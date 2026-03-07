FOTO Zbog Mije Miškulin 'gore' društvene mreže: Ovo su recepti i rutine uz koje ostaje fit

Mia Miškulin je fitness trenerica i influencerica. Na društvenim mrežama promovira aktivan način života, a prepoznatljiva je po atletskoj figuri i samopouzdanju, a dijeli i savjete kako se hraniti uz ukusne proteinske recepte
Mia Miškulin je fitness trenerica te aktivno radi s klijentima uživo i online, promovirajući disciplinu, rane jutarnje treninge i zdrav način života.
Mia Miškulin je fitness trenerica te aktivno radi s klijentima uživo i online, promovirajući disciplinu, rane jutarnje treninge i zdrav način života.
Na društvenim mrežama redovito dijeli sadržaj vezan uz treninge, formu i motivaciju, čime je izgradila prepoznatljiv imidž fitness entuzijastice.
Često djeli recepte za niskokalorične i proteinske obroke kojima istovremeno održava liniju, ali joj daju i energiju za trening.
Recept za proteinske muffine je vrlo jednostavan. Istucite 120 ml bjelanjaka (oko 4 jaja) dok ne dobijete čvrsti snijeg, zatim smjesu ulijte u kalup i pecite oko 15 minuta na 250 °C, odnosno dok ne porumeni. Po želji dodajte voće, zero prah ili zero sirup. Bjelanjci imaju vrlo malo kalorija, pa većinu kalorija određujete sami ovisno o dodacima koje stavite.
Za proteinski keks, treba samljeti zobene pahuljice i pomiješati ih s whey proteinom okusa, nekoliko kapi flavour dropsa i malo praška za pecivo. Dodati Alpro bademovo mlijeko dok ne dobijete smjesu te na kraju umiješati čokoladne mrvice. Smjesu zatim pripremiti/peći po želji.
Možete napraviti i visokoproteinski pohani kruh. Dovoljno je 1 umutiti jaje sa 100 ml mlijeka, umočiti u njega 4 šnite tosta, peći ga na tavi s obje strane, zatim premazati šnite grčkim jogurtom, dodati na šunku i kavijar i zatim šnitu preklopiti drugom šnitom
Tu je i recept za slane proteinske krafne. Pomiješajte 1 cijelo jaje, 100 ml bjelanjaka (ili bjelanjke od 3 jaja), začine, 125 g proteinske ricotte ili posnog sira, 80 g kuhane šunke i 40 g mljevenih zobenih pahuljica. Sve dobro izmiješajte i pecite u pećnici na 200 °C oko 20 minuta.
Sudjelovala je i u showu Gospodin Savršeni. Tijekom boravka u showu otvoreno je govorila o emocijama
Prepoznatljiva je po vitkoj i atletskoj figuri, naglašenoj formi te sportskom, ali ženstvenom stilu odijevanja.
Na Instagramu često objavljuje fotografije s treninga, putovanja i svakodnevice, gdje dolazi do izražaja njezina njegovana pojava i izraženo samopouzdanje.
