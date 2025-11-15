FOTO Zavirite u Šekoranjin izlog - iz godine u godinu je sve ljepši

Ovogodišnji Šekoranjin izlog možda je najbajkovitiji dosad - i prava mala predstava iza stakla. Snijegom prekrivena kućica, dimnjačar Štef koji se penje na krov, gospa Jela koja ga doziva iz topline doma…
Cvjetni atelje u ulici Kralja Držislava 10 postao je mjesto koje ne smijete propustiti, upravo ovdje advent u Zagrebu dobiva svoj pravi, bajkoviti duh. Sve u njemu izgleda kao kadar iz starog Zagreba, one verzije iz razglednica koje nikad ne zastare, a svaki detalj složen je tako da priča svoju priču - o bliskosti, zajedništvu i onoj tihom, toplom osjećaju koji dođe čim se upale prve lampice.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Cvjetni atelje u ulici Kralja Držislava 10 postao je mjesto koje ne smijete propustiti, upravo ovdje advent u Zagrebu dobiva svoj pravi, bajkoviti duh. Sve u njemu izgleda kao kadar iz starog Zagreba, one verzije iz razglednica koje nikad ne zastare, a svaki detalj složen je tako da priča svoju priču - o bliskosti, zajedništvu i onoj tihom, toplom osjećaju koji dođe čim se upale prve lampice. |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Cvjetni atelje u ulici Kralja Držislava 10 postao je mjesto koje ne smijete propustiti, upravo ovdje advent u Zagrebu dobiva svoj pravi, bajkoviti duh. Sve u njemu izgleda kao kadar iz starog Zagreba, one verzije iz razglednica koje nikad ne zastare, a svaki detalj složen je tako da priča svoju priču - o bliskosti, zajedništvu i onoj tihom, toplom osjećaju koji dođe čim se upale prve lampice.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ovogodišnji izlog odiše nostalgijom i prikazuje razigrani par iz "starih vremena", obučen u retro odjeću, kako navečer bezbrižno kliže po zamrznutoj fontani okruženoj snježnom idilom.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U toj minijaturnoj zimskoj sceni lako je prizvati djetinjstvo: miris bakinih kolača, prve pahulje i onaj osjećaj sigurnosti doma koji se ne može kupiti ni zamijeniti. Zato Šekoranjin izlog nije samo ukras uz koji prođemo.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
On je mali podsjetnik da čarolija i dalje postoji – samo trebamo stati na tren, udahnuti i pustiti da nas povuče. I dok se lampice presijavaju, a pahulje plešu po staklu, jasno je jedno: zima u srcu Zagreba opet je ispričala priču koju ćemo dugo pamtiti.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Saša Šekoranja, poznat po svojoj neiscrpnoj mašti i umjetničkom oku, još jednom je uspio stvoriti čarobnu blagdansku instalaciju koja mami osmijehe i izaziva divljenje prolaznika.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Zagrepčani i posjetitelji grada svake godine s nestrpljenjem iščekuju kako će Saša ukrasiti svoj izlog, a ove godine oduševljenje je ponovno veliko.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Djevojka drži adventski vijenac, dok mladić ponosno pokazuje božićnu zvijezdu. U pozadini se nalazi njihova kuća, ukrašena lampicama i tradicionalnim božićnim motivima, dok visoke jelke i snijeg dodatno naglašavaju čaroliju scene.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Nostalgični dojam cijeloj instalaciji daju i glazbeni tonovi uz post na Instagramu, od klasičnih hitova Ive Robića do kultnog „Dimnjačara“ Barbare i Jimmyja Stanića, koji scenom unose dodatnu dozu topline i šarma.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL