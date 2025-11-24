FOTO Zgodna tattoo majstorica ima ludi izazov: 'Tko mi tetovira lice osvoji 10.000 eura!'

Internet je brujao o neobičnom izazovu koji je pokrenula meksička influencerica Karely Ruiz. Umjesto klasičnih romantičnih gesta, Karely je ponudila 10 tisuća eura onome tko će joj na najneobičniji način dokazati ljubav i privrženost
Njena ideja izazvala je lavinu reakcija, jedni su bili oduševljeni, drugi šokirani, a treći su se odmah prijavili.
| Foto: Instagram
Njena ideja izazvala je lavinu reakcija, jedni su bili oduševljeni, drugi šokirani, a treći su se odmah prijavili. |
Foto: Instagram
Njena ideja izazvala je lavinu reakcija, jedni su bili oduševljeni, drugi šokirani, a treći su se odmah prijavili.
| Foto: Instagram
Ono što je tražila bilo je radikalno: tetovaža njenog lica, trajno urezana na nečijoj koži.
| Foto: Instagram
Ova priča nije bila samo još jedan bizaran internetski trenutak. Pokazala je koliko su daleko spremni ići obožavatelji slavnih osoba, ali i koliko je Karely svjesna moći koju ima.
| Foto: Instagram
Rođena 2000. godine u Monterreyu, Karely Ruiz izgradila je karijeru na društvenim mrežama, gdje je stekla status jedne od najuspješnijih kreatorica u Meksiku.
| Foto: Instagram
Ona je kontroverzna, ali nije prazna pojava. Poznato je da je financijski pomogla tinejdžeru koji je trebao kemoterapiju, a ranije je otkrila i da zna tetovirati, što cijeloj priči o tetovažama daje dodatnu simboliku.
| Foto: Instagram
Natječaj o tetoviranju možda je bio ekstreman, ali savršeno je pokazao svijet u kojem živimo, u kojem jedan klik može postati vijest, a ljubav može biti javni performans.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram