Obavijesti

Galerija

Komentari 4
ODUSTALA OD STRUKE

FOTO Zgodna bioinženjerka napustila doktorat: 'Snimam vruće videe i držim instrukcije'

Zara Darcy je napustila doktorat kako bi spojila STEM edukaciju i sadržaj za odrasle, što joj je donijelo viralni uspjeh i milijunsku zaradu. Danas se fokusira na besplatno obrazovanje i samostalno oblikovanje svoje karijere
FOTO Zgodna bioinženjerka napustila doktorat: 'Snimam vruće videe i držim instrukcije'
Zara Darcy je nakon dvije godine napustila doktorat iz bioinženjerstva jer nije pronalazila dovoljno praktičnog rada i kreativne slobode. Smatrala je da bi i s doktoratom ostala bez industrijskog iskustva, ali previše kvalificirana za početničke poslove. Umjesto akademske karijere, odlučila je krenuti putem samostalnog stvaranja sadržaja. | Foto: Instagram/zara.darz
1/31
Zara Darcy je nakon dvije godine napustila doktorat iz bioinženjerstva jer nije pronalazila dovoljno praktičnog rada i kreativne slobode. Smatrala je da bi i s doktoratom ostala bez industrijskog iskustva, ali previše kvalificirana za početničke poslove. Umjesto akademske karijere, odlučila je krenuti putem samostalnog stvaranja sadržaja. | Foto: Instagram/zara.darz
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025