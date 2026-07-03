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Oličenje savršenstva

FOTO WOW! Teško je skinuti pogled s nje: Ovo je najljepša Poljakinja, bila je i misica...

Paula Jendra (26) je poljski model i pobjednica regionalnog izbora ljepote Miss Mazowsza 2021. godine. Osvajanje ove titule otvorilo joj je vrata modne industrije u kojoj danas aktivno gradi karijeru
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FOTO WOW! Teško je skinuti pogled s nje: Ovo je najljepša Poljakinja, bila je i misica...
Paula Jendra poljska je manekenka rođena 8. veljače 2000. u Varšavi. Karijeru je započela 2017. godine, a tijekom godina izgradila je prepoznatljivu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja. Na Instagramu je tako prati više od 100 tisuća ljudi.
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Paula Jendra poljska je manekenka rođena 8. veljače 2000. u Varšavi. Karijeru je započela 2017. godine, a tijekom godina izgradila je prepoznatljivu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja. Na Instagramu je tako prati više od 100 tisuća ljudi. | Foto:
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