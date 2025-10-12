FOTO Vuglec Breg je hit izletište: Pogledajte najbolje kadrove

- Sve je počelo kad sam uredio svoj vinograd na ovim padinama koji sam naslijedio. Bilo je to još osamdesetih, kad su tu pasle kravice. Dolazili su nam prijatelji i poznanici, u berbu i na druženje, i shvatio sam da ovaj kraj ima potencijala. Na 40 minuta je od Zagreba, a priroda je prekrasna. Dugo sam gruntao što napraviti, živjeli smo tad u Krapinskim Toplicama. Početkom 2000-ih sam pomalo otkupljivao grunt po grunt, kućicu po kućicu, vinograd po vinograd. Svaka je klet imala svoj vinograd. Nije bilo to jednostavno otkupiti. U nekim kućama bilo je po sedmero djece i nebrojeno nasljednika, pa su mi govorili da ne budu prodali svoju djedovinu. No ja sam bio uporan, govorio sam im kako je sve zaraslo i da je šteta da se to ne uredi te da ako to meni prepuste da uredim, mogu doći ovdje uživati kad god požele. Familija Lac, recimo, sad redovito dolazi na obiteljska okupljanja. Skupe se svi i jako su zadovoljni kako je sve uređeno. A da mi to nisu 'prepustili' ništa od toga ne bi bilo moguće - smije se Boris. | Foto: Vuglec breg