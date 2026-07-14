FOTO Zbog ovog komadića raja Argentinci i Englezi u sukobu su gotovo 200 godina. Evo i zašto

Arhipelag je pod britanskom upravom od 1833., što je temelj dugotrajnog političkog spora između Londona i Buenos Airesa. U travnju 1982. Argentina je izvršila invaziju, što je dovelo do kratkog, ali intenzivnog Falklandskog rata u kojem je Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno uspostavilo kontrolu. | Foto: Samuel Arkwright/Unsplash