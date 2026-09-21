FOTO Zaboravite gužve! Ovo će biti hit putovanja za jesen 2026.

2. "Coolcation": Prije deset godina činilo se da se odmori svode na pronalaženje sunca - danas se sve više radi o pronalaženju olakšanja od njega. S porastom temperatura i sve nepredvidljivijim vremenom, odjednom postoji nešto neodoljivo u ideji rashlađivanja, što se popularno naziva "coolcation". Putnici već dugo hrle na svježi islandski zrak ili škotsko visočje. | Foto: Shutterstock