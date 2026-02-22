Obavijesti

TVRDE DA NISU STVARNE

FOTO Zaludila je internet svojim tijelom, no na naslovnici Playboya završila je zbog očiju

Sarah McDaniel, model i glumica, osvojila je svijet Instagrama i 2016. postala prva „non‑nude” naslovnica Playboya. Njezine oči različitih boja hipnotiziraju, a njezin samopouzdani šarm ne prestaje privlačiti pažnju
Sarah Rose McDaniel rođena je 30. srpnja 1995. u Rosevilleu, Kalifornija. Postala je poznata kao model i glumica, a veliki dio svoje popularnosti stekla je putem Instagrama i Snapchata, što ju je dovelo do većih medijskih prilika. | Foto: Canva/Instagram/krotchy
