FOTO Život u Zagrebu prije 30 godina: Prodavačice su 1996. na placu pričale na 'mobitel'...

Stare fotografije nam na jedinstven način dočaravaju svakodnevicu hrvatske metropole devedesetih godina. Svaka fotografija uhvatila je mali, ali značajan dio tadašnjeg života
Zagreb: Prodavačica na Trešnjevačkoj tržnici razgovara na mobitel
Među najupečatljivijim fotografijama ističe se ona 'kumice' s tržnice na Trešnjevci, koja u rukama drži jedan od prvih mobilnih telefona. Masivan, nespretan koji je daleko od današnjih pametnih uređaja, tada je bio simbol tehnološkog napretka i statusni znak. Kontrast između tradicionalnog tržničkog ambijenta, šarenih plahti punih povrća i novog “čuda tehnike” u rukama obične Zagrepčanke izaziva poseban dojam. Fotografija savršeno prikazuje trenutak kada su ljudi mogli obavljati posao bez smartphonea koji se danas koristi. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
