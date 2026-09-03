FOTO Zavirite u luksuznu vilu kraj Motovuna: Iz nje puca pogled na istarske brežuljke

Jednaka filozofija provlači se i kroz dodatne sadržaje vile. Privatni spa sa saunom i pogledom na zelenilo, vanjski jacuzzi, prostorija za druženje s biljarskim stolom i čajna kuhinja zamišljeni su kao nastavak svakodnevnog života, a ne kao elementi kojima se želi impresionirati. I vanjski prostor ostaje podređen istoj ideji. Bazen nije dominantna točka okućnice, nego se vizualno nastavlja na arhitekturu i okolni krajolik. Sve je oblikovano tako da kuća, vrt i pogled funkcioniraju kao jedna cjelina. | Foto: Remington Real Estate