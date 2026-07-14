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RIVALI ZA TROFEJ I TERITORIJ

FOTO Zbog ovog komadića raja Argentinci i Englezi u sukobu su gotovo 200 godina. Evo i zašto

Falklandski otoci opet u fokusu: britanski otok, argentinski san i rana iz 1982. i dalje žive, a tamo pingvini, morski lavovi i albatrosi uživaju u spokoju usred Atlantika
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FOTO Zbog ovog komadića raja Argentinci i Englezi u sukobu su gotovo 200 godina. Evo i zašto
Falklandsko ili Malvinsko otočje, ovisno o tome pitate li Britance ili Argentince, smješteno je u hladnim vodama južnog Atlantika. Nosi slojevitu povijest britanske kolonijalne prisutnosti i argentinskih teritorijalnih zahtjeva. | Foto: Danielle Barnes/Unsplash
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Falklandsko ili Malvinsko otočje, ovisno o tome pitate li Britance ili Argentince, smješteno je u hladnim vodama južnog Atlantika. Nosi slojevitu povijest britanske kolonijalne prisutnosti i argentinskih teritorijalnih zahtjeva. | Foto: Danielle Barnes/Unsplash
Komentari 1

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