FOTO Zbog ovakvih fotki ima vojsku obožavatelja: Abby oduševljava svojim fit tijelom

Abby Rao poznata je po atraktivnom izgledu, naglašenoj figuri i izazovnim fotografijama kojima je privukla milijunsku publiku. Uz imidž seksepilnog modela, izgradila je karijeru influencerice kroz modu, ljepotu i lifestyle sadržaj
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Abby Rao pažnju javnosti privukla je prije svega atraktivnim izgledom i zavodljivim fotografijama u bikinijima, kupaćim kostimima i pripijenim modnim kombinacijama. Na Instagramu redovito ističe svoju figuru, zbog čega je postala prepoznatljivo lice među influencericama i modelima.
| Foto: Instagram/abbyrao
Abby Rao pažnju javnosti privukla je prije svega atraktivnim izgledom i zavodljivim fotografijama u bikinijima, kupaćim kostimima i pripijenim modnim kombinacijama. Na Instagramu redovito ističe svoju figuru, zbog čega je postala prepoznatljivo lice među influencericama i modelima. |
Foto: Instagram/abbyrao
Abby Rao pažnju javnosti privukla je prije svega atraktivnim izgledom i zavodljivim fotografijama u bikinijima, kupaćim kostimima i pripijenim modnim kombinacijama. Na Instagramu redovito ističe svoju figuru, zbog čega je postala prepoznatljivo lice među influencericama i modelima.
| Foto: Instagram/abbyrao
Njezine objave često su usmjerene na modu, plažu, ljepotu i lifestyle, a upravo je takvim sadržajem izgradila milijunsku publiku. Danas je prati više od 1,9 milijuna ljudi na Instagramu, gdje joj fotografije u oskudnijim izdanjima privlače velik broj reakcija.
| Foto: Instagram/abbyrao
Rao se modelingom počela baviti još 2017. godine, kada je počela objavljivati fotografije na Instagramu. Prije društvenih mreža radila je kao kozmetičarka u Louisiani, a nakon preseljenja u Los Angeles svoj je izgled i osjećaj za estetiku pretvorila u temelj online karijere.
| Foto: Instagram/abbyrao
Iako se najčešće pojavljuje u vrlo ženstvenim i izazovnim izdanjima, Rao nije izgradila popularnost samo na fizičkom izgledu. Postala je i zaštitno lice pojedinih modnih i lifestyle brendova, a njezin profil danas funkcionira kao kombinacija modelinga, mode, ljepote i svakodnevnog lifestyle sadržaja.
| Foto: Instagram/abbyrao
Veliki poslovni iskorak napravila je 2020. kada je s Daisy Keech pokrenula Clubhouse, kolektiv kreatora sadržaja. Iako je projekt privukao veliku pažnju, Rao je s vremenom nastavila graditi vlastiti identitet modela i influencerice, neovisno o poznatoj prijateljici.
| Foto: Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao
Foto Instagram/abbyrao