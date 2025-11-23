FOTO Zgodna bioinženjerka napustila doktorat: 'Snimam vruće videe i držim instrukcije'

Zara Darcy je napustila doktorat kako bi spojila STEM edukaciju i sadržaj za odrasle, što joj je donijelo viralni uspjeh i milijunsku zaradu. Danas se fokusira na besplatno obrazovanje i samostalno oblikovanje svoje karijere
Zara Darcy je nakon dvije godine napustila doktorat iz bioinženjerstva jer nije pronalazila dovoljno praktičnog rada i kreativne slobode. Smatrala je da bi i s doktoratom ostala bez industrijskog iskustva, ali previše kvalificirana za početničke poslove. Umjesto akademske karijere, odlučila je krenuti putem samostalnog stvaranja sadržaja.
Darcy vodi dvije stranice na OnlyFansu jednu edukativnu i besplatnu, a drugu umjetničko-erotsku. Svoj eksplicitniji sadržaj opisuje kao „estetski i osoban”, često ga kombinira s poezijom i simbolikom. Primjerice, u jednoj je seriji fotografija nosila građevinsku kacigu dok je bila topless, predstavljajući izbor između rada za druge i rada za sebe.
Čak i njezini obrazovni materijali imaju „seksi” element kako bi zadržali pažnju publike. U videima objašnjava fenomene poput Schrödingerove mačke ili Leidenfrostovog efekta, često u provokativnijem stilu od tipične profesorice. Njezin cilj je spojiti znanost, humor i privlačnost u pristupačan i zabavan format.
Zara je 2022. otvorila profil na OnlyFansu još kao studentica, a već nakon tri mjeseca zaradila je više od 50.000 dolara. Nakon što je njezin video o napuštanju doktorata postao viralan, zaradila je 40.000 dolara u samo 24 sata. Danas je među 0,1% najuspješnijih kreatora na platformi i ukupno je ostvarila prihod veći od milijun dolara.
Darcy je isprobala različite platforme, uključujući YouTube, Instagram i čak Pornhub, gdje je s istim znanstvenim videima zarađivala tri puta više nego na YouTubeu. Njezini su „science shorts” često postajali viralni, iako joj je Instagram povremeno blokirao račun zbog „provokativnog” izgleda. Unatoč preprekama, nastavila je istraživati načine kako znanost približiti publici.
Kada je javno govorila o odustajanju od doktorata, mnogi su joj se javili s vlastitim iskustvima napuštanja sveučilišta. Mnogi su je prepoznali kao simbol otpora rigidnim akademskim sustavima i birokraciji. Darcy ističe da nije napustila znanost, nego je samo pronašla novi, osobniji način da se njome bavi.
Njezina je obitelj isprva bila zabrinuta zbog sigurnosti i stabilnosti njezine nove karijere. No, nakon što im je objasnila svoj pristup i sigurnosne mjere, prihvatili su njezinu odluku. Danas je podržavaju jer vide da je sretna, financijski neovisna i ispunjena.
Darcy smatra da bi znanje trebalo biti dostupno svima, bez skupih školarina i akademskih barijera. Planira stvarati besplatne online tečajeve i sadržaj koji potiče samostalno učenje. Kaže da najviše cijeni slobodu odlučivanja, kreativnu kontrolu i mogućnost da sama oblikuje vlastitu karijeru, bez ograničenja institucija.
