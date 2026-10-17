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SNAŽNA INICIJATIVA

FOTO Zablistale na pisti: Modna revija na Cvjetnom trgu slavi hrabrost žena s rakom dojke

Zagreb će ove subote biti domaćin posebnog događanja koje spaja modu, solidarnost i podršku ženama. U središtu svega je revija koja nosi puno snažniju poruku od samih modnih kreacija, a pridružit će joj se i poznata imena domaće scene
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Zagreb: Mimohodom i modnom revijom na Cvjetnom trgu obilježena inicijativa „Sačuvajmo zdrave dojke”
Modna revija hrabrih žena središnji je dio ovogodišnjeg Story Pink Festa, Cvjetnom trgu. Na ružičastoj modnoj pisti svoje će mjesto pronaći žene koje su preboljele rak dojke, ali i one koje su još u procesu liječenja.  | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Modna revija hrabrih žena središnji je dio ovogodišnjeg Story Pink Festa, Cvjetnom trgu. Na ružičastoj modnoj pisti svoje će mjesto pronaći žene koje su preboljele rak dojke, ali i one koje su još u procesu liječenja.  | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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