vinarije Daruvar
Tradicionalna proslava Vincekova u organizaciji Grada Daruvara
Manifestacija je i ove godine okupila brojne građane, vinogradare, vinare i goste koji su zajednički obilježili početak nove vinogradarske godine. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/22
Manifestacija je i ove godine okupila brojne građane, vinogradare, vinare i goste koji su zajednički obilježili početak nove vinogradarske godine. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026