FOTO Zgodna Crystal ima nezgodne vještine: Ženama pokazuje poteze za samoobranu

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Evo tajnih signala koji govore da vam je jetra pod stresom

Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem tijelu, odgovorna za pročišćavanje toksina, preradu hranjivih tvari i podršku probavi. Osim toga, igra ključnu ulogu u regulaciji hormona i metabolizmu, što znači da njezina disfunkcija može imati široke posljedice na zdravlje. Problemi s jetrom često se ne očituju odmah, ali kada se pojave simptomi, cijeli organizam može reagirati