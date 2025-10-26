FOTO Zbog svog izgleda pati: Svi u teretani mi se nabacuju, hitno trebam tjelohranitelja!

Za neke je teretana mjesto opuštanja i brige o tijelu, a za Monicu Huldt - svakodnevna borba s nepoželjnom pažnjom. Zgodna manekenka i influencerica, tvrdi da je muškarci salijeću svaki put kad dođe na trening
Monica Huldt (39), koja živi u saveznoj državi Arizoni u SAD-u, redovita je posjetiteljica teretane — trenira najmanje pet puta tjedno. No svaki put kad se oznoji, nađe se u situaciji da mora odbijati neželjene pokušaje razgovora upornih muškaraca.
| Foto: Instagram/ _swedishbella_
Iako joj laskaju takvi pristupi, Poljakinja rođena u Švedskoj, koja na Instagramu ima više od 300 tisuća pratitelja, priznaje da joj stalne upadice sve više smetaju. Nakon što je ranije doživjela seksualno uznemiravanje, teretanu doživljava kao svoje sigurno utočište - a neželjena pažnja narušava joj osjećaj mira i sigurnosti.
Zbog toga Monica razmišlja o tome da unajmi tjelohranitelja koji bi je pratio dok vježba – i spremna je platiti visoku cijenu za pravu zaštitu.
„Vježbanje mi je jako važno, ne samo zbog fizičkog zdravlja, već i zbog mentalnog blagostanja“, objasnila je. „U teretani mi barem jednom priđe netko tko me pokušava osvojiti, a tamo idem najmanje pet puta tjedno, pa to ponekad zna biti naporno.“
Prisjetila se i jedne situacije: „Jednom sam gledala mobitel, a stariji muškarac mi je prišao i rekao: ‘Prestani mi slati poruke, nisam ponio telefon.’ Odgovorila sam mu da mu ne pišem, a on je tada pitao: ‘Pa, želiš li onda?’“
Monica priznaje: „Lijepo mi je znati da im se sviđam, pogotovo jer nisam imala visoko samopouzdanje dok sam odrastala. Ali većinom samo želim da me puste na miru, da odradim trening i idem kući. Bez problema bih platila 3.000 dolara (oko 2.200 funti) mjesečno nekome tko zna svoj posao i može ih dovoljno uplašiti da me ne diraju.“
Kaže da bi tjelohranitelj samo trebao ići s njom u teretanu i pratiti je na snimanjima.
Neželjena pažnja u teretani u njoj budi sjećanja na nekoliko uznemirujućih situacija koje su mogle završiti mnogo gore.
