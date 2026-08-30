FOTO Zaboravite na dosadne torbe: Ovi ručno šivani komadi prava su remek-djela

Ručni rad, jarke boje i uzorci koje je teško ne primijetiti zaštitni su znak brenda 'Šizika Handmade' iz susjedne Bosne i Hercegovine. Na društvenim mrežama predstavljaju torbe, cekere i novčanike nastale ručnim radom, a sami svoj rad opisuju kao rukotvorine koje se šivaju 'od jutra do sutra
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Njihovi modni dodaci daleko su od jednostavnih i nenametljivih modela.
| Foto: Instagram/sizika.handmade
Njihovi modni dodaci daleko su od jednostavnih i nenametljivih modela. |
Foto: Instagram/sizika.handmade
Njihovi modni dodaci daleko su od jednostavnih i nenametljivih modela.
| Foto: Instagram/sizika.handmade
Cvjetni, životinjski i grafički motivi, snažne boje te različite kombinacije materijala daju svakom komadu poseban karakter.
| Foto: Instagram/sizika.handmade
Torbe, osim što su praktične i privlačnog oblika, osvajaju i zanimljivim, razigranim dizajnom. Teško je izdvojiti samo jednu kao najljepšu.
| Foto: Instagram/sizika.handmade
Među modelima mogu se pronaći i veće torbe upečatljivih uzoraka.
| Foto: Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade
Foto Instagram/sizika.handmade