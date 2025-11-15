Obavijesti

CVJETNA BAJKA U U ZAGREBU

FOTO Zavirite u Šekoranjin izlog - iz godine u godinu je sve ljepši

Ovogodišnji Šekoranjin izlog možda je najbajkovitiji dosad - i prava mala predstava iza stakla. Snijegom prekrivena kućica, dimnjačar Štef koji se penje na krov, gospa Jela koja ga doziva iz topline doma…
Cvjetni atelje u ulici Kralja Držislava 10 postao je mjesto koje ne smijete propustiti, upravo ovdje advent u Zagrebu dobiva svoj pravi, bajkoviti duh. Sve u njemu izgleda kao kadar iz starog Zagreba, one verzije iz razglednica koje nikad ne zastare, a svaki detalj složen je tako da priča svoju priču - o bliskosti, zajedništvu i onoj tihom, toplom osjećaju koji dođe čim se upale prve lampice. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
