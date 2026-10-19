FOTO Wow, kakvo tijelo! Elizabeth u bikiniju privukla sve poglede, komplimenti se nižu

Elizabeth Zaks privukla je pozornost na društvenim mrežama svojim atraktivnim izgledom i objavama koje izazivaju reakcije pratitelja. Njezine fotografije otkrivaju zašto je mnogima zapela za oko
Elizabeth Zaks fitness je manekenka i influencerica ruskog podrijetla koja je popularnost stekla na Instagramu, gdje objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života, s treninga i modnih snimanja. Izgradila je prepoznatljiv imidž koji spaja fitness, modu i naglašavanje ženstvenosti.
| Foto: Instagram/elizabethzaks
Elizabeth Zaks fitness je manekenka i influencerica ruskog podrijetla koja je popularnost stekla na Instagramu, gdje objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života, s treninga i modnih snimanja. Izgradila je prepoznatljiv imidž koji spaja fitness, modu i naglašavanje ženstvenosti. |
Foto: Instagram/elizabethzaks
Elizabeth Zaks fitness je manekenka i influencerica ruskog podrijetla koja je popularnost stekla na Instagramu, gdje objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života, s treninga i modnih snimanja. Izgradila je prepoznatljiv imidž koji spaja fitness, modu i naglašavanje ženstvenosti.
| Foto: Instagram/elizabethzaks
Velik dio njezina sadržaja čine fotografije u bikinijima, pripijenim odjevnim kombinacijama i atraktivnim modnim izdanjima. Samouvjerenim poziranjem i zavodljivim izgledom privlači pozornost pratitelja, a upravo su joj takve objave pomogle izgraditi popularnost na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/elizabethzaks
Elizabeth njeguje ženstvenu figuru s izraženim oblinama, a na fotografijama često ističe struk i bokove. Njezin izgled spaja fitnes estetiku i seksepil, zbog čega su joj fotografije u kupaćim kostimima među prepoznatljivim dijelovima online sadržaja.
| Foto: Instagram/elizabethzaks
Elizabeth je prisutna i na drugim platformama, uključujući YouTube i TikTok, gdje kombinira fitness, modu i osobni sadržaj. Njezin profil privlači publiku spojem atraktivnog izgleda, izazovnih modnih kombinacija i fotografija kojima naglašava svoje obline.
| Foto: Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks
Foto Instagram/elizabethzaks