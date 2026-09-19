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PRATE JU MILIJUNI

FOTO Zbog ovakvih fotki ima vojsku obožavatelja: Abby oduševljava svojim fit tijelom

Abby Rao poznata je po atraktivnom izgledu, naglašenoj figuri i izazovnim fotografijama kojima je privukla milijunsku publiku. Uz imidž seksepilnog modela, izgradila je karijeru influencerice kroz modu, ljepotu i lifestyle sadržaj
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FOTO Zbog ovakvih fotki ima vojsku obožavatelja: Abby oduševljava svojim fit tijelom
Abby Rao pažnju javnosti privukla je prije svega atraktivnim izgledom i zavodljivim fotografijama u bikinijima, kupaćim kostimima i pripijenim modnim kombinacijama. Na Instagramu redovito ističe svoju figuru, zbog čega je postala prepoznatljivo lice među influencericama i modelima. | Foto: Instagram/abbyrao
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Abby Rao pažnju javnosti privukla je prije svega atraktivnim izgledom i zavodljivim fotografijama u bikinijima, kupaćim kostimima i pripijenim modnim kombinacijama. Na Instagramu redovito ističe svoju figuru, zbog čega je postala prepoznatljivo lice među influencericama i modelima. | Foto: Instagram/abbyrao
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