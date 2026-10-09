Obavijesti

Galerija

Komentari 1
STANOVI KOJI ODUZIMAJU DAH

FOTO Zavirite u najluksuzniju hrvatsku novogradnju: Lokacija je 'čudo', cijene i preko 4 mil. €

U Rovinju je dovršena luksuzna stambeno-poslovna novogradnja Casa Buona Parte, smještena na ulazu u povijesnu gradsku jezgru. U prodaji je osam stanova čije se cijene kreću od 1,9 do čak 4,2 milijuna eura. Zgrada se ističe pogledom na more, luksuznom opremom i bogatom poviješću lokacije
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Zavirite u najluksuzniju hrvatsku novogradnju: Lokacija je 'čudo', cijene i preko 4 mil. €
U Rovinju je dovršena Casa Buona Parte, ekskluzivna stambeno-poslovna novogradnja sa 16 stanova raspoređenih u četiri ulaza. Zgrada se nalazi na ulazu u povijesnu jezgru Rovinja, u uvali Valdibora, svega sedamdesetak metara od mora. | Foto: Damir Fabijanić
1/22
U Rovinju je dovršena Casa Buona Parte, ekskluzivna stambeno-poslovna novogradnja sa 16 stanova raspoređenih u četiri ulaza. Zgrada se nalazi na ulazu u povijesnu jezgru Rovinja, u uvali Valdibora, svega sedamdesetak metara od mora. | Foto: Damir Fabijanić
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026