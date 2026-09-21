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FOTO Zaboravite gužve! Ovo će biti hit putovanja za jesen 2026.

Ove godine raspoloženje je manje usmjereno na odabir popularnih destinacija. Sve se vrti oko izbjegavanja toplinskih valova, doživljavanja novih granica i upuštanja u putovanja koja se osjećaju duboko, a ne performativno
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Fotolia
Baš kao i moda, putovanja imaju svoje trendove i opsesije - kamo ljudi idu, što tamo rade i, što je najvažnije, koje će fotografije na društvenim mrežama izazvati najviše zavisti. | Foto: Fotolia
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Baš kao i moda, putovanja imaju svoje trendove i opsesije - kamo ljudi idu, što tamo rade i, što je najvažnije, koje će fotografije na društvenim mrežama izazvati najviše zavisti. | Foto: Fotolia
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