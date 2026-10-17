FOTO Zablistale na pisti: Modna revija na Cvjetnom trgu slavi hrabrost žena s rakom dojke

Modna pista s važnom porukom podsjetila je javnost da se iza svake dijagnoze raka dojke nalazi stvarna žena sa svojom pričom, obitelji i svakodnevnim životom. Cilj revije nije bio samo predstaviti dizajnerske kreacije, nego pružiti podršku ženama koje se suočavaju s bolešću i pokazati im da nisu same. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL