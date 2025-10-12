Obavijesti

FOTO Vuglec Breg je hit izletište: Pogledajte najbolje kadrove

Kućicama za spavanje ostavili smo imena - Mica, Jagica, Dragec, Lac, Imbra, a dolaze nam gosti iz cijeloga svijeta, svi znaju za nas - od Konavala do Istre, kaže vlasnik Boris
Još davno imao sam ideju da od svog zaselka napravim ambijent zagorskog sela i ugošćujem ljude ovdje, da probaju finu domaću i kvalitetnu hranu, piju naše vrhunsko vino i uživaju u zelenilu. Rodio sam se ovdje na bregu, u ovoj kući, 'Dragec', u kojoj su živjeli i moji tata i djed. Tu sam proveo djetinjstvo s djedom Eduardom i bakom Rozalijom, i sve mi je ostalo u lijepom sjećanju, priča nam za početak Boris Vuglec (65), vlasnik nadaleko poznatog imanja Vuglec Breg, smještenog na obroncima razbacanog sela Škaričevo blizu Krapine. | Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL
