FOTO Zavodljiva Dolly nekad je studirala pravo, a danas je zbog ljepote prate milijuni ljudi

Dolly Castro je nikaragvanska fitness influencerica i poduzetnica koja je nakon studija prava karijeru izgradila u modelingu i fitnessu. Na društvenim mrežama privukla je milijune pratitelja, a pokrenula je i vlastiti fitness brend
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Dolly Castro rođena je 14. srpnja 1984. u Managui u Nikaragvi. Kasnije se preselila u SAD, gdje je izgradila karijeru u modelingu, fitnessu i društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/dollycastro
Dolly Castro rođena je 14. srpnja 1984. u Managui u Nikaragvi. Kasnije se preselila u SAD, gdje je izgradila karijeru u modelingu, fitnessu i društvenim mrežama. |
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Dolly Castro rođena je 14. srpnja 1984. u Managui u Nikaragvi. Kasnije se preselila u SAD, gdje je izgradila karijeru u modelingu, fitnessu i društvenim mrežama.
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Iako je završila studij prava, nikada nije krenula klasičnim odvjetničkim putem. Umjesto toga, privukli su je modeling, fitness i poduzetništvo.
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Popularnost je stekla fotografijama i videima posvećenima treninzima, zdravom životnom stilu i modi. Na Instagramu je okupila milijune pratitelja i postala poznata fitness influencerica.
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Castro se okušala i u poduzetništvu, a pokrenula je vlastiti fitness brend Bars & Branches. Njezino poslovanje s vremenom se proširilo i na druge lifestyle projekte.
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Osim poslovnog života, Dolly je majka kćeri Karen, a dio privatnog života dijeli sa svojim pratiteljima. Na društvenim mrežama i dalje objavljuje sadržaj vezan uz fitness, modu, putovanja i svakodnevni život.
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