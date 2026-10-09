FOTO Zavirite u najluksuzniju hrvatsku novogradnju: Lokacija je 'čudo', cijene i preko 4 mil. €

U Rovinju je dovršena luksuzna stambeno-poslovna novogradnja Casa Buona Parte, smještena na ulazu u povijesnu gradsku jezgru. U prodaji je osam stanova čije se cijene kreću od 1,9 do čak 4,2 milijuna eura. Zgrada se ističe pogledom na more, luksuznom opremom i bogatom poviješću lokacije
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U Rovinju je dovršena Casa Buona Parte, ekskluzivna stambeno-poslovna novogradnja sa 16 stanova raspoređenih u četiri ulaza. Zgrada se nalazi na ulazu u povijesnu jezgru Rovinja, u uvali Valdibora, svega sedamdesetak metara od mora.
| Foto: Damir Fabijanić
U Rovinju je dovršena Casa Buona Parte, ekskluzivna stambeno-poslovna novogradnja sa 16 stanova raspoređenih u četiri ulaza. Zgrada se nalazi na ulazu u povijesnu jezgru Rovinja, u uvali Valdibora, svega sedamdesetak metara od mora.
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Foto: Damir Fabijanić
U Rovinju je dovršena Casa Buona Parte, ekskluzivna stambeno-poslovna novogradnja sa 16 stanova raspoređenih u četiri ulaza. Zgrada se nalazi na ulazu u povijesnu jezgru Rovinja, u uvali Valdibora, svega sedamdesetak metara od mora.
| Foto: Damir Fabijanić
U prodaji je osam luksuznih stanova, a njihove se cijene kreću od 1,9 do čak 4,2 milijuna eura.
| Foto: Damir Fabijanić
Cijene stanova s uključenim garažnim mjestima iznose približno od 15.000 do 16.300 eura po četvornom metru. Zgrada raspolaže s ukupno 42 garažno-parkirališna mjesta, a svakom od osam ponuđenih stanova pripadaju dva ili tri.
| Foto: Casa Buona Parte
Jedan od najvećih aduta ove luksuzne nekretnine pogled je na rovinjski stari grad i crkvu svete Eufemije.
| Foto: Damir Fabijanić
Novogradnja je podignuta na mjestu nekadašnjeg zatvora iz 1821. godine, u lokalnoj predaji poznatog kao 'Napoleonov zatvor'. Nekadašnji zatvor poslije je prenamijenjen u hladnjaču tvornice 'Mirna', a tijekom rekonstrukcije sačuvana je i obnovljena izvorna kamena baza.
| Foto: Damir Fabijanić
S terasa svih stanova pruža se pogled na morski prostor uvale Valdibora, a do glavnog gradskog trga stiže se za približno pet minuta hoda.
| Foto: Casa Buona Parte
U ponudi su četiri stana na prvom katu te četiri dvoetažna stana smještena na drugom i trećem katu zgrade.
| Foto: Casa Buona Parte
Cijene jednoetažnih stanova kreću se od 1,9 do 2,2 milijuna eura, dok dvoetažni stanovi stoje najmanje 3,65 milijuna eura. Jednoetažni stanovi imaju tri spavaće sobe, dvije kupaonice i zaseban WC, a njihove obračunske površine iznose od 127 do 140 četvornih metara.
| Foto: Casa Buona Parte
Dvoetažni stanovi raspolažu s četiri spavaće sobe i četiri kupaonice, a obračunske površine kreću se od približno 224 do 262 četvorna metra. Jedan od dvoetažnih stanova ima gotovo 93 četvorna metra natkrivene i nenatkrivene terase.
| Foto: Casa Buona Parte
Najskuplji stan ima 238,20 četvornih metara unutarnje podne površine te dodatnih 66,27 četvornih metara lođe i terasa. Najskupljem stanu u ponudi pripadaju i tri garažna mjesta, što je posebna pogodnost na lokaciji uz povijesnu gradsku jezgru.
| Foto: Casa Buona Parte
Iz garaže se dizalom dolazi do stana, a objekt ima kontrolu pristupa magnetskim ključevima i videonadzor. Vlasnici dvoetažnih stanova dizalom se mogu kretati i između vlastitih etaža.
| Foto: Casa Buona Parte
Arhitektonsko rješenje potpisuju Dražen Juračić, Jelena Skorup Juračić i Marija Grković, dok je u opremanju interijera sudjelovao Ante Vrban. U opremanju stanova korišteni su keramika Ariostea, sanitarije Laufen, armature Hansgrohe i parketi Galeković.
| Foto: Casa Buona Parte
Zgrada je opremljena sustavima klimatizacije Mitsubishi i dizalima Schindler, a energetski certifikat svrstava je u razred A+.
| Foto: Casa Buona Parte
Uz izgradnju zgrade uređena je Ulica Augusta Ferrija te novi kamenom popločani trg površine oko 900 četvornih metara. Na novom trgu postavljene su kamene klupe uz postojeći drvored, a izveden je i javni pješački prolaz koji povezuje sjeverni plato s ulicom na južnoj strani zgrade.
| Foto: Damir Fabijanić
Za zgradu je ishođena pravomoćna uporabna dozvola, a svih 16 stanova etažirano je i upisano u zemljišne knjige.
| Foto: Casa Buona Parte
U nastavku pogledajte ostatak ove luksuzne novogradnje, njezine raskošne interijere i pogled koji oduzima dah.
| Foto: Casa Buona Parte
Foto Casa Buona Parte
Foto Casa Buona Parte
Foto Damir Fabijanić
Foto Damir Fabijanić
Foto Damir Fabijanić