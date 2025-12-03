Obavijesti

FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka

Umjesto klasične cvjećarnice ili rasadnika, kreiran je prostor koji spaja plant shop, otvoreno skladište i zonu za radionice, a interijer potpisuje 9HZ Studio arhitektice Dore Tomulić
Polazište je bio neutralan bijeli prostor u dvije poluetaže, tehnički uredan, ali bez izraženog identiteta. U suradnji s osnivačicom brenda, Anom Hrgovčić, definiran je cilj: oblikovati adresu na koju se ne dolazi samo po biljku, nego i po ideju, inspiraciju ili sudjelovanje u radionici. | Foto: Ana Šutej Oremović
