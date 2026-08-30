MODA IZ SUSJEDSTVA FOTO Zaboravite na dosadne torbe: Ovi ručno šivani komadi prava su remek-djela

Ručni rad, jarke boje i uzorci koje je teško ne primijetiti zaštitni su znak brenda 'Šizika Handmade' iz susjedne Bosne i Hercegovine. Na društvenim mrežama predstavljaju torbe, cekere i novčanike nastale ručnim radom, a sami svoj rad opisuju kao rukotvorine koje se šivaju 'od jutra do sutra

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