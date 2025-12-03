FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka

Umjesto klasične cvjećarnice ili rasadnika, kreiran je prostor koji spaja plant shop, otvoreno skladište i zonu za radionice, a interijer potpisuje 9HZ Studio arhitektice Dore Tomulić
Polazište je bio neutralan bijeli prostor u dvije poluetaže, tehnički uredan, ali bez izraženog identiteta. U suradnji s osnivačicom brenda, Anom Hrgovčić, definiran je cilj: oblikovati adresu na koju se ne dolazi samo po biljku, nego i po ideju, inspiraciju ili sudjelovanje u radionici.
| Foto: Ana Šutej Oremović
Foto: Ana Šutej Oremović
| Foto: Ana Šutej Oremović
Prostor funkcionira kao multispace s tri jasno određene zone: prednjim izložbenim dijelom, stražnjim skladištem otvorenim kupcima te višom poluetažom namijenjenom radionicama i edukacijama. Zbog intenzivnog održavanja i zalijevanja nekoliko puta tjedno, odabrani su materijali koji dobro podnose vlagu i omogućuju lako čišćenje, a prostor je zoniran tako da i nakon održavanja ostaje uredan.
| Foto: Ana Šutej Oremović
Vizualni identitet temelji se na sivoj bazi i metalnim detaljima koji stvaraju suvremen, blago industrijski kontekst, dok je zelenilo preuzelo ulogu glavnog vizualnog elementa. Kao kontrast uvedeni su ružičasti akcenti, PVC pod u stražnjem dijelu, odabran u suradnji s Adde dizajnom, te pojedini volumenski elementi u istoj nijansi koji služe kao vizualni orijentiri.
| Foto: Ana Šutej Oremović
Rasvjeta neutralne temperature iz Art rasvjete ističe tonove biljaka bez tipičnog hladnog dojma prodajnih prostora.
| Foto: Ana Šutej Oremović
“Umjesto dekoriranja, oslanjali smo se na jasne geste i dopustili da biljke stvaraju atmosferu. S ograničenim budžetom cilj je bio postići što više kroz promišljene, minimalne intervencije, kako bi prostor mogao rasti zajedno s brendom i njegovom zajednicom”, navodi arhitektica Dora Tomulić.
| Foto: Ana Šutej Oremović
Terariji, s kojima je Biljke.Plants započeo svoj rad, čine središnji motiv, cijeli betonski zid pretvoren je u izložbenu kompoziciju staklenih vrtova, dok ostatak asortimana formira organiziranu “zelenu džunglu” nalik privatnom interijeru.
| Foto: Ana Šutej Oremović
