FOTO WOW! Teško je skinuti pogled s nje: Ovo je najljepša Poljakinja, bila je i misica...

Paula Jendra (26) je poljski model i pobjednica regionalnog izbora ljepote Miss Mazowsza 2021. godine. Osvajanje ove titule otvorilo joj je vrata modne industrije u kojoj danas aktivno gradi karijeru
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Paula Jendra poljska je manekenka rođena 8. veljače 2000. u Varšavi. Karijeru je započela 2017. godine, a tijekom godina izgradila je prepoznatljivu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja. Na Instagramu je tako prati više od 100 tisuća ljudi.
Paula Jendra poljska je manekenka rođena 8. veljače 2000. u Varšavi. Karijeru je započela 2017. godine, a tijekom godina izgradila je prepoznatljivu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja. Na Instagramu je tako prati više od 100 tisuća ljudi. |
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Paula Jendra poljska je manekenka rođena 8. veljače 2000. u Varšavi. Karijeru je započela 2017. godine, a tijekom godina izgradila je prepoznatljivu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja. Na Instagramu je tako prati više od 100 tisuća ljudi.
Visoka je 165 centimetara, a poznata je po vitkoj građi. Tijekom karijere surađivala je na brojnim modnim i promotivnim fotografiranjima te je stekla međunarodnu prepoznatljivost u svijetu modelinga.
Osim što je aktivna na Instagramu, pratitelje skuplja i na YouTube-u snimanjem videa.
Tamo najčešće snima sadržaj vezan uz šminkanje i njegu kože i kose, a ima i video o tome kako se podvrgnula operaciji grudi gdje je sve detaljno ispričala.
Osim toga jako voli putovanja i često putuje sa svojim dečkom Aronom Stajszczakom.
Ono što svima prvo upadne u oči su njene seksi fotke u donjem rublju ili kupaćim kostimima. Ali, ima i što za pokazati.