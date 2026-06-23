FOTO Zgodna, mlada i bogata: Evo kako je Katelyn zaludila internet i zaradila hrpu love

Katelyn Lordahl je 24-godišnja kreatorica sadržaja iz SAD-a koja je popularnost stekla na TikToku od 2020. godine, a danas objavljuje modni i lifestyle sadržaj te ozbiljno zarađuje
Američka influencerica i model Katelyn Lordahl jedno je od poznatijih lica mlađe generacije kreatora sadržaja na društvenim mrežama. Najveću popularnost stekla je zahvaljujući objavama na Instagramu i TikToku, gdje redovito dijeli modne, lifestyle i plesne sadržaje, a danas je prati oko milijun ljudi.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Američka influencerica i model Katelyn Lordahl jedno je od poznatijih lica mlađe generacije kreatora sadržaja na društvenim mrežama. Najveću popularnost stekla je zahvaljujući objavama na Instagramu i TikToku, gdje redovito dijeli modne, lifestyle i plesne sadržaje, a danas je prati oko milijun ljudi. |
Foto: Instagram/ktlordahl
Američka influencerica i model Katelyn Lordahl jedno je od poznatijih lica mlađe generacije kreatora sadržaja na društvenim mrežama. Najveću popularnost stekla je zahvaljujući objavama na Instagramu i TikToku, gdje redovito dijeli modne, lifestyle i plesne sadržaje, a danas je prati oko milijun ljudi.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Rođena je 10. lipnja 2002. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako detalje o svojoj obitelji uglavnom drži podalje od javnosti, poznato je da je odrasla u SAD-u, a dio izvora navodi kako dolazi iz Miamija na Floridi.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Karijeru na društvenim mrežama započela je još 2019. godine objavama na Instagramu, dok je svoj TikTok profil otvorila u veljači 2020. godine. Upravo su joj plesni videi, lip-sync sadržaj i atraktivne modne objave donijeli veliku popularnost među korisnicima. Posebno se istaknula objavama u kupaćim kostimima i suradnjama s modnim brendovima.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Veliku pažnju privukla je i pojavljivanjem u spotu za pjesmu "I Had Some Help", velikom hitu koji izvode Post Malone i Morgan Wallen, čime je dodatno povećala svoju prepoznatljivost izvan društvenih mreža.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Katelyn je poznata i po čestim putovanjima, a pratiteljima je dijelila sadržaj snimljen na destinacijama poput Ibize, Miamija i drugih popularnih turističkih lokacija. Na društvenim mrežama uz modne kombinacije često objavljuje fotografije s putovanja, treninga i svakodnevnog života.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Od svog posla jako dobro zarađuje, naime, rocjenjuje se da njezina vrijednost iznosi između 500 tisuća i milijun američkih dolara.
| Foto: Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl
Foto Instagram/ktlordahl