FOTO Zaludila je internet svojim tijelom, no na naslovnici Playboya završila je zbog očiju

Sarah McDaniel, model i glumica, osvojila je svijet Instagrama i 2016. postala prva „non‑nude” naslovnica Playboya. Njezine oči različitih boja hipnotiziraju, a njezin samopouzdani šarm ne prestaje privlačiti pažnju
Sarah Rose McDaniel rođena je 30. srpnja 1995. u Rosevilleu, Kalifornija. Postala je poznata kao model i glumica, a veliki dio svoje popularnosti stekla je putem Instagrama i Snapchata, što ju je dovelo do većih medijskih prilika.
Sarah je postala prva naslovnica časopisa Playboy u njihovoj „non‑nude” ediciji, što joj je donijelo globalnu pažnju. Taj trenutak učvrstio je njezin status kao modernog simbola ljepote i estetike društvenih mreža.
Sarah je poznata po svojoj autentičnosti i smislu za humor, često opisivana kao „loud, weird and annoying”. Njena spontanost i iskrenost privlače pratitelje više nego klasičan glamur.
Njezin seksipil proizlazi iz kombinacije samopouzdanja i moderne estetike. Na naslovnicama i u kampanjama njezina prisutnost odiše prirodnom privlačnošću, a stil naglašava figuru i linije bez pretjeranog dotjerivanja.
Posebnost njezinih očiju leži u heterokromiji – jedno oko joj je plavo, a drugo smeđe. Taj rijedak kontrast čini njezin pogled nezaboravnim i gotovo hipnotičkim, što dodatno pojačava njezin šarm.
Njezine oči su često istaknute kao ključni element njezine ljepote, iako su izazvale i kontroverze jer su neki spekulirali o tome koliko je heterokromija prirodna. Bez obzira na to, njihov intenzitet ostavlja snažan i upečatljiv dojam.
