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Trenira borilačke vještine

FOTO Zgodna Crystal ima nezgodne vještine: Ženama pokazuje poteze za samoobranu

Crystal Cox, poznata kao ‘Ninja Crystal’, privukla je pažnju spojem atraktivnog izgleda, ženstvenosti i borilačkih vještina. Njezini savjeti za samoobranu posebno su oduševili žene, a neke njezine metode mnoge su iznenadile
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FOTO Zgodna Crystal ima nezgodne vještine: Ženama pokazuje poteze za samoobranu
Crystal Cox, poznata kao Ninja Crystal, 34-godišnja je instruktorica borilačkih vještina iz Brooklyna koja je pažnju javnosti privukla viralnim videima o samoobrani. Na društvenim mrežama ima velik broj pratitelja kojima pokazuje kako se snaći u potencijalno opasnim situacijama. | Foto: Instagram/ninja.crystal
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Crystal Cox, poznata kao Ninja Crystal, 34-godišnja je instruktorica borilačkih vještina iz Brooklyna koja je pažnju javnosti privukla viralnim videima o samoobrani. Na društvenim mrežama ima velik broj pratitelja kojima pokazuje kako se snaći u potencijalno opasnim situacijama. | Foto: Instagram/ninja.crystal
Komentari 2

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