FOTO Život u Zagrebu prije 30 godina: Prodavačice su 1996. na placu pričale na 'mobitel'...

Stare fotografije nam na jedinstven način dočaravaju svakodnevicu hrvatske metropole devedesetih godina. Svaka fotografija uhvatila je mali, ali značajan dio tadašnjeg života
Među najupečatljivijim fotografijama ističe se ona 'kumice' s tržnice na Trešnjevci, koja u rukama drži jedan od prvih mobilnih telefona. Masivan, nespretan koji je daleko od današnjih pametnih uređaja, tada je bio simbol tehnološkog napretka i statusni znak. Kontrast između tradicionalnog tržničkog ambijenta, šarenih plahti punih povrća i novog “čuda tehnike” u rukama obične Zagrepčanke izaziva poseban dojam. Fotografija savršeno prikazuje trenutak kada su ljudi mogli obavljati posao bez smartphonea koji se danas koristi.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Drugi kadar donosi prizor djece kako se smiju i trče prema jatu golubova na glavnom trgu. Taj trenutak bezbrižne igre podsjeća na vrijeme kada je Trg bana Jelačića još uvijek bio centralna pozornica dječje radosti, prije današnje visoke dinamike i neprekidnog prometa prolaznika, tramvaja i turista. U pozadini se naziru stari kiosci, reklame i gradski ritam devetdesetih — jednostavan, spontano živ i pun topline. Ta fotografija mnoge vraća u djetinjstvo, podcrtavajući univerzalnost dječjeg smijeha, bez obzira na razdoblje.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Treći motiv vodi nas na tada popularne gradske sajmove. Sajam sportske opreme prikazuje Zagreb kakvog se rado sjećamo: improvizirane štandove, hrpu ljudi koji isprobavaju nove tenisice ili razgledavaju prvu generaciju rola i skateboardova, dok se u pozadini čuju žamor i povremeni zvukovi tranzistora. Takvi sajmovi bili su nezaobilazna subotnja postaja — mješavina druženja, kupovine i učenja o najnovijim trendovima koji su tek dolazili u valovima.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Sve tri fotografije, iako različitih motiva, pričaju istu priču: Zagreb iz devedesetih bio je grad koji se mijenjao, ali je ostao topao, neposredan i pun karaktera. Bilo da je riječ o tržnici gdje su se susretale generacije, trgu koji je bio pozornica dječje igre ili sajmovima koji su okupljali stotine građana, u svakom kadru osjeća se živa, stvarna energija grada.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Kao i ova fotografija uslikana na Sljemenu gdje vidimo da se okupilo društvo koje uživa u šetnji po snijegu.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Možemo vidjeti i špicu po gradu i stil koji se tada nosio.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Ovaj vizualni povratak u prošlost nije samo putovanje kroz vrijeme — to je podsjetnik na male trenutke koje pamtimo, na atmosferu koja je mnogima obilježila odrastanje i na Zagreb koji je, i u teškim godinama, uvijek nalazio način da ostane svoj.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
