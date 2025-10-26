Obavijesti

Galerija

Komentari 4
IMA TRAUME...

FOTO Zbog svog izgleda pati: Svi u teretani mi se nabacuju, hitno trebam tjelohranitelja!

Za neke je teretana mjesto opuštanja i brige o tijelu, a za Monicu Huldt - svakodnevna borba s nepoželjnom pažnjom. Zgodna manekenka i influencerica, tvrdi da je muškarci salijeću svaki put kad dođe na trening
FOTO Zbog svog izgleda pati: Svi u teretani mi se nabacuju, hitno trebam tjelohranitelja!
Monica Huldt (39), koja živi u saveznoj državi Arizoni u SAD-u, redovita je posjetiteljica teretane — trenira najmanje pet puta tjedno. No svaki put kad se oznoji, nađe se u situaciji da mora odbijati neželjene pokušaje razgovora upornih muškaraca. | Foto: Instagram/ _swedishbella_
1/65
Monica Huldt (39), koja živi u saveznoj državi Arizoni u SAD-u, redovita je posjetiteljica teretane — trenira najmanje pet puta tjedno. No svaki put kad se oznoji, nađe se u situaciji da mora odbijati neželjene pokušaje razgovora upornih muškaraca. | Foto: Instagram/ _swedishbella_
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025