FOTO Zablistale na pisti: Modna revija na Cvjetnom trgu slavi hrabrost žena s rakom dojke

Zagreb će ove subote biti domaćin posebnog događanja koje spaja modu, solidarnost i podršku ženama. U središtu svega je revija koja nosi puno snažniju poruku od samih modnih kreacija, a pridružit će joj se i poznata imena domaće scene
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Modna revija hrabrih žena središnji je dio ovogodišnjeg Story Pink Festa, Cvjetnom trgu. Na ružičastoj modnoj pisti svoje će mjesto pronaći žene koje su preboljele rak dojke, ali i one koje su još u procesu liječenja.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Modna revija hrabrih žena središnji je dio ovogodišnjeg Story Pink Festa, Cvjetnom trgu. Na ružičastoj modnoj pisti svoje će mjesto pronaći žene koje su preboljele rak dojke, ali i one koje su još u procesu liječenja. |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Modna revija hrabrih žena središnji je dio ovogodišnjeg Story Pink Festa, Cvjetnom trgu. Na ružičastoj modnoj pisti svoje će mjesto pronaći žene koje su preboljele rak dojke, ali i one koje su još u procesu liječenja.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Kreacije domaćih dizajnera nosile su članice udruge P.I.N.K. life, a svoje su im kreacije darovali brojni poznati hrvatski modni brendovi i dizajneri. Među njima su Hippy Garden, Leilou by Alex, Ivica Skoko, Minami, Boudoir, Duchess, Krie Design i ELFS, kao i Katarina Mamić Design, Ivana Jurić Design, Marina Jerant Lukabu te Lokomotiva by Lana P.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Modna pista s važnom porukom podsjetila je javnost da se iza svake dijagnoze raka dojke nalazi stvarna žena sa svojom pričom, obitelji i svakodnevnim životom. Cilj revije nije bio samo predstaviti dizajnerske kreacije, nego pružiti podršku ženama koje se suočavaju s bolešću i pokazati im da nisu same.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Poznata lica uz članice udruge sudjelovala su u reviji kako bi zajedno poslali poruku solidarnosti i ohrabrenja. Njihovim sudjelovanjem organizatori žele dodatno privući pozornost na važnost prevencije, ranog otkrivanja raka dojke i podrške oboljelima.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Ružičasti mimohod kao uvod u reviju krenuo je iz parka Zrinjevac u 10 sati, a sudionici su prošetalido Cvjetnog trga.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Podrška koja traje i nakon revije jedan je od glavnih ciljeva manifestacije „Sačuvajmo zdrave dojke“. Prikupljenim donacijama podupire se rad udruge P.I.N.K. life, uključujući edukativne programe i psihološko savjetovanje za žene oboljele od raka, a ovogodišnje događanje uključuje i besplatne ultrazvučne preglede dojki na Cvjetnom trgu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL