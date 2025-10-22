FOTO Vila u Karlovcu iz 1905. izgleda kao kuća duhova: Pogodite za koliko se prodaje
U srcu Karlovca, uz rijeku Kupu, prodaje se stan u veličanstvenoj starinskoj vili. Ima tri spavaće sobe, dnevni boravak, a postoji i mogućnost preuzimanja cijele nekretnine, odnosno i gornjeg i donjeg kata
Na prodaju je prekrasan stan smješten u impozantnoj vili u samom srcu Karlovca, uz obalu rijeke Kupe. Stan se nalazi u prizemlju vile i nudi tri spavaće sobe, prostrani dnevni boravak, dvije ostave, kupaonicu i zaseban WC. | Foto: Dogma nekretnine