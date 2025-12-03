FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka

Polazište je bio neutralan bijeli prostor u dvije poluetaže, tehnički uredan, ali bez izraženog identiteta. U suradnji s osnivačicom brenda, Anom Hrgovčić, definiran je cilj: oblikovati adresu na koju se ne dolazi samo po biljku, nego i po ideju, inspiraciju ili sudjelovanje u radionici. | Foto: Ana Šutej Oremović