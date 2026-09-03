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Izgleda nestvarno!

FOTO Zavirite u luksuznu vilu kraj Motovuna: Iz nje puca pogled na istarske brežuljke

Jedan od glavnih elemenata interijera je lijevani betonski pod koji se proteže kroz dnevne prostore, spavaće sobe i kupaonice. Tako vizualno povezuje prostorije i kući daje smirenu, neutralnu podlogu
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FOTO Zavirite u luksuznu vilu kraj Motovuna: Iz nje puca pogled na istarske brežuljke
Središnja Istra ima onu rijetku kvalitetu zbog koje joj se ljudi uvijek vraćaju. Brežuljci, vinogradi, kamena sela i zelenilo stvaraju prepoznatljiv ambijent, ali njezina posebnost krije se prije svega u osjećaju sklada između prirode i načina života. Upravo je taj sklad bio polazište za uređenje moderne vile smještene nedaleko od Motovuna. Kako ističe Ivona Brnelić, kreativna direktorica Remington Real Estatea, kod ovakvih nekretnina interijer ne bi trebao biti odvojen od arhitekture i okoliša. Naprotiv, najbolji rezultat postiže se kad se granice između njih gotovo izgube, a prostor počne djelovati kao prirodan nastavak krajolika. | Foto: Remington Real Estate
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Središnja Istra ima onu rijetku kvalitetu zbog koje joj se ljudi uvijek vraćaju. Brežuljci, vinogradi, kamena sela i zelenilo stvaraju prepoznatljiv ambijent, ali njezina posebnost krije se prije svega u osjećaju sklada između prirode i načina života. Upravo je taj sklad bio polazište za uređenje moderne vile smještene nedaleko od Motovuna. Kako ističe Ivona Brnelić, kreativna direktorica Remington Real Estatea, kod ovakvih nekretnina interijer ne bi trebao biti odvojen od arhitekture i okoliša. Naprotiv, najbolji rezultat postiže se kad se granice između njih gotovo izgube, a prostor počne djelovati kao prirodan nastavak krajolika. | Foto: Remington Real Estate
Komentari 5

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