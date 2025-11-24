Obavijesti

FOTO Zgodna tattoo majstorica ima ludi izazov: 'Tko mi tetovira lice osvoji 10.000 eura!'

Internet je brujao o neobičnom izazovu koji je pokrenula meksička influencerica Karely Ruiz. Umjesto klasičnih romantičnih gesta, Karely je ponudila 10 tisuća eura onome tko će joj na najneobičniji način dokazati ljubav i privrženost
Njena ideja izazvala je lavinu reakcija, jedni su bili oduševljeni, drugi šokirani, a treći su se odmah prijavili. | Foto: Instagram
Njena ideja izazvala je lavinu reakcija, jedni su bili oduševljeni, drugi šokirani, a treći su se odmah prijavili. | Foto: Instagram
