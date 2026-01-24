FOTO Velika fešta u Daruvaru! Evo kako se slavilo Vincekovo

Tradicionalna proslava Vincekova održana je 24. siječnja u vinogradima vinarije Badel 1862 u Daruvaru, u organizaciji Grada Daruvara, Turističke zajednice Daruvar-Papuk, Daruvarskih vinskih cesta i domaćina Vinarije Daruvar
Manifestacija je i ove godine okupila brojne građane, vinogradare, vinare i goste koji su zajednički obilježili početak nove vinogradarske godine.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Nakon okupljanja u vinogradu, sudionici su se počastili tradicionalnim vinogradarskim doručkom, uz pečenje kobasica i slanine na štapu, čime je započelo druženje u opuštenoj i veseloj atmosferi.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Središnji dio programa činili su crkveni i pučki obredi blagoslova vinove loze, kojima se simbolično zaziva plodna i uspješna godina za vinograde i vinare.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Vincekovo u Daruvaru još je jednom potvrdilo svoju važnost kao manifestacija koja njeguje vinsku tradiciju i običaje ovoga kraja te okuplja zajednicu oko zajedničke ljubavi prema vinu, vinogradarstvu i baštini.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
