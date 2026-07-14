FOTO Zbog ovog komadića raja Argentinci i Englezi u sukobu su gotovo 200 godina. Evo i zašto

Falklandski otoci opet u fokusu: britanski otok, argentinski san i rana iz 1982. i dalje žive, a tamo pingvini, morski lavovi i albatrosi uživaju u spokoju usred Atlantika
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Falklandsko ili Malvinsko otočje, ovisno o tome pitate li Britance ili Argentince, smješteno je u hladnim vodama južnog Atlantika. Nosi slojevitu povijest britanske kolonijalne prisutnosti i argentinskih teritorijalnih zahtjeva.
| Foto: Danielle Barnes/Unsplash
Falklandsko ili Malvinsko otočje, ovisno o tome pitate li Britance ili Argentince, smješteno je u hladnim vodama južnog Atlantika. Nosi slojevitu povijest britanske kolonijalne prisutnosti i argentinskih teritorijalnih zahtjeva. |
Foto: Danielle Barnes/Unsplash
Falklandsko ili Malvinsko otočje, ovisno o tome pitate li Britance ili Argentince, smješteno je u hladnim vodama južnog Atlantika. Nosi slojevitu povijest britanske kolonijalne prisutnosti i argentinskih teritorijalnih zahtjeva.
| Foto: Danielle Barnes/Unsplash
Foto World Atlas
Arhipelag je pod britanskom upravom od 1833., što je temelj dugotrajnog političkog spora između Londona i Buenos Airesa. U travnju 1982. Argentina je izvršila invaziju, što je dovelo do kratkog, ali intenzivnog Falklandskog rata u kojem je Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno uspostavilo kontrolu.
| Foto: Samuel Arkwright/Unsplash
Foto Zach Kirby/Unsplash
Stanovnici otočja, većinom britanskog podrijetla, na referendumima su jasno izrazili želju da ostanu prekomorski teritorij Ujedinjenog Kraljevstva. Unatoč povijesnim napetostima, otočje je danas mirna zajednica poznata po netaknutoj prirodi i bogatoj fauni.
| Foto: Yuriy Rzhemovskiy/Unsplash
Foto Wikimedia Commons
Falklandske obale dom su tisućama pingvina, morskih lavova i albatrosa, što ih čini jednim od najvažnijih južnoatlantskih ekosustava. Zeleno-valoviti krajolik, dramatične litice i široke uvale daju otočju osebujnu ljepotu koja privlači znanstvenike i putnike.
| Foto: Yuriy Rzhemovskiy/Unsplash
Foto Rod Long/Unsplash
Glavni grad Stanley ističe se šarenim kućama, britanskom arhitekturom i pogledima na hladni ocean. Otočje je i simbol povijesnog rivalstva dviju nogometnih velesila, Engleske i Argentine, čiji se okršaj na Svjetskom prvenstvu često promatra kroz prizmu prošlih događaja.
| Foto: Vijay Chander/Unsplash
Foto Rod Long/Unsplash
Uoči polufinala nogometnog SP-a između Argentine i Engleske (srijeda, 21 sat), priča o Falklandima ponovno dobiva na simboličnoj težini, podsjećajući na složenu povijest i prirodne ljepote koje nadilaze političke sporove. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Rod Long/Unsplash
Foto Rod Long/Unsplash
Foto Rod Long/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Bob Brewer/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Paul Carroll/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Megan Rose/Unsplash
Foto Mark Koch/Unsplash
Foto Mario Ame/Unsplash
Foto Ian Parker/Unsplash
Foto Danielle Barnes/Unsplash
Foto Danielle Barnes/Unsplash
Foto Bob Brewer/Unsplash