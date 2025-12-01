FOTO Život u Zagrebu prije 30 godina: Prodavačice su 1996. na placu pričale na 'mobitel'...

Sve tri fotografije, iako različitih motiva, pričaju istu priču: Zagreb iz devedesetih bio je grad koji se mijenjao, ali je ostao topao, neposredan i pun karaktera. Bilo da je riječ o tržnici gdje su se susretale generacije, trgu koji je bio pozornica dječje igre ili sajmovima koji su okupljali stotine građana, u svakom kadru osjeća se živa, stvarna energija grada. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL