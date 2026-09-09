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FOTO Zavodljiva Dolly nekad je studirala pravo, a danas je zbog ljepote prate milijuni ljudi

Dolly Castro je nikaragvanska fitness influencerica i poduzetnica koja je nakon studija prava karijeru izgradila u modelingu i fitnessu. Na društvenim mrežama privukla je milijune pratitelja, a pokrenula je i vlastiti fitness brend
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FOTO Zavodljiva Dolly nekad je studirala pravo, a danas je zbog ljepote prate milijuni ljudi
Dolly Castro rođena je 14. srpnja 1984. u Managui u Nikaragvi. Kasnije se preselila u SAD, gdje je izgradila karijeru u modelingu, fitnessu i društvenim mrežama. | Foto: Instagram/dollycastro
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Dolly Castro rođena je 14. srpnja 1984. u Managui u Nikaragvi. Kasnije se preselila u SAD, gdje je izgradila karijeru u modelingu, fitnessu i društvenim mrežama. | Foto: Instagram/dollycastro
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