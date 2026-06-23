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FOTO Zgodna, mlada i bogata: Evo kako je Katelyn zaludila internet i zaradila hrpu love

Katelyn Lordahl je 24-godišnja kreatorica sadržaja iz SAD-a koja je popularnost stekla na TikToku od 2020. godine, a danas objavljuje modni i lifestyle sadržaj te ozbiljno zarađuje
FOTO Zgodna, mlada i bogata: Evo kako je Katelyn zaludila internet i zaradila hrpu love
Američka influencerica i model Katelyn Lordahl jedno je od poznatijih lica mlađe generacije kreatora sadržaja na društvenim mrežama. Najveću popularnost stekla je zahvaljujući objavama na Instagramu i TikToku, gdje redovito dijeli modne, lifestyle i plesne sadržaje, a danas je prati oko milijun ljudi. | Foto: Instagram/ktlordahl
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Američka influencerica i model Katelyn Lordahl jedno je od poznatijih lica mlađe generacije kreatora sadržaja na društvenim mrežama. Najveću popularnost stekla je zahvaljujući objavama na Instagramu i TikToku, gdje redovito dijeli modne, lifestyle i plesne sadržaje, a danas je prati oko milijun ljudi. | Foto: Instagram/ktlordahl
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