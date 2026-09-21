FOTO Zaboravite gužve! Ovo će biti hit putovanja za jesen 2026.

Ove godine raspoloženje je manje usmjereno na odabir popularnih destinacija. Sve se vrti oko izbjegavanja toplinskih valova, doživljavanja novih granica i upuštanja u putovanja koja se osjećaju duboko, a ne performativno
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Baš kao i moda, putovanja imaju svoje trendove i opsesije - kamo ljudi idu, što tamo rade i, što je najvažnije, koje će fotografije na društvenim mrežama izazvati najviše zavisti.
| Foto: Fotolia
Baš kao i moda, putovanja imaju svoje trendove i opsesije - kamo ljudi idu, što tamo rade i, što je najvažnije, koje će fotografije na društvenim mrežama izazvati najviše zavisti.
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Foto: Fotolia
Baš kao i moda, putovanja imaju svoje trendove i opsesije - kamo ljudi idu, što tamo rade i, što je najvažnije, koje će fotografije na društvenim mrežama izazvati najviše zavisti.
| Foto: Fotolia
1. Postsezona: Negdje usput, vrhunac sezone prestao se osjećati tako... vrhunskim. Između prometnih gužvi, visokih cijena i krcatih plaža, romantika putovanja u vrhuncu sezone izgubila je malo svog sjaja. Zato se ova jesen čini kao pravo vrijeme za posjet popularnim destinacijama prema vlastitom rasporedu: More je još toplo, avionske karte su jeftinije, vinske regije su živnule. Vrhunski luksuz ovih dana? Pojaviti se upravo kada nema mnoštva ljudi.
| Foto: 123RF
2. "Coolcation": Prije deset godina činilo se da se odmori svode na pronalaženje sunca - danas se sve više radi o pronalaženju olakšanja od njega. S porastom temperatura i sve nepredvidljivijim vremenom, odjednom postoji nešto neodoljivo u ideji rashlađivanja, što se popularno naziva "coolcation". Putnici već dugo hrle na svježi islandski zrak ili škotsko visočje.
| Foto: Shutterstock
3. Wellness: Jeste li primijetili globalnu eksploziju "wellness klubova"? Ono što se sada čini drugačijim jest način na koji vrhunski hoteli ulažu u društveno blagostanje: Sofitel Singapore Sentosa ima novu ponudu zajedničkih rituala i projekcija filmova na otvorenom koji bazen pretvaraju u vanjsko kino dok Janu Tokyo, nudi grupne satove poput zračne joge i zvučnih kupki.
| Foto: San Servolo Wellness Camping & Resort
4. Road trip: Putovanje automobilom doživljava šik renesansu. Kako putnici postaju sve zainteresiraniji za usporavanje i pronalaženje manje poznatih dragulja između točaka A i B, rute izvan autoputa opet postaju prvi izbor. Opremite se kartom, navigacijom, dobrim društvom i krenite u istraživanje.
5. Bez struje i mreže: U svijetu ispunjenom e-porukama, chatovima i previše društvenih mreža, najelegantnije putovanje koje možete poduzeti je nešto što vas čvrsto odvaja od mreže. Mobilna usluga nije obavezna. Krenite na kampiranje, a ako niste baš skloni tome, tu je i glamping. Isključite telefon i komunicirjte s prirodom.
| Foto: DREAMSTIME
6. Zvjezdani odmor: Astrologija je u trendu, a globalno tržište astroturizma već je industrija vrijedna više milijardi dolara. Možete pronaći kampove koji nude vođeno promatranje zvijezda, meditacije "kupanja sa zvijezdama", pa čak i koktele s nebeskom tematikom. Ključ za pronalaženje najboljih mjesta za promatranje zvijezda? Što dalje od gradskih svjetala, to bolje.
| Foto: EXPA/ JFK
7. Turizam trgovina mješovitom robom: Iskusni putnici znaju da su male lokalne trgovine jednostavan i ugodan put do razumijevanja različitih kultura, a globalna opsesija trgovinama mješovitom robom dosegla je vrhunac - od velikih pariških trgovina mješovitom robom do 7-Elevensa jugoistočne Azije i Meadow Lanea u New Yorku. Gdje god vas putovanja dovedu ove jeseni, odvojite malo vremena u lokalnoj trgovini mješovitom robom.
8. Krstarenje je konačno cool: Službeno je odbacilo svoju staru reputaciju, a velik dio zasluga pripisuje se dolasku luksuznih ugostiteljskih brendova koji donose pravu luksuznu estetiku na otvoreno more. Više ne smatra odmorom za starije bračne parove. Manje razmišljajte o švedskim stolovima i gužvi oko njih, a više o plutajućim dizajnerskim hotelima.
| Foto: Life at Sea Cruises
9. Iskustveni safariji: Današnji najpoželjniji safariji pozivaju goste da učine više od pukog promatranja pet najvećih životinja iz Land Cruisera. U Segeri u Keniji putnici mogu brati med, razgledavati umjetničku zbirku muzejske kvalitete i susresti se s stručnjacima za borbu protiv krivolova koji štite ugrožene nosoroge. Moderni gost safarija - baš kao i moderni putnik, općenito - ne želi samo vidjeti izvanredna mjesta. Želi ih i razumjeti.
| Foto: SOFT LIHGT